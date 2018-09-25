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Ганфан по-юсуповски

Ганфан по-юсуповски

В дунганской и уйгурской кухне блюда из муки и риса принадлежат к группе "фан". Обычно это рис приготовленный рассыпчатым рис без добавления соли,к которому подаются различные соусы и подливы,но наша семья внесла свои коррективы в рецепт подливы, отсюда и название "Ганфан по Юсуповски".
 
Ингредиенты

Для риса: 
1 ст. риса сорта «Лазер», 
50 мл. оливкового масла, 
2 ст.воды 
Для подливы: 
20 гр. думбы (бараний жир), 
400 гр. мякоти баранины , 
1 морковь, 
1 баклажан, 
1 луковица, 
1 головка чеснока, 
100 гр. зеленой фасоли, 
6 томатов, 
2 болгарских перца, 
по щепотке черного и красного переца. 
Специи по вкусу.

Вымытый рис залить 2 стаканами воды и добавить оливкового масла. На большом огне выпарить жидкость и поставить на рассекатель на 15 минут, плотно закрыв крышку. А маленький секрет для того чтобы рис был рассыпчатым здесь: http://www.edimdoma.ru/retsepty/42134-kurinoe-file-v-vinogradnyh-listyah-eksperimentiruy-s-tefal см. шаг 2.
Вымытый рис залить 2 стаканами воды и добавить оливкового масла. На большом огне выпарить жидкость и поставить на рассекатель на 15 минут, плотно закрыв крышку. Раскрою небольшой секрет: если вы хотите чтобы рис получился рассыпчатым, то добавьте щепотку сахара.
Нарезать все овощи и мясо соломкой, а думбу кубиком. 3 томата и лук тоже нарезать кубиком. Из оставшихся 3 томатов сделать томатный сок.
Нарезать все овощи и мясо соломкой, а думбу кубиком. 3 томата и лук тоже нарезать кубиком. Из оставшихся 3 томатов сделать томатный сок.
Нагреть вок или раскалить казан и положить нарезанную думбу, и дать ей возможность вытопить жир. Делаем все на высоком огне.
Нагреть вок или раскалить казан и положить нарезанную думбу, и дать ей возможность вытопить жир. Делаем все на высоком огне.
Добавить мясо и обжарить его до полуготовности, постоянно помешивая.
Добавить мясо и обжарить его до полуготовности, постоянно помешивая.
К мясу добавить лук и дать им возможность познакомиться друг с другом, затем добавить чеснок, баклажан, морковь,зелённую фасоль для их знакомства с мясом и луком. Добавить специи, но не солить.
К мясу добавить лук и дать им возможность познакомиться друг с другом, затем добавить чеснок, баклажан, морковь,зелённую фасоль для их знакомства с мясом и луком. Добавить специи, но не солить.
Добавить нарезанные томаты и томатный сок. Не плотно накрываем крышкой или крышкой-сеткой и даём минут 10 всем ингредиентам породниться на медленном огне.
Добавить нарезанные томаты и томатный сок. Не плотно накрываем крышкой или крышкой-сеткой и даём минут 10 всем ингредиентам породниться на медленном огне.
Ганфан по-юсуповски
Добавить болгарский перец, залить кипятком так, чтобы вода покрыла поджарку. Посолить и поперчить.
Добавить болгарский перец, залить кипятком так, чтобы вода покрыла поджарку. Посолить и поперчить.
Варить подливу 10-15 минут на медленном огне.
Варить подливу 10-15 минут на медленном огне.
подавать можно в косе заполнив ее на 2/3 рисом и залив подливой
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