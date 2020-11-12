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Машкичири

Машкичири

Традиционное узбекское блюдо, название которого переводится как "Каша из маша". Существуют некоторые вариации приготовления машкичири, но в основе — сочетание маша и риса с мясом (это не обязательно может быть баранина, можно взять и говядину), приправленное морковью и луком. Можно также добавлять в машкичири чеснок и зиру.

Вам понадобится

Баранина мякоть 400 г
Лук репчатый (100г) 1 шт.
Маш 250 г
Морковь 200 г
Рис круглозерный 250 г
Растительное масло 150 мл
Соль 1 ч.л.

Машкичири (этап 1)

Маш 250 г
Лук репчатый (100г) 1 шт.
Морковь 200 г

Машкичири

Машкичири (этап 2)

Баранина мякоть 400 г

Машкичири

Машкичири (этап 3)

Растительное масло 150 мл

Машкичири

Машкичири (этап 4)

Машкичири

Машкичири (этап 5)

Машкичири

Машкичири (этап 6)

Машкичири

Машкичири (этап 7)

Рис круглозерный 250 г
Соль 1 ч.л.

Машкичири

Машкичири (этап 8)

Машкичири

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узбекская кухнягорячие блюдакухни мира
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