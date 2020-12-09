Зачем в тесто добавлять крахмал: маленькие хитрости от опытных хозяек

При приготовлении теста хозяйки часто используют небольшие хитрости, позволяющие получить на выходе вкусный продукт. Одним из таких приемов можно назвать использование крахмала, причем вид теста значения не имеет. Результат в любом случае будет положительным. В основном используется кукурузный крахмал, только в каждом рецепте свои пропорции.

Кукурузный крахмал сделает любое блюдо особенно вкусным

Тесто для мантов получится тонкое и не порвется

Чтобы приготовить вкусное тесто для мантов, рекомендуется добавить в него 30-40 процентов кукурузного крахмала от общего объема муки. Полученное тесто можно будет сделать очень тонким. При этом, оно не порвется при приготовлении блюда.

Тесто с добавленным кукурузным крахмалом отлично подойдет и для вареников или пельменей

Подойдет тесто и для вареников или пельменей.

Блинчики будут таять во рту

Чтобы блинчики получились тонкими и таяли во рту, мука частично заменяется кукурузным крахмалом. Блинчики получаются очень вкусными.

Чтобы бисквит получился воздушным и сухим, достаточно добавить немного кукурузного крахмала

При приготовлении бисквита рекомендуют брать муку и крахмал в соотношении 2:1. Он получится воздушным и сухим.

Немного крахмала сделает начинку для пирога нежной и не даст ей растечься

Крахмал можно добавить и в пироги с ягодной начинкой, например, малиновой.

Чтобы их не испортить, а сделать начинку нежной, не позволить ей растечься, необходимо придерживаться меры. Достаточно всыпать в начинку столовую ложку крахмала или тем же количеством посыпать раскатанное тесто.

Мясо, обжаренное в кукурузном крахмале, получается с вкусной и хрустящей корочкой

Для панировки крахмал тоже подходит. Достаточно обмакнуть мясо или рыбу в него, а потом пожарить, и мы получим очень вкусное готовое блюдо с красивой корочкой.

Вкусный и полезный соус с крахмалом вместо муки

При приготовлении соуса, где требуется муку обжаривать с маслом, первый ингредиент можно заменить на крахмал. Соус получится намного вкуснее.

В зависимости от блюд следует выбирать крахмал: картофельный или кукурузный

Какой именно крахмал брать, каждая хозяйка может решить сама. Но исходя из практики, выпечка вкуснее именно с кукурузным крахмалом, а для киселей, пирогов с ягодной начинкой и панировки больше подойдет именно картофельный. К тому же, в кукурузном крахмале нет глютена, поэтому он более диетический.