10 рецептов фаршированных кабачков в духовке и на плите

Готовьте красивые, сытные и ароматные блюда с фаршем, грибами, овощами, рисом, сыром и творогом.
Для фарширования лучше всего брать небольшие кабачки с мягкой тонкой кожицей. Тогда овощи не придётся чистить.
1. Фаршированные мясом кабачки в духовке
Ингредиенты
- 4 кабачка;
- 400 г любого мясного фарша;
- 1 луковица;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2–3 помидора;
- 150 г твёрдого сыра;
- несколько столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Разрежьте кабачки вдоль пополам и выскоблите ложкой семена. Смешайте фарш, измельчённый лук, соль и перец. Нарежьте помидоры крупными дольками. Натрите сыр на крупной тёрке.
Выложите кабачковые лодочки на противень, смазанный маслом. Посолите и поперчите овощи. Начините их фаршем, сверху украсьте помидорами и посыпьте сыром.
Запекайте кабачки около 40 минут при температуре 200 °C. Если сыр начнёт подгорать, накройте овощи фольгой.
2. Запечённые кабачки, фаршированные курицей, грибами и сыром
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 200 г шампиньонов;
- 200 г варёного куриного филе;
- 1 плавленый сырок (90–100 г);
- 1 морковь;
- 2–3 зубчика чеснока;
- несколько веточек укропа;
- 4 кабачка;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 100 мл жирных сливок;
- 100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте лук, грибы, курицу и плавленый сырок небольшими кубиками. Натрите морковь на крупной тёрке. Измельчите чеснок и укроп.
Разрежьте кабачки на несколько бочонков высотой 4–5 см. Выскоблите из них сердцевину и выложите бочонки в форму или на противень, смазанный маслом. Приправьте их солью и перцем.
На сковороде разогрейте масло и, помешивая, пассеруйте лук до мягкости. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Затем выложите грибы и чеснок и обжаривайте 2–3 минуты. Бросьте в сковороду курицу, соль и перец. Перемешайте, влейте сливки и готовьте ещё несколько минут.
Снимите сковороду с плиты, добавьте плавленый сырок и укроп и тщательно перемешайте. Нафаршируйте начинкой кабачки и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 50 минут. Посыпьте кабачки тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут.
3. Кабачки, фаршированные мясом и жаренные в панировке
Ингредиенты
- 1 кусочек белого хлеба;
- 300 г любого мясного фарша;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 луковица;
- 1 кабачок;
- 2 яйца;
- 100–150 г панировочных сухарей;
- несколько столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Замочите хлеб в прохладной воде на 10–15 минут. Смешайте фарш, соль, перец, мелко нарезанный лук и размякший хлеб.
Нарежьте кабачок кружочками шириной примерно 1 см и вырежьте из них середину. Начините кабачковые кольца фаршем.
Взбейте яйца с солью. Обмакните кабачки в яичную смесь и обваляйте в сухарях. Разогрейте на сковороде масло и выложите туда кабачки.
Обжаривайте овощи на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока они не покроются румяной корочкой. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.
4. Фаршированные творогом кабачки в духовке
Ингредиенты
- 350 г творога;
- 1 пучок укропа;
- 4–5 зубчиков чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 яйца;
- 3 кабачка;
- 150 г твёрдого сыра.
Приготовление
Соедините творог, рубленый укроп, измельчённый чеснок, соль и перец. Добавьте яйца и тщательно перемешайте.
Разрежьте кабачки вдоль пополам и выскоблите мякоть. Посолите и поперчите получившиеся лодочки. Начините их творожной смесью и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Посыпьте кабачки тёртым сыром и выпекайте при температуре 180 °C 45 минут.
5. Кабачки, фаршированные помидорами и запечённые в духовке
Ингредиенты
- 1 кабачок;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2–3 помидора;
- 80 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте кабачок кружочками толщиной примерно 1 см. Выскоблите из каждого кружочка мякоть так, чтобы осталось дно.
Переложите овощные корзинки на противень, застеленный пергаментом. Приправьте их солью и перцем.
Нарежьте помидоры мелкими кубиками и начините ими кабачки. Посыпьте тёртым сыром и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.
6. Фаршированные курицей жареные кабачки
Ингредиенты
- 500 г куриного филе;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- ¼ чайной ложки молотого кориандра;
- ½–1 чайная ложка хмели-сунели;
- ½ пучка зелёного лука;
- 5 зубчиков чеснока;
- 3 яйца;
- 2 кабачка;
- несколько столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Блендером превратите куриное филе в фарш. Добавьте соль, перец, кориандр, хмели-сунели, рубленый лук и измельчённый чеснок. Перемешайте, вбейте 1 яйцо и ещё раз хорошенько перемешайте.
