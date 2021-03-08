Лимонное мороженое

У меня остался лимонный курд, и я решила использовать его для приготовления мороженого. В мороженое для взрослых я еще добавила лимонный ликер лимончелло.
ИНГРЕДИЕНТОВ 10 ПОРЦИЙ
Основное
|600 мл
|2 ст. л.
Лимонный курд
|2 шт.
|170 г
|50 г
|2 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/4
Вначале приготовим лимонный курд. С лимона снимите цедру с помощью мелкой терки. Из лимонов выжмите сок. Смешайте цедру, сок лимона и сахарную пудру. Перемешайте и поставьте на маленький нагрев.
ШАГ 2/4
Отдельно взбейте яйца и тонкой струйкой, постоянно помешивая, введите в лимонно-сахарный сироп. Добавьте сливочное масло и варите, пока крем не загустеет. Полностью остудите.
ШАГ 3/4
Сливки взбейте в крепкую пену и, продолжая взбивать, частями добавьте холодный лимонный курд. Влейте лимончелло и перемешайте. Поместите емкость с мороженым в морозильную камеру. Два раза с интервалом в 2–3 часа перемешивайте подмороженную массу.
ШАГ 4/4
Взрослым к мороженому можно подать лимонный ликер.
Свежие комментарии