Готовим скумбрию в духовке: 5 лучших рецептов

Скумбрия — довольно жирная и сытная рыба, а потому отлично подходит для зимнего меню. В ней много витаминов, микроэлементов, а также полиненасыщенных кислот омега-3, которые помогают организму укреплять иммунитет и оптимизировать обмен веществ.

Наверняка многие пробовали скумбрию в копченом виде, ведь в других вариациях она почему-то не так популярна. Если сравнить ее с треской, то скумбрия имеет более плотное мясо, которое почти никогда не разваливается. Кроме того, в ней очень мало костей, поэтому ее можно смело включать в детский рацион.

Наиболее полно вкус этой замечательной рыбы раскрывается при приготовлении в духовке, поэтому сегодня мы делимся с вами пятью интересными рецептами.

Пряные фантазии

Скумбрия сама по себе имеет ярко выраженный вкус, который можно выгодно подчеркнуть грамотно подобранными специями. Попробуйте приготовить пряную рыбу по этому рецепту.

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.

тмин — 1 ч. л.

карри — 1 ч. л.

кориандр — 1 ч. л.

прованские травы сушеные — 1 ч. л.

чеснок — 1 головка

помидоры черри — 8 шт.

лимоны — 0,5 шт.

перец черный — по вкусу

соль — по вкусу

петрушка — для подачи

Способ приготовления:

1. В отдельной миске смешайте тмин, карри, кориандр, прованские травы, соль и перец.

2. Потрошеную скумбрию промойте, обсушите бумажными полотенцами. Обмажьте с обеих сторон получившейся пряной смесью и поставьте на 30 минут в холодильник.

3. На каждой тушке рыбы сделайте вертикальные надрезы. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

4. По бокам от рыбы разложите помидоры черри и головку чеснока, разрезанную пополам.

5. Запекайте в духовке, разогретой до 200°С, в режиме «гриль» на самом высоком уровне 10 минут. Затем переверните рыбу и запекайте еще 10 минут.

6. Подавайте с дольками лимона, украсив листиками петрушки.

Азиатские мотивы

В китайской кухне очень много блюд со скумбрией, поэтому можете смело сочетать ее с разными азиатскими соусами и специями. Экспериментируйте с удовольствием!

Ингредиенты:

скумбрия филе — 3 шт.

соевый соус — 6 ст. л.

имбирь молотый — 1 ч. л.

лимоны — 0,5 шт.

кунжут — 1 горсть

растительное масло — 1 ст. л.

перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте маринад для рыбы. В отдельной миске смешайте соевый соус, растительное масло, сок половинки лимона, молотый имбирь, молотый черный перец. Перемешайте. Соевый соус достаточно соленый, поэтому добавлять соль необязательно.

2. Филе скумбрии промойте, обсушите и выложите в широкую миску. Залейте рыбу маринадом и поставьте в холодильник на 10 минут. Затем переверните филе и оставьте еще на 10 минут.

3. Посыпьте рыбу кунжутом и тщательно перемешайте.

4. Выложите скумбрию в жаропрочную форму и запекайте в разогретой до 200°С духовке около 20 минут до появления хрустящей корочки.

Яблочное настроение

К этой морской рыбе подходят почти все фрукты и овощи. При запекании в духовке можно отлично сыграть на контрасте кислых яблок и сладкой моркови.

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.

яблоки — 3 шт.

морковь крупная — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

лимоны — 0,5 шт.

укроп — 1 веточка

прованские травы — 1 ст. л.

перец — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Каждую потрошеную скумбрию промойте, обсушите. Натрите солью, перцем и прованскими травами.

2. Морковь почистите, нарежьте кружочками, лук почистите и нарежьте полукольцами. Яблоки разрежьте на средние дольки. Одно яблоко по желанию можете оставить целым.

3. В брюшко каждой рыбы положите несколько долек яблок, морковь и весь нарезанный лук. Сбрызните лимонным соком.

4. Выложите рыбу в пакет для запекания. Оставшиеся кусочки яблок и моркови положите между кусочками рыбы.

5. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, около 30 минут. Затем разрежьте пакет, увеличьте температуру до 200°C и поставьте противень на самый верх. Запекайте еще 10–15 минут до золотистой корочки.

6. Подавайте скумбрию, посыпав рубленым укропом.

Грибной праздник

Всем любителям грибов обязательно понравится, как скумбрия сочетается с мягким сливочным вкусом шампиньонов.

Ингредиенты:

скумбрия — 3 шт.

шампиньоны — 300 г

помидоры черри — 8 шт.

помидоры — 2 шт.

лимоны — 1 шт.

базилик сушеный — 0,5 ч. л.

тимьян сушеный — 0,5 ч. л.

розмарин сушеный — 0,5 ч. л.

чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

лук красный — 1 шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

сливочное масло — 30 г

сметана — 50 г

зелень — по вкусу

перец черный — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Потрошеную рыбу промойте, обсушите, натрите солью, перцем, базиликом, тимьяном, розмарином, сушеным чесноком. Полейте оливковым маслом, сбрызните соком половинки лимона и оставьте мариноваться на 30 минут.

2. Шампиньоны разрежьте пополам.

3. В сковороде растопите сливочное масло, выложите шампиньоны. Посолите, поперчите и обжаривайте около 20 минут на среднем огне.

4. Красный лук нарежьте крупно. Вторую половинку лимона и крупные помидоры нарежьте полукольцами. Черри разрежьте пополам.

5. На каждой тушке рыбы сделайте вертикальные надрезы, поместите в них дольки лимона и помидоров.

6. Обжаренные грибы смешайте со сметаной.

7. В форму для запекания выложите грибы, красный лук, скумбрию и половинки черри.

8. Запекайте в духовке при температуре 190°C около 35–40 минут. Длительность будет варьироваться в зависимости от размера рыбы. Приятного аппетита!

Буйство зелени

Необычная идея для фарширования рыбы! Никаких круп, сыра или грибов, только зелень и овощи. Хороший рецепт для вегетарианского меню.

Ингредиенты:

Основные:

скумбрия — 1 шт.

лук-порей — 0,5 шт.

болгарский перец зеленый — 1 шт.

кинза — 1 пучок

укроп — 1 пучок

тимьян сушеный — 1 щепотка

оливковое масло — 2 ст. л.

лимоны — 0,5 шт.

перец красный — по вкусу

соль — по вкусу

Для гарнира:

картофель — 3 шт.

сливочное масло — 20 г

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонкой соломкой болгарский перец и лук-порей.

2. Обжарьте на сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до мягкости.

3. Кинзу и укроп мелко порубите.

4. В миске смешайте обжаренные лук-порей, болгарский перец и зелень. Немного посолите, поперчите, добавьте тимьян и чуть-чуть лимонного сока. Перемешайте.

5. Потрошеную скумбрию промойте, обсушите и натрите солью и красным перцем. Сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.

6. Нафаршируйте тушку зеленью и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

7. Запекайте при 190°C около 25 минут.

8. Картофель почистите и разрежьте пополам. Отварите в подсоленной воде до готовности.

9. Подавайте запеченную рыбу с картофелем, приправленным черным перцем и сливочным маслом.

Морская рыба очень полезна, поэтому не забывайте включать ее в свое меню хотя бы раз в неделю. Пусть ваш рацион будет питательным и разнообразным!