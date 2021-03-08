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Лимонное мороженое

Лимонное мороженое

У меня остался лимонный курд, и я решила использовать его для приготовления мороженого. В мороженое для взрослых я еще добавила лимонный ликер лимончелло.

ИНГРЕДИЕНТОВ 10 ПОРЦИЙ

Основное

 600 мл
2 ст. л.

 

Лимонный курд

 2 шт.
170 г
50 г
2 шт.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/4

Лимонное мороженое

Вначале приготовим лимонный курд. С лимона снимите цедру с помощью мелкой терки. Из лимонов выжмите сок. Смешайте цедру, сок лимона и сахарную пудру. Перемешайте и поставьте на маленький нагрев.

 ШАГ 2/4

Лимонное мороженое

Отдельно взбейте яйца и тонкой струйкой, постоянно помешивая, введите в лимонно-сахарный сироп. Добавьте сливочное масло и варите, пока крем не загустеет. Полностью остудите.

 ШАГ 3/4

Лимонное мороженое

Сливки взбейте в крепкую пену и, продолжая взбивать, частями добавьте холодный лимонный курд. Влейте лимончелло и перемешайте. Поместите емкость с мороженым в морозильную камеру. Два раза с интервалом в 2–3 часа перемешивайте подмороженную массу.

 ШАГ 4/4

Лимонное мороженое

Взрослым к мороженому можно подать лимонный ликер.

 

 

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