В еврейском ресторане.
Посетитель зовет официанта:
— Мойша, попробуй-таки этот суп.
— Чего вдруг? Это же тот суп, который вы всегда заказываете.
— Нет, ты все же попробуй.
— Слушайте, когда же это я вам подавал плохой суп?
— Я тебе говорю: попробуй!
— Что, он пересолен?
— Попробуй, говорю!
— Ну хорошо уже, хорошо, вот я сажусь и пробую, я попробую... а где ложка?
— Ага!!!
Вообще суп с клецками - это такая странная и непонятная штука, к которой я до сих пор не могу сформулировать отношение. С одной стороны, в нем масса всяких-разных достоинств и плюсов. И вкусный, и полезный, и сытный, и красивый, и все такое прочее. С другой - не люблю густые супы, люблю легкие и полупрозрачные, а суп с сырными клецками никак не относится к подобным рецептам. Но дети - пищат от восторга, поэтому варю, готовлю, творю!
Ингредиенты для супа с сырными клецками:
3 л бульона (воды);
100 г твердого сыра;
1 яйцо;
100 г муки;
70 г сливочного масла;
1 болгарский перец;
1 морковка;
1 луковица;
3-4 картофелины;
2-3 ст. л. растительного масла;
соль, перец, зелень по вкусу.
Ну, что, поехали? Начнем с клецок - им надо чуть полежать в холодильнике, поэтому стартуем с них. Натираем твердый сыр на мелкой терке.
Добавляем к сыру размягченное сливочное масло, мелко нарезанную зелень (при желании, разумеется), яйцо.
Солим, перемешиваем.
Добавляем муку, соединяем в довольно плотную массу - не забитую, но и не липкую. Округляем. Заворачиваем в пакет и на полчаса прячем в холодильник.
Тем временем занимаемся супом. Мелко нарезаем лук и болгарский перец, натираем морковь.
В кастрюле разогреваем растительное масло, всыпаем лук, доводим до мягкости.
Параллельно нарезаем кубиками картофель.
В кастрюлю выкладываем морковь и болгарский перец, обжариваем.
Добавляем картофель.
Вливаем бульон, доводим до кипения, уменьшаем огонь, варим до готовности овощей. Соль, перец - не забываем.
Между делом достаем из холодильника тесто, делим на "колбаски".
Дальше можно играться, превращая "колбасу" в "колобки", я же просто нарезаем на кусочки равного размера.
Когда картофель готов, выкладываем в кастрюлю клецки-галушки, провариваем еще 3-5 минут, после чего выключаем огонь и разливаем суп по тарелкам.
Приятного аппетита!
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