Морковная запеканка. Ешь и худей :)

Всем привет!
С детства испытываю спорные чувства при слове запеканка, сразу же вспоминаю творожно-резиновую запеканку из детсада. Недавно я увидела рецепт морковной запеканки и решила рискнуть парочкой морковок, надеясь, что слово запеканка перестанет вызывать у меня нервный тик :)
Так вот, такой нежной, воздушной запеканки я никогда не пробовала. Для любителей ПП – просто бомба. Хочу заметить, что сыр здесь – обязательный ингредиент, он придает яркости вкусу. Делюсь рецептом.
Ингредиенты на 1-2 порции:
Морковь 300 г
Сливки 10 % 50 мл
Яйца 2 шт.
Сыр 50 г
Вода 1/2 стакана
Соль и перец по вкусу
Калорийность и БЖУ на 100 грамм
Калории: 99.84 ккал
Белки: 6.16 г
Жиры: 6.28 г
Углеводы: 4.63
1. Натрите морковь на крупной терке. Залейте морковь половиной стакана воды и поставьте вариться на небольшом огне примерно 20 минут .
2. Затем слейте с моркови всю жидкость, можно в дуршлаге слегка помять толкушкой, чтобы вышла лишняя влага.
3. Добавьте к моркови яйца, сливки и соль с перцем по вкусу, хорошо перемешайте.
4. Выложите массу в небольшую форму, сверху натрите сыр.
5. Выпекайте в духовке при 180 градусах 25-30 минут. Дайте запеканке немного остыть и подавайте к столу. Приятного аппетита :)
Всем приятного аппетита и крепкого здоровья :)
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