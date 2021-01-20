Маринованная сельдь в томатном соусе

Предлагаю приготовить не обычную селёдку под луком и маслом, а замариновать жирненькую вкусную селёдочку в томатном соусе. Это самое удачное сочетание томата и сельди, придающее рыбе особый пикантный вкус. Маринованную селёдочку можно подавать как отдельную закуску, так и в качестве второго блюда с картофельным гарниром.

Общая информация

Подготовка: 20 минут + 1 сутки на маринование

Готовка: 5 минут

Общее количество: 25 минут + 1 сутки на маринование

Количество порций: 6

Ингредиенты

2 сельди

200 гр кетчупа

150 мл воды

2 столовые ложки виноградного уксуса

1 столовая ложка сахара

4 столовые ложки растительного масла

1 крупная луковица

1 чайная ложка соли

2-3 лавровых листа

5-6 горошин душистого перца

Процесс

-Приготовить маринад. В кастрюлю налить воду, добавить масло, кетчуп, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и хорошо перемешать. Довести до кипения и снять с огня. Затем добавить виноградный уксус, перемешать и остудить до теплого (не горячего!) состояния.

-Разделать сельдь, удалить кости и хорошо промыть.

-Сельдь нарезать порционными кусками.

-Лук нарезать кольцами или полукольцами.

-В емкость или контейнер, в которой будет мариноваться сельдь, уложить нарезанные сельдь и лук слоями, чередуя их между собой.

-Залить сельдь маринадом и утрамбовать ложкой так, чтобы маринад ее полностью покрывал.

-Убрать емкость с сельдью в холодильник на сутки для маринования.

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

148 Ккал;

белки 5,8 г;

жиры 4,5 г;

углеводы 21 г.