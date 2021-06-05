10 рецептов фаршированных кабачков в духовке и на плите

Готовьте красивые, сытные и ароматные блюда с фаршем, грибами, овощами, рисом, сыром и творогом.

Для фарширования лучше всего брать небольшие кабачки с мягкой тонкой кожицей. Тогда овощи не придётся чистить.

1. Фаршированные мясом кабачки в духовке

Ингредиенты

4 кабачка;

400 г любого мясного фарша;

1 луковица;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2–3 помидора;

150 г твёрдого сыра;

несколько столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Разрежьте кабачки вдоль пополам и выскоблите ложкой семена. Смешайте фарш, измельчённый лук, соль и перец. Нарежьте помидоры крупными дольками. Натрите сыр на крупной тёрке.

Выложите кабачковые лодочки на противень, смазанный маслом. Посолите и поперчите овощи. Начините их фаршем, сверху украсьте помидорами и посыпьте сыром.

Запекайте кабачки около 40 минут при температуре 200 °C. Если сыр начнёт подгорать, накройте овощи фольгой.

2. Запечённые кабачки, фаршированные курицей, грибами и сыром

Ингредиенты

1 луковица;

200 г шампиньонов;

200 г варёного куриного филе;

1 плавленый сырок (90–100 г);

1 морковь;

2–3 зубчика чеснока;

несколько веточек укропа;

4 кабачка;

несколько столовых ложек растительного масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

100 мл жирных сливок;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте лук, грибы, курицу и плавленый сырок небольшими кубиками. Натрите морковь на крупной тёрке. Измельчите чеснок и укроп.

Разрежьте кабачки на несколько бочонков высотой 4–5 см. Выскоблите из них сердцевину и выложите бочонки в форму или на противень, смазанный маслом. Приправьте их солью и перцем.

На сковороде разогрейте масло и, помешивая, пассеруйте лук до мягкости. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Затем выложите грибы и чеснок и обжаривайте 2–3 минуты. Бросьте в сковороду курицу, соль и перец. Перемешайте, влейте сливки и готовьте ещё несколько минут.

Снимите сковороду с плиты, добавьте плавленый сырок и укроп и тщательно перемешайте. Нафаршируйте начинкой кабачки и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 50 минут. Посыпьте кабачки тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут.

3. Кабачки, фаршированные мясом и жаренные в панировке

Ингредиенты

1 кусочек белого хлеба;

300 г любого мясного фарша;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 луковица;

1 кабачок;

2 яйца;

100–150 г панировочных сухарей;

несколько столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Замочите хлеб в прохладной воде на 10–15 минут. Смешайте фарш, соль, перец, мелко нарезанный лук и размякший хлеб.

Нарежьте кабачок кружочками шириной примерно 1 см и вырежьте из них середину. Начините кабачковые кольца фаршем.

Взбейте яйца с солью. Обмакните кабачки в яичную смесь и обваляйте в сухарях. Разогрейте на сковороде масло и выложите туда кабачки.

Обжаривайте овощи на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока они не покроются румяной корочкой. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.

4. Фаршированные творогом кабачки в духовке

Ингредиенты

350 г творога;

1 пучок укропа;

4–5 зубчиков чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2 яйца;

3 кабачка;

150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Соедините творог, рубленый укроп, измельчённый чеснок, соль и перец. Добавьте яйца и тщательно перемешайте.

Разрежьте кабачки вдоль пополам и выскоблите мякоть. Посолите и поперчите получившиеся лодочки. Начините их творожной смесью и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Посыпьте кабачки тёртым сыром и выпекайте при температуре 180 °C 45 минут.

5. Кабачки, фаршированные помидорами и запечённые в духовке

Ингредиенты

1 кабачок;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2–3 помидора;

80 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте кабачок кружочками толщиной примерно 1 см. Выскоблите из каждого кружочка мякоть так, чтобы осталось дно.

Переложите овощные корзинки на противень, застеленный пергаментом. Приправьте их солью и перцем.

Нарежьте помидоры мелкими кубиками и начините ими кабачки. Посыпьте тёртым сыром и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.

6. Фаршированные курицей жареные кабачки

Ингредиенты

500 г куриного филе;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

¼ чайной ложки молотого кориандра;

½–1 чайная ложка хмели-сунели;

½ пучка зелёного лука;

5 зубчиков чеснока;

3 яйца;

2 кабачка;

несколько столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Блендером превратите куриное филе в фарш. Добавьте соль, перец, кориандр, хмели-сунели, рубленый лук и измельчённый чеснок. Перемешайте, вбейте 1 яйцо и ещё раз хорошенько перемешайте.

Нарежьте кабачки кружочками шириной примерно 1 см. Вырежьте у них середину так, чтобы получились кольца.

