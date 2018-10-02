Фаршированные перчики по фирменному рецепту

Сейчас в магазинах можно купить какие угодно заготовки, но не зря говорят, что приготовленное своими руками всегда вкуснее. Поэтому хозяйки каждое лето делают разнообразные припасы на зиму. Попробуйте заготовить фаршированные перчики по этому фирменному рецепту!



Перец с начинкой. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia



Понадобится:

2 моркови,

1 острый зеленый перец,

1 пучок кинзы,

2 луковицы,

700 г крупного болгарского перца,

1 кг молодой белокочанной капусты,

2 ст. ложки соли.

Для маринада:

150 мл столового уксуса,

2 ст. ложки сахара,

1 ст. ложка соли,

1 ч. ложка семян кориандра,

8 горошин душистого перца,

1 ст. ложка семян горчицы.

Приготовление:

1. Морковь и лук очистить, морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Капусту тонко нашинковать.



Шаг 1. Тонко шинкуем капусту



2. Капусту, морковь, лук соединить, выложить в миску, засыпать 2 ст. ложки соли и влить 2 ст. ложки уксуса. Оставить на 2 часа при комнатной температуре, время от времени перемешивать.Сладкие перцы вымыть, срезать верхушку с плодоножкой и удалить сердцевину.



Шаг 2. Нарезаем перцы



3. Из острого перчика удалить семена, мякоть измельчить. Кинзу измельчить.



Шаг 3. Измельчаем кинзу



4. Капусту с овощами отжать, смешать с острым перчиком и кинзой и плотно нафаршировать смесью подготовленные сладкие перцы.

Разложить по стерилизованным банкам.Шаг 4. Фаршируем перцы5. Приготовить маринад. Влить в сотейник 1 стакан воды, добавить оставшийся уксус, сахар и соль. Довести до кипения, положить кориандр, горчичные семена и горошины перца. Уменьшить огонь и варить при слабом кипении 5 минут.Шаг 5. Готовим маринадВлить горячий маринад в банки, закрыть крышками и убрать в прохладное место. Перцы будут готовы через 2 месяца.