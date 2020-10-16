Такую рыбу хочется есть каждый день! Божественная скумбрия в томатном соусе

Ничего вкуснее из скумбрии вы точно не ели! Потрясающая рыба в томатном соусе, которая первая сметается со стола. Лучшая закуска на праздничный стол и на каждый день. Очень вкусно кушать со свежим хлебом, макая в соус. Все, кто ни пробовал этот рецепт, спрашивали меня о нем. Поэтому я рад делиться с вами действительно классным блюдом.

Ингредиенты:

Скумбрия (свежемороженая) - 2 шт.

Морковь - 2 шт. (200 г.)

Растительное масло - 30 мл

Томаты в собственном соку - 400 г.

Вода - 150 мл

Соль -. 2 щепотки

Смесь перцев - 1 щепотка

Сахар - 2 ч.л

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты.

Нарезать морковь и обжарить на растительном масле.

Скумбрию распотрошить и тщательно промыть.

Сделать томатный соус.

Нарезанную рыбу стейком добавить в кипящий соус.

Томить на медленном огне 25 минут.