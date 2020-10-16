Такую рыбу хочется есть каждый день! Божественная скумбрия в томатном соусе

Ничего вкуснее из скумбрии вы точно не ели! Потрясающая рыба в томатном соусе, которая первая сметается со стола. Лучшая закуска на праздничный стол и на каждый день. Очень вкусно кушать со свежим хлебом, макая в соус. Все, кто ни пробовал этот рецепт, спрашивали меня о нем. Поэтому я рад делиться с вами действительно классным блюдом.
Ингредиенты:
- Скумбрия (свежемороженая) - 2 шт.
- Морковь - 2 шт. (200 г.)
- Растительное масло - 30 мл
- Томаты в собственном соку - 400 г.
- Вода - 150 мл
- Соль -. 2 щепотки
- Смесь перцев - 1 щепотка
- Сахар - 2 ч.л
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить все ингредиенты.
Нарезать морковь и обжарить на растительном масле.
Скумбрию распотрошить и тщательно промыть.
Сделать томатный соус.
Нарезанную рыбу стейком добавить в кипящий соус.
Томить на медленном огне 25 минут.
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