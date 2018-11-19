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Пять рецептов маринованной тыквы

Витамины А, С, В1, В2, В12, РР, а также и витамин К, которого почти нет в других фруктах и овощах – все это обеспечено организму человека при употреблении мякоти тыквы.

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В мякоты тыквы также много пектинов — водорастворимых пищевых волокон, усиливающих двигательные функции кишечника, выводящих из организма радионуклиды и способствующих быстрому рубцеванию язв.

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Кроме того, совокупность биологически активных веществ, содержащихся в ней, способствует выведению холестерина и улучшает водный и солевой обмен, поэтому она рекомендуется в любом виде при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности при атеросклерозе и отеках, вызванных сердечной недостаточностью. А при малокровии и истощении организма предпочтительно есть сырую мякоть тыквы, которая богата железом.

Закуска из маринованной тыквы прекрасно подойдёт к мясным блюдам.

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Тыква маринованная - 1

Ингредиенты:
1 л воды,
80 мл. 9% уксуса,
30 г соли,
20 г сахара,
тыква, гвоздика, чёрный перец, корица, лавровый лист.

Приготовление:
Тыкву очистить, нарезать кубиками, ошпарить кипятком и остудить. Уложить в подготовленные банки, пересыпая пряностями и залить горячим маринадом. Стерилизовать: пол-литровые банки – 15 минут, литровые – 20 минут.

Тыква маринованная - 2

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Ингредиенты:
1 л 6% уксуса,
30 г соли,
500 г сахара,
гвоздика, корица.



Приготовление:
Тыкву очистить, нарезать кубиками, опустить в горячий маринад и отварить в нём до мягкости. Разложить по банкам и закатать.

Тыква маринованная- 3

Ингредиенты:
700 г воды,
700 г 6% уксуса,
1 гвоздичка,
1 палочка корицы,
1 горький перец горошком,
1 душистый перец,
1 средняя тыква.

Приготовление:
Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками, опустить в кипяток на 10-15 минут, остудить. Разложить по стерилизованным банкам и залить холодным маринадом. Хранить на холоде.

Тыква маринованная- 4

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Ингредиенты:
5 л воды,
20 г измельчённого хрена,
50 г зелени укропа,
25 г листьев сельдерея,
25 г петрушки,
1 стручок горького перца,
2-3 лавровых листа,
250 г соли,
200 г 80% уксуса,
тыква (3-4 крупных).

Приготовление:
Тыкву очистить от семян и кожицы, нарезать кубиками и бланшировать в кипятке 5 минут, затем остудить. Разложить по стерилизованным банкам и залить маринадом. Пастеризовать при температуре 85ºС: литровые банки – 25 минут, трёхлитровые – 35 минут. Закатать.


Тыква пряная маринованная- 5

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Ингредиенты:
4 кг тыквы,
300 г красного острого перца,
100 г чеснока,
200 г зелени петрушки,
150 г растительного масла.

Маринад:
1 л воды,
200 9% уксуса,
50 соли,
350 г сахара.

Приготовление:
Тыкву очистить, нарезать кубиками, перец, чеснок и петрушку мелко нарубить. Сложить в кастрюлю, залить горячим маринадом, добавить масло и варить 30 минут, помешивая. Откинуть овощи на сито, разложить по стерилизованным банкам. Маринад вскипятить ещё раз и залить им овощи. Закатать. 

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заготовкирецептыконсервируеммаринованная тыкватыквакулинария
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