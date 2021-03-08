Лимонное мороженое

У меня остался лимонный курд, и я решила использовать его для приготовления мороженого. В мороженое для взрослых я еще добавила лимонный ликер лимончелло.

ИНГРЕДИЕНТОВ 10 ПОРЦИЙ

Основное

сливки 33-35% 600 мл лимончелло 2 ст. л.

Лимонный курд

лимоны 2 шт. сахарная пудра 170 г сливочное масло 50 г яйца куриные 2 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/4

Вначале приготовим лимонный курд. С лимона снимите цедру с помощью мелкой терки. Из лимонов выжмите сок. Смешайте цедру, сок лимона и сахарную пудру. Перемешайте и поставьте на маленький нагрев.

ШАГ 2/4

Отдельно взбейте яйца и тонкой струйкой, постоянно помешивая, введите в лимонно-сахарный сироп. Добавьте сливочное масло и варите, пока крем не загустеет. Полностью остудите.

ШАГ 3/4

Сливки взбейте в крепкую пену и, продолжая взбивать, частями добавьте холодный лимонный курд. Влейте лимончелло и перемешайте. Поместите емкость с мороженым в морозильную камеру. Два раза с интервалом в 2–3 часа перемешивайте подмороженную массу.

ШАГ 4/4

Взрослым к мороженому можно подать лимонный ликер.