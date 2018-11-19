Пять рецептов маринованной тыквы

Витамины А, С, В1, В2, В12, РР, а также и витамин К, которого почти нет в других фруктах и овощах – все это обеспечено организму человека при употреблении мякоти тыквы.







В мякоты тыквы также много пектинов — водорастворимых пищевых волокон, усиливающих двигательные функции кишечника, выводящих из организма радионуклиды и способствующих быстрому рубцеванию язв.









Кроме того, совокупность биологически активных веществ, содержащихся в ней, способствует выведению холестерина и улучшает водный и солевой обмен, поэтому она рекомендуется в любом виде при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности при атеросклерозе и отеках, вызванных сердечной недостаточностью. А при малокровии и истощении организма предпочтительно есть сырую мякоть тыквы, которая богата железом.

Закуска из маринованной тыквы прекрасно подойдёт к мясным блюдам.







Тыква маринованная - 1



Ингредиенты:

1 л воды,

80 мл. 9% уксуса,

30 г соли,

20 г сахара,

тыква, гвоздика, чёрный перец, корица, лавровый лист.



Приготовление:

Тыкву очистить, нарезать кубиками, ошпарить кипятком и остудить. Уложить в подготовленные банки, пересыпая пряностями и залить горячим маринадом. Стерилизовать: пол-литровые банки – 15 минут, литровые – 20 минут.



Тыква маринованная - 2







Ингредиенты:

1 л 6% уксуса,

30 г соли,

500 г сахара,

гвоздика, корица.



Приготовление:

Тыкву очистить, нарезать кубиками, опустить в горячий маринад и отварить в нём до мягкости. Разложить по банкам и закатать.



Тыква маринованная- 3



Ингредиенты:

700 г воды,

700 г 6% уксуса,

1 гвоздичка,

1 палочка корицы,

1 горький перец горошком,

1 душистый перец,

1 средняя тыква.



Приготовление:

Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками, опустить в кипяток на 10-15 минут, остудить. Разложить по стерилизованным банкам и залить холодным маринадом. Хранить на холоде.



Тыква маринованная- 4







Ингредиенты:

5 л воды,

20 г измельчённого хрена,

50 г зелени укропа,

25 г листьев сельдерея,

25 г петрушки,

1 стручок горького перца,

2-3 лавровых листа,

250 г соли,

200 г 80% уксуса,

тыква (3-4 крупных).



Приготовление:

Тыкву очистить от семян и кожицы, нарезать кубиками и бланшировать в кипятке 5 минут, затем остудить. Разложить по стерилизованным банкам и залить маринадом. Пастеризовать при температуре 85ºС: литровые банки – 25 минут, трёхлитровые – 35 минут. Закатать.





Тыква пряная маринованная- 5







Ингредиенты:

4 кг тыквы,

300 г красного острого перца,

100 г чеснока,

200 г зелени петрушки,

150 г растительного масла.



Маринад:

1 л воды,

200 9% уксуса,

50 соли,

350 г сахара.



Приготовление:

Тыкву очистить, нарезать кубиками, перец, чеснок и петрушку мелко нарубить. Сложить в кастрюлю, залить горячим маринадом, добавить масло и варить 30 минут, помешивая. Откинуть овощи на сито, разложить по стерилизованным банкам. Маринад вскипятить ещё раз и залить им овощи. Закатать.

