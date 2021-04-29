Представляем вашему вниманию рыбные котлеты без яиц!

Сочные, нежные, дадут фору любому мясному блюду! По рекомендациям врачей блюда из морепродуктов нужно включать в рацион минимум два раза в неделю. Этот рецепт — простейший способ привить домашним любовь к правильному питанию.

Ингредиенты

Филе белой рыбы 400 г Рис 70 г Панировочные сухари 1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп 20 г Петрушка 20 г Подсолнечное масло по вкусу Сметана 1 ст. л. Пшеничная мука 3 ст. л.

Приготовление

Поставьте рис отвариваться до полной готовности. А за это время пропустите рыбное филе через мясорубку, лучше даже два раза. Так вы будете уверены, что вам не попадется косточка. Затем добавьте к фаршу рис и панировочные сухари. Перемешайте. Добавьте рубленую зелень, соль и перец по вкусу. Перемешайте и убедитесь, что фарш не получился слишком водянистым. Если нужно, добавьте сухарей. Сформируйте из смеси крупные шарики и выложите котлеты на разогретую с маслом сковороду, слегка придавливая. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Если вам больше по вкусу фарш с яйцами, на указанное количество будет достаточно всего одного. Рыба для фарша подойдет любая, а вот сметану с легкостью можно заменить домашним майонезом.

Подавайте горячие котлетки с домашним майонезом или другим любимым соусом!