Начините кабачковые кольца фаршем. Взбейте оставшиеся яйца с солью. Обмакните туда кабачки и выложите на сковороду с разогретым маслом.

Сверху ещё раз смажьте кабачки и начинку яичной смесью. Обжаривайте на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока кабачки не покроются румяной корочкой.

7. Тушёные фаршированные кабачки

Ингредиенты

3 кабачка;

1 луковица;

1 морковь;

несколько столовых ложек растительного масла;

500 г свиного фарша;

1–2 чайные ложки любой приправы для мяса;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки томатной пасты;

1 л воды;

1 пучок укропа.

Приготовление

Нарежьте кабачки поперёк на 2–4 части. Удалите из получившихся бочонков мякоть. Если там есть семена, выкиньте их. Часть мякоти пойдёт в начинку.

Нарежьте лук небольшими кубиками и натрите морковь на крупной тёрке. Слегка обжарьте лук на сковороде с разогретым маслом. Затем добавьте морковь и пассеруйте до золотистого цвета.

Добавьте в фарш приправу для мяса, соль, зажарку и 3–4 столовые ложки мелко нарезанной мякоти кабачков. Тщательно перемешайте и начините этой смесью бочонки. Поставьте их вертикально в большую кастрюлю.

В чистой сковороде разогрейте 1–2 ложки масла и, помешивая, обжарьте муку до золотистого оттенка. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте. Влейте воду и, помешивая, доведите соус до кипения. Если сковорода небольшая, готовьте соус в два подхода, разделив ингредиенты пополам.

Залейте томатным соусом кабачки почти до краёв и на среднем огне доведите его до кипения. Убавьте огонь и тушите овощи под крышкой 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте фаршированные кабачки рубленым укропом.

8. Запечённые кабачки, фаршированные мясом и рисом

Ингредиенты

100 г риса;

1 морковь;

1 луковица;

несколько столовых ложек растительного масла;

300 г любого мясного фарша;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2 кабачка;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Отварите рис. Натрите морковь на средней тёрке и мелко нарежьте лук. Обжарьте на разогретом масле лук, затем добавьте морковь и пассеруйте до золотистого цвета.

Смешайте фарш, остывшие рис и зажарку, соль и перец. Разрежьте кабачки вдоль пополам и выскоблите середину. По желанию мелко нарезанную овощную мякоть можно добавить в начинку.

Выложите кабачковые лодочки на смазанный маслом противень. Нафаршируйте их и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке около 40 минут.

9. Запечённые кабачки, фаршированные зеленью и сыром

Ингредиенты

3 кабачка;

несколько столовых ложек растительного масла;

несколько веточек укропа;

несколько веточек петрушки;

несколько перьев зелёного лука;

½ пучка шпината;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

2 яйца;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1—2 чайные ложки итальянских трав или другой приправы на ваш вкус;

80–100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Разрежьте кабачки поперёк на несколько частей высотой 4–5 см. Выскоблите сердцевину, оставив дно целым. У вас получатся своеобразные кабачковые стаканчики.

Смажьте их маслом, поставьте на противень и запекайте 15 минут при температуре 180 °C.

Если в вырезанной кабачковой мякоти есть семена, уберите их. Нарежьте мякоть небольшими кубиками и измельчите всю зелень.

Обжарьте мякоть и зелень на сковороде с разогретым маслом. Введите сухари и взбитые яйца и готовьте, помешивая, пока яйца не схватятся. Добавьте в начинку соль, перец, смесь трав и тёртый сыр. Обжаривайте, постоянно помешивая, пока не расплавится сыр.

Разложите начинку по запечённым кабачкам и поставьте в разогретую до 180 °C духовку ещё на 20 минут.

10. Кабачки, фаршированные рисом и овощами и тушенные в томате

Ингредиенты

200–300 г риса;

3 моркови;

2 луковицы;

½ пучка петрушки;

несколько столовых ложек растительного масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

3 кабачка;

700 мл воды;

2 столовые ложки томатной пасты.

Приготовление

Отварите рис. Натрите морковь на крупной тёрке, нарежьте небольшими кубиками лук и измельчите петрушку.

В сковороде разогрейте масло и слегка обжарьте лук. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. В миске смешайте рис, зажарку, зелень, соль и перец.

Разрежьте кабачки поперёк на несколько одинаковых бочонков. Выскоблите мякоть, оставив тонкое донышко. Нафаршируйте овощи и поставьте вертикально в большую кастрюлю.

В другой кастрюле вскипятите воду, добавьте томатную пасту, соль и перец и перемешайте. Залейте соусом кабачки и доведите его до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимума и тушите овощи под крышкой ещё 40–50 минут.