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Маринованная сельдь в томатном соусе

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Предлагаю приготовить не обычную селёдку под луком и маслом, а замариновать жирненькую вкусную селёдочку в томатном соусе. Это самое удачное сочетание томата и сельди, придающее рыбе особый пикантный вкус. Маринованную селёдочку можно подавать как отдельную закуску, так и в качестве второго блюда с картофельным гарниром.

Общая информация

Подготовка: 20 минут + 1 сутки на маринование

Готовка: 5 минут

Общее количество: 25 минут + 1 сутки на маринование

Количество порций: 6

Ингредиенты

Маринованная сельдь в томатном соусе

  • 2 сельди
  • 200 гр кетчупа
  • 150 мл воды
  • 2 столовые ложки виноградного уксуса
  • 1 столовая ложка сахара
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • 1 крупная луковица
  • 1 чайная ложка соли
  • 2-3 лавровых листа
  • 5-6 горошин душистого перца

Процесс

-Приготовить маринад. В кастрюлю налить воду, добавить масло, кетчуп, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и хорошо перемешать. Довести до кипения и снять с огня. Затем добавить виноградный уксус, перемешать и остудить до теплого (не горячего!) состояния.

Маринованная сельдь в томатном соусе

Маринованная сельдь в томатном соусе

-Разделать сельдь, удалить кости и хорошо промыть.

-Сельдь нарезать порционными кусками.

-Лук нарезать кольцами или полукольцами.

Маринованная сельдь в томатном соусе

-В емкость или контейнер, в которой будет мариноваться сельдь, уложить нарезанные сельдь и лук слоями, чередуя их между собой.

-Залить сельдь маринадом и утрамбовать ложкой так, чтобы маринад ее полностью покрывал.

Маринованная сельдь в томатном соусе

-Убрать емкость с сельдью в холодильник на сутки для маринования.

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

148 Ккал;

белки 5,8 г;

жиры 4,5 г;

углеводы 21 г.

 

 

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