Нарежьте кабачки кружочками шириной примерно 1 см. Вырежьте у них середину так, чтобы получились кольца.
Начините кабачковые кольца фаршем. Взбейте оставшиеся яйца с солью. Обмакните туда кабачки и выложите на сковороду с разогретым маслом.
Сверху ещё раз смажьте кабачки и начинку яичной смесью. Обжаривайте на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока кабачки не покроются румяной корочкой.
7. Тушёные фаршированные кабачки
Ингредиенты
- 3 кабачка;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- 500 г свиного фарша;
- 1–2 чайные ложки любой приправы для мяса;
- соль — по вкусу;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 1 л воды;
- 1 пучок укропа.
Приготовление
Нарежьте кабачки поперёк на 2–4 части. Удалите из получившихся бочонков мякоть. Если там есть семена, выкиньте их. Часть мякоти пойдёт в начинку.
Нарежьте лук небольшими кубиками и натрите морковь на крупной тёрке. Слегка обжарьте лук на сковороде с разогретым маслом. Затем добавьте морковь и пассеруйте до золотистого цвета.
Добавьте в фарш приправу для мяса, соль, зажарку и 3–4 столовые ложки мелко нарезанной мякоти кабачков. Тщательно перемешайте и начините этой смесью бочонки. Поставьте их вертикально в большую кастрюлю.
В чистой сковороде разогрейте 1–2 ложки масла и, помешивая, обжарьте муку до золотистого оттенка. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте. Влейте воду и, помешивая, доведите соус до кипения. Если сковорода небольшая, готовьте соус в два подхода, разделив ингредиенты пополам.
Залейте томатным соусом кабачки почти до краёв и на среднем огне доведите его до кипения. Убавьте огонь и тушите овощи под крышкой 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте фаршированные кабачки рубленым укропом.
8. Запечённые кабачки, фаршированные мясом и рисом
Ингредиенты
- 100 г риса;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- 300 г любого мясного фарша;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 кабачка;
- 100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Отварите рис. Натрите морковь на средней тёрке и мелко нарежьте лук. Обжарьте на разогретом масле лук, затем добавьте морковь и пассеруйте до золотистого цвета.
Смешайте фарш, остывшие рис и зажарку, соль и перец. Разрежьте кабачки вдоль пополам и выскоблите середину. По желанию мелко нарезанную овощную мякоть можно добавить в начинку.
Выложите кабачковые лодочки на смазанный маслом противень. Нафаршируйте их и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке около 40 минут.
9. Запечённые кабачки, фаршированные зеленью и сыром
Ингредиенты
- 3 кабачка;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- несколько веточек укропа;
- несколько веточек петрушки;
- несколько перьев зелёного лука;
- ½ пучка шпината;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- 2 яйца;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1—2 чайные ложки итальянских трав или другой приправы на ваш вкус;
- 80–100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Разрежьте кабачки поперёк на несколько частей высотой 4–5 см. Выскоблите сердцевину, оставив дно целым. У вас получатся своеобразные кабачковые стаканчики.
Смажьте их маслом, поставьте на противень и запекайте 15 минут при температуре 180 °C.
Если в вырезанной кабачковой мякоти есть семена, уберите их. Нарежьте мякоть небольшими кубиками и измельчите всю зелень.
Обжарьте мякоть и зелень на сковороде с разогретым маслом. Введите сухари и взбитые яйца и готовьте, помешивая, пока яйца не схватятся. Добавьте в начинку соль, перец, смесь трав и тёртый сыр. Обжаривайте, постоянно помешивая, пока не расплавится сыр.
Разложите начинку по запечённым кабачкам и поставьте в разогретую до 180 °C духовку ещё на 20 минут.
10. Кабачки, фаршированные рисом и овощами и тушенные в томате
Ингредиенты
- 200–300 г риса;
- 3 моркови;
- 2 луковицы;
- ½ пучка петрушки;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 3 кабачка;
- 700 мл воды;
- 2 столовые ложки томатной пасты.
Приготовление
Отварите рис. Натрите морковь на крупной тёрке, нарежьте небольшими кубиками лук и измельчите петрушку.
В сковороде разогрейте масло и слегка обжарьте лук. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. В миске смешайте рис, зажарку, зелень, соль и перец.
Разрежьте кабачки поперёк на несколько одинаковых бочонков. Выскоблите мякоть, оставив тонкое донышко. Нафаршируйте овощи и поставьте вертикально в большую кастрюлю.
В другой кастрюле вскипятите воду, добавьте томатную пасту, соль и перец и перемешайте. Залейте соусом кабачки и доведите его до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимума и тушите овощи под крышкой ещё 40–50 минут.
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