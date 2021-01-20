Маринованная сельдь в томатном соусе

Предлагаю приготовить не обычную селёдку под луком и маслом, а замариновать жирненькую вкусную селёдочку в томатном соусе. Это самое удачное сочетание томата и сельди, придающее рыбе особый пикантный вкус. Маринованную селёдочку можно подавать как отдельную закуску, так и в качестве второго блюда с картофельным гарниром.
Общая информация
Подготовка: 20 минут + 1 сутки на маринование
Готовка: 5 минут
Общее количество: 25 минут + 1 сутки на маринование
Количество порций: 6
Ингредиенты
- 2 сельди
- 200 гр кетчупа
- 150 мл воды
- 2 столовые ложки виноградного уксуса
- 1 столовая ложка сахара
- 4 столовые ложки растительного масла
- 1 крупная луковица
- 1 чайная ложка соли
- 2-3 лавровых листа
- 5-6 горошин душистого перца
Процесс
-Приготовить маринад. В кастрюлю налить воду, добавить масло, кетчуп, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и хорошо перемешать. Довести до кипения и снять с огня. Затем добавить виноградный уксус, перемешать и остудить до теплого (не горячего!) состояния.
-Разделать сельдь, удалить кости и хорошо промыть.
-Сельдь нарезать порционными кусками.
-Лук нарезать кольцами или полукольцами.
-В емкость или контейнер, в которой будет мариноваться сельдь, уложить нарезанные сельдь и лук слоями, чередуя их между собой.
-Залить сельдь маринадом и утрамбовать ложкой так, чтобы маринад ее полностью покрывал.
-Убрать емкость с сельдью в холодильник на сутки для маринования.
БЖУ (приблизительно на 100 гр)
148 Ккал;
белки 5,8 г;
жиры 4,5 г;
углеводы 21 г.
Свежие комментарии