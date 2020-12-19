Как его встретишь, или Меню для новогоднего стола

Новогодний стол больше всего похож на цветник в пору максимального цветения — такой же протяженный, разнообразный по ассортименту, насыщенный крупными цветовыми пятнами.

Новогодний стол обычно отличается разнообразием и изобилием

Задача хозяйки — совместить форму и содержание, чтобы впечатление было полным, и новогодняя ночь стала истинным событием года.

Пирожные из ветчины

Вам понадобится:

250 г тонко нарезанной ветчины;

200 г сыра такой же нарезки;

120 г сливочного масла;

30 г желе;

персики, абрикосы или вишни из компота.

Кусочки ветчины натереть размягченным сливочным маслом и уложить друг на друга, перемежая пластинками сыра. Прижать плотно каким-нибудь грузом и поставить на несколько часов в холодильник. Потом нарезать из получившихся полосатых пластин маленькие квадратики, треугольнички или прямоугольнички. Покрыть их желе и украсить кусочками фруктов из компота. Снова убрать в холодильник, чтобы застыло желе. Аккуратно выложить на плоскую форму. Выглядит очень нарядно!

Салат «Новогодний»

Вам понадобится:

4 яйца вкрутую;

300 г твёрдого сыра;

10-15 штук оливок;

2 зубчика чеснока;

сок ½ лимона;

250 г крабовых палочек;

200 г белого поджаренного хлеба (мелкими кубиками;

200 г майонеза.

Салат с крабовыми палочками, сыром и яйцом

Яйца, крабовые палочки, оливки мелко порезать.

Салат из языка с орехами

Сыр натереть стружкой на мелкой тёрке и прибавить к общей массе. Добавить раздавленный чеснок (не забудьте разрезать дольку вдоль и вынуть самую пахучую серединку-росток!) и сок лимона, перемешать. Затем вмешать белые сухарики и заправить салат майонезом. Поставить на полчаса в холодильник. Салат должен похрустывать, как снег в морозную ночь.

Язык сварить до мягкости и, опустив в холодную воду, снять с него кожу. Остывший язык нарезать кубиками, прибавить 1-3 зубчика давленого чеснока и 4 ст. л. мелко порубленных грецких орехов. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить майонезом. Пикантный и очень вкусный салат.

Закуска с авокадо

Авокадо – то, что надо в новогоднюю ночь. Легко и в готовке, и в желудке. Для приготовления закуски потребуется:

2 авокадо;

100 г соленой или копченой форели или семги;

100 г мягкого сливочного сыра или жирной сметаны;

100 г сыра типа Дор-блю;

листья салата, помидорки черри — для украшения.

Вариации на тему закуски с авокадо

Авокадо средней спелости чистим, режем поперёк и далее – тонкими ломтиками, которые нужно сбрызнуть лимонным соком. Рыбу нарезаем брусочками по 1,5 см. Сыр растираем до состояния крема. На тарелку выкладываем мелкие листья зелёного салата, на них — ломтики авокадо, сверху – рыбу, на неё горкой — сырную массу. Украшаем половинкой помидорки черри.

Как вариант этого блюда предлагаю следующее. На салатный лист положить ломтик сёмги, сверху авокадо, на него тонко нарезанный репчатый лук. За 5 минут до подачи все это залить соусом: взболтать в банке с завинчивающейся крышкой оливковое масло с соком лимона, чайной ложкой мёда и неострой горчицы, добавив соль и перец по вкусу.

Профитроли с начинкой

Для профитролей (приблизительно 50 штук) налить в маленькую кастрюльку 1 стакан холодной воды, добавить ½ ч.ложки соли и 100 г сливочного масла. Всё вскипятить, убавить огонь до минимума и, не снимая кастрюли с огня, всыпать потихоньку 1 стакан муки, всё время энергично помешивая. Растирать массу, пока тесто не станет отставать от стен кастрюльки. Снять с огня и дать почти полностью остынуть. Затем вбить в тесто по одному 4 яйца.

На теплый противень выкладывать маленькими — меньше грецкого ореха — шариками. Печь в духовке при +180 градусах минут 15-20. Духовку не открывать! Готовые румяные дутые булочки снять с противня, срезать шапочку и начинить разными начинками. Не экономьте начинку, будьте щедрее, чтобы крышечка-шапочка, лихо нахлобученная сверху, не полностью скрывала содержимое.

Профитроли. А начинку можно сделать любую — на свой вкус

Начинки для профитролей

Ветчинный крем

Взбить в блендере или миксером до состояния пюре 70 г постной ветчины, 2 ст.л. сметаны, 1 ч.ложку желе из красной смородины, на кончике ножа свежемолотого белого перца и мускатного ореха. Начинить профитроли и украсить веточкой тимьяна.

Начинка из крабов

Разобранное на волокна мясо крабов (или порезанные не мелко крабовые палочки) соединить с 3 ст. ложками сливок, 2 ст.ложками сока лимона, посолить и поперчить по вкусу. Заполнить этим половинку булочки, чтобы не вытекало. Украсить кусочком красного яблока.

Печёночный мусс

Куриную печень (100 г) ошпарить кипятком, промыть и нарезать кусочками, посыпать солью и перцем и обжарить в 15 г сливочного масла до полуготовности, буквально несколько секунд. Добавить в сковороду 60 г сметаны и проварить ещё 7 минут. Протереть через сито или взбить миксером и горячим фаршем начинить профитроли. Украсить можно маленьким сегментом апельсина или долькой мандарина.

Праздничный торт

Для бисквита надо смешать 4 желтка и 150 г сахарного песка, вмешать 20 г какао и 50 г муки. Оставшиеся 4 белка взбить до состояния «снега» и лёгкими движениями соединить с готовым тестом. Вылить его в подмазанную и подпыленную мукой форму и выпекать в духовке при +180 градусах 10 минут.

Крем состоит из двух частей. Первая: соединить (не варить!) 100 г размягчённого сливочного масла, 100 г сахара и 30 г какао. Вторая часть варится, как манная каша. Для этого положить 50 г масла, 50 г муки, 250 г молока и пакетик ванильного сахара в кастрюльку и сварить на среднем огне. Готовую смесь охладить и прибавить к первой части, после чего всё взбить мисксером. Получится шелковистый тонкий крем, который выложить ровным слоем на готовый бисквит.

Крупные виноградины разрезать, вынуть косточки и украсить половинками торт по окружности. Серединку засыпать тёртым на крупной тёрке шоколадом. Боковинки торта можно украсить взбитыми сливками. У вас готов нежнейший торт, названия которому я не придумала, но за вкус ручаюсь.

Виноград во многих странах — символ изобилия и семейного счастья

Кстати, в рецепте мы использовали плоды винограда, и это не случайно! Виноград во многих странах – символ изобилия и счастливого семейного очага. На Кубе, в Испании и Португалии принято в новогоднюю ночь с каждым ударом часов съедать по одной виноградине, загадывая желания. 12 ударов – 12 заветных желаний на каждый месяц. В Италии считается, что виноград, засохший в гроздьях и так напоминающий золотые монеты, приносит солидный заработок в наступающем году. Только съесть его в новогоднюю ночь нужно побольше.

По нашей традиции – как Новый год встретишь, таким весь год и будет. Поэтому не засиживайтесь за столом, даже пышным как цветник, сделайте эту ночь весёлым и запоминающимся праздником!