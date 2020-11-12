Традиционное узбекское блюдо, название которого переводится как "Каша из маша". Существуют некоторые вариации приготовления машкичири, но в основе — сочетание маша и риса с мясом (это не обязательно может быть баранина, можно взять и говядину), приправленное морковью и луком. Можно также добавлять в машкичири чеснок и зиру.

Вам понадобится

Баранина мякоть 400 г Лук репчатый (100г) 1 шт. Маш 250 г Морковь 200 г Рис круглозерный 250 г Растительное масло 150 мл Соль 1 ч.л.

Машкичири (этап 1)

Маш 250 г Лук репчатый (100г) 1 шт. Морковь 200 г

Машкичири (этап 2)

Баранина мякоть 400 г

Машкичири (этап 3)

Растительное масло 150 мл

Машкичири (этап 4)

Машкичири (этап 5)

Машкичири (этап 6)

Машкичири (этап 7)

Рис круглозерный 250 г Соль 1 ч.л.

Машкичири (этап 8)