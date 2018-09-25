В еврейском ресторане.

Посетитель зовет официанта:

— Мойша, попробуй-таки этот суп.

— Чего вдруг? Это же тот суп, который вы всегда заказываете.

— Нет, ты все же попробуй.

— Слушайте, когда же это я вам подавал плохой суп?

— Я тебе говорю: попробуй!

— Что, он пересолен?

— Попробуй, говорю!

— Ну хорошо уже, хорошо, вот я сажусь и пробую, я попробую... а где ложка?

— Ага!!!

Вообще суп с клецками - это такая странная и непонятная штука, к которой я до сих пор не могу сформулировать отношение. С одной стороны, в нем масса всяких-разных достоинств и плюсов. И вкусный, и полезный, и сытный, и красивый, и все такое прочее. С другой - не люблю густые супы, люблю легкие и полупрозрачные, а суп с сырными клецками никак не относится к подобным рецептам. Но дети - пищат от восторга, поэтому варю, готовлю, творю!

Ингредиенты для супа с сырными клецками:

3 л бульона (воды);

100 г твердого сыра;

1 яйцо;

100 г муки;

70 г сливочного масла;

1 болгарский перец;

1 морковка;

1 луковица;

3-4 картофелины;

2-3 ст. л. растительного масла;

соль, перец, зелень по вкусу.

Ну, что, поехали? Начнем с клецок - им надо чуть полежать в холодильнике, поэтому стартуем с них. Натираем твердый сыр на мелкой терке.

Добавляем к сыру размягченное сливочное масло, мелко нарезанную зелень (при желании, разумеется), яйцо.

Солим, перемешиваем.

Добавляем муку, соединяем в довольно плотную массу - не забитую, но и не липкую. Округляем. Заворачиваем в пакет и на полчаса прячем в холодильник.

Тем временем занимаемся супом. Мелко нарезаем лук и болгарский перец, натираем морковь.

В кастрюле разогреваем растительное масло, всыпаем лук, доводим до мягкости.

Параллельно нарезаем кубиками картофель.

В кастрюлю выкладываем морковь и болгарский перец, обжариваем.

Добавляем картофель.

Вливаем бульон, доводим до кипения, уменьшаем огонь, варим до готовности овощей. Соль, перец - не забываем.

Между делом достаем из холодильника тесто, делим на "колбаски".

Дальше можно играться, превращая "колбасу" в "колобки", я же просто нарезаем на кусочки равного размера.

Когда картофель готов, выкладываем в кастрюлю клецки-галушки, провариваем еще 3-5 минут, после чего выключаем огонь и разливаем суп по тарелкам.

Приятного аппетита!