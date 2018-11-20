10 лучших рецептов пирогов с капустой

Если вы не любите пироги с капустой, значит, вы ещё не пробовали эти.

1. Дрожжевой пирог с капустой и яйцом

vcusnyshka.ru

Ингредиенты

500 г муки;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки сахара;

22 г сухих дрожжей;

250 г сливочного масла;

400 мл молока;

1 кочан капусты;

3–4 столовые ложки растительного масла;

4 яйца.

Приготовление

Просейте муку, добавьте к ней ½ столовой ложки соли, сахар и дрожжи, тщательно перемешайте. Выложите в муку сливочное масло и разомните руками в крупную крошку. Влейте 250 мл молока и перемешайте до однородной консистенции. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 40–60 минут.

Нарежьте капусту небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте на сильном огне около 10 минут, периодически помешивая. Затем убавьте огонь, влейте оставшееся молоко и тушите ещё 20–30 минут. Подсолите капусту по вкусу. Отварите 3 яйца вкрутую, остудите, почистите и нарежьте небольшими кубиками.

Когда тесто поднимется, раскатайте его двумя пластами. Один из них должен быть больше другого. Выложите на дно формы для выпечки больший пласт теста, распределите по нему капусту и яйца и накройте вторым пластом.

Прочно соедините края теста и сделайте на поверхности пирога несколько проколов вилкой.

2. Слоёный пирог с капустой и грибами

vkusnoblog.net

Ингредиенты

2–3 столовые ложки растительного масла;

½ кочана капусты;

1 морковь;

300 г шампиньонов;

соль — по вкусу;

¼ пучка зелёного лука;

500 г слоёного теста;

1 яйцо.

Приготовление

Смажьте пирог взбитым яйцом и поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

Разогрейте масло на сковороде. Нарежьте капусту небольшими полосками, морковь натрите на тёрке, а грибы нарежьте тонкими пластинками. Выложите эти ингредиенты в сковороду и обжаривайте, периодически помешивая, около 15 минут.

К готовой начинке добавьте соль и рубленый лук и перемешайте. Раскатайте тесто двумя пластами и выложите один из них на дно формы для пирога. Распределите начинку и накройте другим пластом теста.

Соедините края теста и смажьте пирог взбитым яйцом. Сделайте на нём несколько проколов вилкой, чтобы выходил пар. Выпекайте пирог при температуре 180 °C около 25 минут.

3. Пирог с капустой, ветчиной и сливочным соусом

donalskehan.com

Ингредиенты

30 г сливочного масла;

1 луковица;

1 кочан капусты;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки муки;

350 мл горячего куриного бульона;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 ½ чайной ложки горчицы;

150 мл сливок;

400 г ветчины;

350 г слоёного теста;

1 яйцо.

Приготовление

Растопите почти всё сливочное масло на сковороде. Выложите туда нарезанный полукольцами лук и обжаривайте на слабом огне в течение 15 минут, периодически помешивая.

Крупно нарежьте капусту и выложите в кипящую подсоленную воду на 10–15 минут. Капуста не должна полностью свариться. Затем слейте с неё воду и переложите в ёмкость с холодной водой.

В сотейнике растопите оставшееся масло на среднем огне, всыпьте муку и готовьте минуту, постоянно помешивая. Влейте бульон и помешивайте до тех пор, пока он не загустеет. Убавьте огонь и варите 3–4 минуты. Добавьте соль, перец, горчицу и сливки, перемешайте и готовьте ещё минуту. Выложите в соус кубики ветчины, капусту и лук, хорошо перемешайте.

Переложите начинку в форму для запекания с ободком. Раскатайте тесто по размеру формы. Накройте им начинку и придавите края теста вилкой. Смажьте поверхность пирога взбитым яйцом и поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 25 минут.

4. Открытый пирог с капустой и фаршем

candy-time.ru

Ингредиенты

200 г муки;

100 г сливочного масла;

2 столовые ложки воды;

соль — по вкусу;

4 яйца;

250 г фарша (можно взять любой, например свиной или говяжий);

2–3 столовые ложки растительного масла;

¼ кочана капусты;

200 мл сливок;

50 г твёрдого сыра;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте муку, масло, воду, щепотку соли и яйцо до однородной консистенции. Оберните тесто пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Обжарьте фарш на разогретом масле в течение 15 минут. Добавьте к мясу мелко нарезанную капусту и соль, перемешайте и готовьте ещё 5–10 минут. Взбейте оставшиеся яйца и сливки. Добавьте мелко натёртый сыр, соль и перец, затем перемешайте.

Раскатайте охлаждённое тесто и выложите на дно формы для выпечки, прижав к бортикам. Распределите по нему капустно-мясную начинку и залейте сырной смесью. Выпекайте примерно 40 минут при температуре 180 °C.

5. Пирог с капустой и картошкой

volkovslava/Depositphotos.com

Ингредиенты

6 столовых ложек растительного масла;

1 луковица;

¼ кочана капусты;

1 морковь;

3–4 картофелины;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

200 г сметаны;

100 мл воды;

1 чайная ложка сахара;

600–700 г муки;

½ чайной ложки разрыхлителя;

1 яйцо.

Приготовление

Разогрейте половину масла на сковороде и слегка обжарьте на нём небольшие полоски лука. Выложите тонко нарезанную капусту и тёртую морковь и готовьте пару минут, периодически помешивая. Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель, соль и перец и перемешайте. Можно добавить другие приправы на ваш выбор. Обжаривайте 5–7 минут, затем остудите.

