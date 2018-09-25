В дунганской и уйгурской кухне блюда из муки и риса принадлежат к группе "фан". Обычно это рис приготовленный рассыпчатым рис без добавления соли,к которому подаются различные соусы и подливы,но наша семья внесла свои коррективы в рецепт подливы, отсюда и название "Ганфан по Юсуповски".