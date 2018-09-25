Рецепты осени: творожные оладьи с яблоками

Завтрак выходного дня должен быть вкусным, необычным, но простым в исполнении. Предлагаем вам наполнить квартиру запахом печеных яблок и приготовить необычные оладьи.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Очистить яблоки, натереть на крупной терке. Добавить цедру лимона.

Разбить в миску яйца. Добавить сливки и взбить. Добавить сахар и снова перемешать.

Перемешать в отдельной миске муку, соду, разрыхлитель, корицу и соль.

В яично-сливочную смесь постепенно, взбивая, добавить творог и порциями смесь из сухих ингредиентов. После вмешать яблоки.

Разогреть большую сковороду, добавить масло и выложить ложкой будущие оладьи. Жарить на среднем огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.

Подавать можно со сметаной, вареньем, медом, ломтиками разных фруктов или просто присыпать сахарной пудрой.