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Такую рыбу хочется есть каждый день! Божественная скумбрия в томатном соусе

Такую рыбу хочется есть каждый день! Божественная скумбрия в томатном соусеНичего вкуснее из скумбрии вы точно не ели! Потрясающая рыба в томатном соусе, которая первая сметается со стола. Лучшая закуска на праздничный стол и на каждый день. Очень вкусно кушать со свежим хлебом, макая в соус. Все, кто ни пробовал этот рецепт, спрашивали меня о нем. Поэтому я рад делиться с вами действительно классным блюдом.

Такую рыбу хочется есть каждый день! Божественная скумбрия в томатном соусе

Ингредиенты:

  • Скумбрия (свежемороженая) - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт. (200 г.)
  • Растительное масло - 30 мл
  • Томаты в собственном соку - 400 г.
  • Вода - 150 мл
  • Соль -. 2 щепотки
  • Смесь перцев - 1 щепотка
  • Сахар - 2 ч.л

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты.

Нарезать морковь и обжарить на растительном масле.

Скумбрию распотрошить и тщательно промыть.

Сделать томатный соус.

Нарезанную рыбу стейком добавить в кипящий соус.

Томить на медленном огне 25 минут. 

 

 

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