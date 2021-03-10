Морковная запеканка. Ешь и худей :)

Всем привет!

С детства испытываю спорные чувства при слове запеканка, сразу же вспоминаю творожно-резиновую запеканку из детсада. Недавно я увидела рецепт морковной запеканки и решила рискнуть парочкой морковок, надеясь, что слово запеканка перестанет вызывать у меня нервный тик :)

Так вот, такой нежной, воздушной запеканки я никогда не пробовала. Для любителей ПП – просто бомба. Хочу заметить, что сыр здесь – обязательный ингредиент, он придает яркости вкусу. Делюсь рецептом.

Ингредиенты на 1-2 порции:

Морковь 300 г

Сливки 10 % 50 мл

Яйца 2 шт.

Сыр 50 г

Вода 1/2 стакана

Соль и перец по вкусу

Калорийность и БЖУ на 100 грамм

Калории: 99.84 ккал

Белки: 6.16 г

Жиры: 6.28 г

Углеводы: 4.63

1. Натрите морковь на крупной терке. Залейте морковь половиной стакана воды и поставьте вариться на небольшом огне примерно 20 минут .

2. Затем слейте с моркови всю жидкость, можно в дуршлаге слегка помять толкушкой, чтобы вышла лишняя влага.

3. Добавьте к моркови яйца, сливки и соль с перцем по вкусу, хорошо перемешайте.

4. Выложите массу в небольшую форму, сверху натрите сыр.

5. Выпекайте в духовке при 180 градусах 25-30 минут. Дайте запеканке немного остыть и подавайте к столу. Приятного аппетита :)

Всем приятного аппетита и крепкого здоровья :)