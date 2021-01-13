Готовим скумбрию в духовке: 5 лучших рецептов

Скумбрия — довольно жирная и сытная рыба, а потому отлично подходит для зимнего меню. В ней много витаминов, микроэлементов, а также полиненасыщенных кислот омега-3, которые помогают организму укреплять иммунитет и оптимизировать обмен веществ.
Наверняка многие пробовали скумбрию в копченом виде, ведь в других вариациях она почему-то не так популярна. Если сравнить ее с треской, то скумбрия имеет более плотное мясо, которое почти никогда не разваливается. Кроме того, в ней очень мало костей, поэтому ее можно смело включать в детский рацион.
Наиболее полно вкус этой замечательной рыбы раскрывается при приготовлении в духовке, поэтому сегодня мы делимся с вами пятью интересными рецептами.
Пряные фантазии
Скумбрия сама по себе имеет ярко выраженный вкус, который можно выгодно подчеркнуть грамотно подобранными специями. Попробуйте приготовить пряную рыбу по этому рецепту.
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 шт.
- тмин — 1 ч. л.
- карри — 1 ч. л.
- кориандр — 1 ч. л.
- прованские травы сушеные — 1 ч. л.
- чеснок — 1 головка
- помидоры черри — 8 шт.
- лимоны — 0,5 шт.
- перец черный — по вкусу
- соль — по вкусу
- петрушка — для подачи
Способ приготовления:
1. В отдельной миске смешайте тмин, карри, кориандр, прованские травы, соль и перец.
2. Потрошеную скумбрию промойте, обсушите бумажными полотенцами. Обмажьте с обеих сторон получившейся пряной смесью и поставьте на 30 минут в холодильник.
3. На каждой тушке рыбы сделайте вертикальные надрезы. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
4. По бокам от рыбы разложите помидоры черри и головку чеснока, разрезанную пополам.
5. Запекайте в духовке, разогретой до 200°С, в режиме «гриль» на самом высоком уровне 10 минут. Затем переверните рыбу и запекайте еще 10 минут.
6. Подавайте с дольками лимона, украсив листиками петрушки.
Азиатские мотивы
В китайской кухне очень много блюд со скумбрией, поэтому можете смело сочетать ее с разными азиатскими соусами и специями. Экспериментируйте с удовольствием!
Ингредиенты:
- скумбрия филе — 3 шт.
- соевый соус — 6 ст. л.
- имбирь молотый — 1 ч. л.
- лимоны — 0,5 шт.
- кунжут — 1 горсть
- растительное масло — 1 ст. л.
- перец черный — по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте маринад для рыбы. В отдельной миске смешайте соевый соус, растительное масло, сок половинки лимона, молотый имбирь, молотый черный перец. Перемешайте. Соевый соус достаточно соленый, поэтому добавлять соль необязательно.
2. Филе скумбрии промойте, обсушите и выложите в широкую миску. Залейте рыбу маринадом и поставьте в холодильник на 10 минут. Затем переверните филе и оставьте еще на 10 минут.
3. Посыпьте рыбу кунжутом и тщательно перемешайте.
4. Выложите скумбрию в жаропрочную форму и запекайте в разогретой до 200°С духовке около 20 минут до появления хрустящей корочки.
Яблочное настроение
К этой морской рыбе подходят почти все фрукты и овощи. При запекании в духовке можно отлично сыграть на контрасте кислых яблок и сладкой моркови.
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 шт.
- яблоки — 3 шт.
- морковь крупная — 1 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- лимоны — 0,5 шт.
- укроп — 1 веточка
- прованские травы — 1 ст. л.
- перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Каждую потрошеную скумбрию промойте, обсушите. Натрите солью, перцем и прованскими травами.
2. Морковь почистите, нарежьте кружочками, лук почистите и нарежьте полукольцами. Яблоки разрежьте на средние дольки. Одно яблоко по желанию можете оставить целым.
3. В брюшко каждой рыбы положите несколько долек яблок, морковь и весь нарезанный лук. Сбрызните лимонным соком.
4. Выложите рыбу в пакет для запекания. Оставшиеся кусочки яблок и моркови положите между кусочками рыбы.
5. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, около 30 минут. Затем разрежьте пакет, увеличьте температуру до 200°C и поставьте противень на самый верх. Запекайте еще 10–15 минут до золотистой корочки.
6. Подавайте скумбрию, посыпав рубленым укропом.
Грибной праздник
Всем любителям грибов обязательно понравится, как скумбрия сочетается с мягким сливочным вкусом шампиньонов.
Ингредиенты:
- скумбрия — 3 шт.
- шампиньоны — 300 г
- помидоры черри — 8 шт.
- помидоры — 2 шт.
- лимоны — 1 шт.
- базилик сушеный — 0,5 ч. л.
- тимьян сушеный — 0,5 ч. л.
- розмарин сушеный — 0,5 ч. л.
- чеснок сушеный — 0,5 ч. л.
- лук красный — 1 шт.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- сливочное масло — 30 г
- сметана — 50 г
- зелень — по вкусу
- перец черный — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
1. Потрошеную рыбу промойте, обсушите, натрите солью, перцем, базиликом, тимьяном, розмарином, сушеным чесноком. Полейте оливковым маслом, сбрызните соком половинки лимона и оставьте мариноваться на 30 минут.
2. Шампиньоны разрежьте пополам.
3. В сковороде растопите сливочное масло, выложите шампиньоны. Посолите, поперчите и обжаривайте около 20 минут на среднем огне.
4. Красный лук нарежьте крупно. Вторую половинку лимона и крупные помидоры нарежьте полукольцами. Черри разрежьте пополам.
5. На каждой тушке рыбы сделайте вертикальные надрезы, поместите в них дольки лимона и помидоров.
6. Обжаренные грибы смешайте со сметаной.
7. В форму для запекания выложите грибы, красный лук, скумбрию и половинки черри.
8. Запекайте в духовке при температуре 190°C около 35–40 минут. Длительность будет варьироваться в зависимости от размера рыбы. Приятного аппетита!
Буйство зелени
Необычная идея для фарширования рыбы! Никаких круп, сыра или грибов, только зелень и овощи. Хороший рецепт для вегетарианского меню.
Ингредиенты:
Основные:
- скумбрия — 1 шт.
- лук-порей — 0,5 шт.
- болгарский перец зеленый — 1 шт.
- кинза — 1 пучок
- укроп — 1 пучок
- тимьян сушеный — 1 щепотка
- оливковое масло — 2 ст. л.
- лимоны — 0,5 шт.
- перец красный — по вкусу
- соль — по вкусу
Для гарнира:
- картофель — 3 шт.
- сливочное масло — 20 г
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте тонкой соломкой болгарский перец и лук-порей.
2. Обжарьте на сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до мягкости.
3. Кинзу и укроп мелко порубите.
4. В миске смешайте обжаренные лук-порей, болгарский перец и зелень. Немного посолите, поперчите, добавьте тимьян и чуть-чуть лимонного сока. Перемешайте.
5. Потрошеную скумбрию промойте, обсушите и натрите солью и красным перцем. Сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.
6. Нафаршируйте тушку зеленью и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
7. Запекайте при 190°C около 25 минут.
8. Картофель почистите и разрежьте пополам. Отварите в подсоленной воде до готовности.
9. Подавайте запеченную рыбу с картофелем, приправленным черным перцем и сливочным маслом.
Морская рыба очень полезна, поэтому не забывайте включать ее в свое меню хотя бы раз в неделю. Пусть ваш рацион будет питательным и разнообразным!
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