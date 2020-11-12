Традиционное узбекское блюдо, название которого переводится как "Каша из маша". Существуют некоторые вариации приготовления машкичири, но в основе — сочетание маша и риса с мясом (это не обязательно может быть баранина, можно взять и говядину), приправленное морковью и луком. Можно также добавлять в машкичири чеснок и зиру.
Вам понадобится
|Баранина мякоть
|400 г
|Лук репчатый (100г)
|1 шт.
|Маш
|250 г
|Морковь
|200 г
|Рис круглозерный
|250 г
|Растительное масло
|150 мл
|Соль
|1 ч.л.
Машкичири (этап 1)
|Маш
|250 г
|Лук репчатый (100г)
|1 шт.
|Морковь
|200 г
Машкичири (этап 2)
|Баранина мякоть
|400 г
Машкичири (этап 3)
|Растительное масло
|150 мл
Машкичири (этап 4)
Машкичири (этап 5)
Машкичири (этап 6)
Машкичири (этап 7)
|Рис круглозерный
|250 г
|Соль
|1 ч.л.
Машкичири (этап 8)
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