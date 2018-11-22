Луковые лепешки на минеральной воде (постные)

Луковые лепешки постные на минеральной воде удивят вас простотой приготовления и потрясающим вкусом. Рецепт таких лепешек достоин и праздничного стола, несмотря на то, что совершенно постный. Тесто дрожжевое на воде, получается эластичным и податливым, работать с ним одно удовольствие. Уверена, что такие лепешки станут частым гостем на ваших столах.
Ингредиенты:
Газированная вода – 180 мл
Мука – 350 г (не считая на подсыпку)
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Сухие дрожжи – 1 ч. л.
Растительное масло – 3 ст. л.
Лук – 1 шт.
Кунжут – 2 ст. л.
Все подробности и процессы приготовления рецепта, а также калорийность и время приготовления, можно посмотреть в минутном видео ниже!
Шаги приготовления:
- Измельчаем лук.
- Готовим тесто: к просеянной муке добавляем дрожжи, сахар, соль, измельченный лук, растительное масло (2 ст.л.) и теплую газированную воду. Замешиваем тесто.
- Оставляем тесто отдохнуть на 30 мин., накрыв его полотенцем.
- Разделяем тесто на 4 части и из каждой раскатываем лепешки.
- Помещаем лепешки на пергамент, смазанный маслом, даем расстояться 20 мин.
- Каждую лепешку смазываем маслом с водой (1 ст.л. вода+1 ст.л. растительное масло), накалываем лепешки вилкой и присыпаем кунжутом.
- Отправляем в духовку на температуру 190 градусов на 30-35 минут.
Приятного аппетита!
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