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Рецепт творожной запеканки

Вкусная и нежная творожная запеканка может стать любимым блюдом как для взрослых, так и для детей. Со сладким ягодным соусом или со сгущенкой, ваш малыш будет уплетать полезный творог с большим удовольствием. Рецепт творожной запеканки достаточно прост и не требует много времени и усилий.

Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты:

  • творог – 500 г,
  • сметана – 5 столовых ложек,
  • манная крупа – 2 столовых ложки,
  • яйца – 1-3 шт,
  • сахар – 3 столовых ложки,
  • ванильный сахар – 1 чайная ложка,
  • изюм или курага – 50 г,
  • сливочное масло – 1 столовая ложка (для смазывания формы),
  • маленькая щепотка соли

Рецепт творожной запеканки

Приготовление:

  1. Для начала промываем изюм, заливаем кипятком и оставляем на 20 минут.
  2. Смешиваем манную крупу и 3 столовые ложки сметаны. Оставляем смесь набухать на полчаса.
  3. Берем творог средней или высокой жирности – тогда запеканка не будет сухой.  Делаем из него однородную массу. Для этого можно использовать блендер, мясорубку или просто протереть его через сито.
  4. В готовый творог добавляем смесь манной крупы и сметаны, ванильный сахар, щепотку соли, сахар и снова хорошо взбиваем блендером или миксером.
  5. Сливаем воду и изюма и обсушиваем его. Добавляем его к будущей запеканке.
  6. Берем форму для выпекания, смазываем её маслом, выкладываем творожную массу и разравниваем ее.
    Сверху выливаем сметану, которая осталась (2 столовых ложки) и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 40-45 минут.

Когда запеканка остынет – она готова к подаче. Порадуйте своих близких, вкуснейшей творожной запеканкой, полив её перед подачей вареньем, медом, сметаной или любимым ягодным соусом.

 

 

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