Смешайте оставшееся масло, сметану, воду, сахар и щепотку соли. Просейте муку и добавьте её к жидким ингредиентам вместе с разрыхлителем. Замесите тесто. Если оно получается жидковатым, добавьте ещё немного муки. Оставьте тесто на 15 минут.

Затем раскатайте его двумя пластами по размеру формы для выпечки. Выложите половину теста на дно формы, распределите по нему начинку и накройте другим пластом. Прочно соедините края, сделайте сверху несколько проколов вилкой и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог при температуре 180 °C примерно 30 минут.

6. Закрытый слоёный пирог с капустой и фаршем

povarenok.ru

Ингредиенты

500 г фарша (можно взять любой, например свиной или говяжий);

3–4 столовые ложки растительного масла;

1 кочан капусты;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 кг слоёного теста;

50 г сливочного масла.

Приготовление

Выложите фарш в сковороду с разогретым маслом и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к мясу мелко нарезанную капусту, соль и перец, перемешайте и готовьте ещё 15—20 минут.

Раскатайте тесто двумя пластами, один из которых должен быть больше другого. Выложите на противень больший пласт, распределите по нему начинку и накройте вторым пластом. Соедините края теста и сделайте сверху несколько проколов вилкой.

Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Смажьте готовый пирог растопленным сливочным маслом.

7. Открытый пирог на кефире с капустой и помидорами

mydeliciousmeals.com

Ингредиенты

¼ кочана капусты;

2 моркови;

2–3 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

400 мл кефира;

1 яйцо;

½ чайной ложки соды;

½ чайной ложки уксуса;

300 г муки;

1 помидор.

Приготовление

Нарежьте капусту небольшими полосками и натрите морковь. Выложите овощи в сковороду с разогретым маслом, приправьте специями, перемешайте и готовьте 7–8 минут.

Смешайте кефир, яйцо, щепотку соли и соду, погашенную уксусом. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая. Перелейте тесто в глубокую форму для выпечки, сверху выложите начинку и кусочки помидора. Выпекайте 30–40 минут при температуре 180 °C.

8. Дрожжевой пирог с капустой и рыбными консервами

kevserinmutfagi.com

Ингредиенты

500–550 г муки;

5 г сухих дрожжей;

3 чайные ложки сахара;

соль — по вкусу;

400 мл тёплого молока;

3 столовые ложки растительного масла;

2 луковицы;

1 морковь;

½ кочана капусты;

250 г консервированной рыбы (например, сайры);

1 яйцо.

Приготовление

Добавьте в муку дрожжи, сахар и соль и перемешайте. Влейте молоко и ещё раз перемешайте до однородной консистенции. Помесите тесто руками в течение 10 минут, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на час.

Разогрейте масло на сковороде и слегка обжарьте полукольца лука. Добавьте тёртую морковь и мелко нарезанную капусту, приправьте солью и тушите 20–30 минут, периодически помешивая. Разомните консервы вилкой, добавьте к ним овощи и перемешайте.

Раскатайте тесто двумя пластами. Один из них должен быть больше другого. Выложите в форму для выпечки больший пласт теста, распределите по нему начинку и накройте вторым пластом. Соедините края, сделайте несколько проколов вилкой и оставьте на 15–20 минут.

Затем смажьте пирог взбитым яйцом и поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут.

9. Слоёный пирог с капустой и сосисками

postila.ru

Ингредиенты

½ кочана капусты;

2–3 столовые ложки растительного масла;

1 морковь;

1 луковица;

несколько сосисок;

2 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 пучок петрушки или другой зелени;

500 г слоёного теста;

1 яйцо.

Приготовление

Мелко нарежьте капусту и обжаривайте на разогретом масле около 10 минут. Добавьте тёртую морковь, мелко нарезанный лук и сосиски, нарезанные кружочками. Готовьте, периодически помешивая, ещё 10–15 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок, специи и рубленую зелень и жарьте ещё пару минут.

Раскатайте тесто двумя пластами. Один из них должен быть больше другого. Переложите больший пласт в форму для выпечки, распределите по нему начинку и накройте другим пластом, соединив края.

Сделайте на поверхности пирога несколько проколов вилкой и смажьте взбитым яйцом. Поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут.

10. Капустный пирог с фаршем и овощами без теста

povarenok.ru

Ингредиенты

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 болгарский перец;

2 помидора;

600 г фарша (можно взять любой);

50 г риса;

несколько веточек петрушки;

щепотка молотого мускатного ореха;

щепотка тмина;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

200 мл овощного или мясного бульона;

1 кочан капусты;

2 столовые ложки растительного масла;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Измельчите лук и чеснок. Мелко нарежьте перец. Очистите помидоры и натрите на тёрке. Смешайте фарш с подготовленными овощами, рисом, рубленой петрушкой, специями и половиной бульона. Уберите начинку в холодильник на час.

Удалите из капусты кочерыжку, опустите кочан в кипящую воду на 5–7 минут и снимите распаренные листья. Выложите несколько листьев в форму со съёмным дном так, чтобы они немного свисали с краёв. Выложите на них половину начинки, влейте половину оставшегося бульона и накройте капустными листьями. Сделайте ещё один такой же слой с оставшимися ингредиентами.

Смажьте пирог растительным маслом, накройте фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку примерно на час. Снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут, пока сыр не подрумянится.