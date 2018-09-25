В дунганской и уйгурской кухне блюда из муки и риса принадлежат к группе "фан". Обычно это рис приготовленный рассыпчатым рис без добавления соли,к которому подаются различные соусы и подливы,но наша семья внесла свои коррективы в рецепт подливы, отсюда и название "Ганфан по Юсуповски".
Ингредиенты
Для риса:
1 ст. риса сорта «Лазер»,
50 мл. оливкового масла,
2 ст.воды
Для подливы:
20 гр. думбы (бараний жир),
400 гр. мякоти баранины ,
1 морковь,
1 баклажан,
1 луковица,
1 головка чеснока,
100 гр. зеленой фасоли,
6 томатов,
2 болгарских перца,
по щепотке черного и красного переца.
Специи по вкусу.
Вымытый рис залить 2 стаканами воды и добавить оливкового масла. На большом огне выпарить жидкость и поставить на рассекатель на 15 минут, плотно закрыв крышку. Раскрою небольшой секрет: если вы хотите чтобы рис получился рассыпчатым, то добавьте щепотку сахара.
Нарезать все овощи и мясо соломкой, а думбу кубиком. 3 томата и лук тоже нарезать кубиком. Из оставшихся 3 томатов сделать томатный сок.
Нагреть вок или раскалить казан и положить нарезанную думбу, и дать ей возможность вытопить жир. Делаем все на высоком огне.
Добавить мясо и обжарить его до полуготовности, постоянно помешивая.
К мясу добавить лук и дать им возможность познакомиться друг с другом, затем добавить чеснок, баклажан, морковь,зелённую фасоль для их знакомства с мясом и луком. Добавить специи, но не солить.
Добавить нарезанные томаты и томатный сок. Не плотно накрываем крышкой или крышкой-сеткой и даём минут 10 всем ингредиентам породниться на медленном огне.
Добавить болгарский перец, залить кипятком так, чтобы вода покрыла поджарку. Посолить и поперчить.
Варить подливу 10-15 минут на медленном огне.
подавать можно в косе заполнив ее на 2/3 рисом и залив подливой
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