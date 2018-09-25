Рецепты осени: творожные оладьи с яблоками

Нет ничего вкуснее и проще, чем оладьи на завтрак, а если они еще и с яблоками, то хорошее настояние на весь день гарантировано.
Вариант подачи блюда
Завтрак выходного дня должен быть вкусным, необычным, но простым в исполнении. Предлагаем вам наполнить квартиру запахом печеных яблок и приготовить необычные оладьи.
Ингредиенты:
яблоки – 2 шт.
творог – 200 г
сливки (20–22%) – 150 мл
яйца – 3 шт.
3 ст.л. сахара
цедра половины лимона
1 ч.л. разрыхлителя
1 ч.л. молотой корицы
щепотка соды, соль, растительное масло.
Способ приготовления:
Очистить яблоки, натереть на крупной терке. Добавить цедру лимона.
Разбить в миску яйца. Добавить сливки и взбить. Добавить сахар и снова перемешать.
Перемешать в отдельной миске муку, соду, разрыхлитель, корицу и соль.
В яично-сливочную смесь постепенно, взбивая, добавить творог и порциями смесь из сухих ингредиентов. После вмешать яблоки.
Разогреть большую сковороду, добавить масло и выложить ложкой будущие оладьи. Жарить на среднем огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.
Подавать можно со сметаной, вареньем, медом, ломтиками разных фруктов или просто присыпать сахарной пудрой.
Вариант подачи блюда
Свежие комментарии