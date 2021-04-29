Представляем вашему вниманию рыбные котлеты без яиц!
Сочные, нежные, дадут фору любому мясному блюду! По рекомендациям врачей блюда из морепродуктов нужно включать в рацион минимум два раза в неделю. Этот рецепт — простейший способ привить домашним любовь к правильному питанию.
Ингредиенты
|Филе белой рыбы
|400 г
|Рис
|70 г
|Панировочные сухари
|1 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Укроп
|20 г
|Петрушка
|20 г
|Подсолнечное масло
|по вкусу
|Сметана
|1 ст. л.
|Пшеничная мука
|3 ст. л.
Приготовление
- Поставьте рис отвариваться до полной готовности. А за это время пропустите рыбное филе через мясорубку, лучше даже два раза. Так вы будете уверены, что вам не попадется косточка.
- Затем добавьте к фаршу рис и панировочные сухари. Перемешайте.
- Добавьте рубленую зелень, соль и перец по вкусу. Перемешайте и убедитесь, что фарш не получился слишком водянистым. Если нужно, добавьте сухарей.
- Сформируйте из смеси крупные шарики и выложите котлеты на разогретую с маслом сковороду, слегка придавливая. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Если вам больше по вкусу фарш с яйцами, на указанное количество будет достаточно всего одного. Рыба для фарша подойдет любая, а вот сметану с легкостью можно заменить домашним майонезом.Подавайте горячие котлетки с домашним майонезом или другим любимым соусом!
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