Рыбный манник: мой фаворит среди заливных пирогов. Делюсь рецептом

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!
Сегодня хочу поделится рецептом заливного пирога Рыбный манник. Тесто у такого заливного пирога равномерно пропекается и нет эффекта мокрого пирога, как бывает при выпечки обычных заливных пирогов. Вкус у такого пирога просто потрясающий, моя дочь не любительница рыбы, ест с огромным удовольствием.
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Рецепт:
Тесто:
- Яйца -2шт
- Сметана -100г
- Майонез -3ст.л.
- Манная крупа -4 ст.л.
- Мука -60г
- Разрыхлитель -1ч.л.
- Соль -1/2ч.л.
Заливка:
- Яйцо -1шт
- Сметана -50г
- Майонез -2ст.л.
- Горчица -1ч.л.
- Мука -1 ст.л.
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Консервы Иваси -1 банка (или сайра, сардина, горбуша и т.д.)
- Перец черный – по вкусу
- Лук -1 шт
- Зелень – по вкусу
- Яйца -3шт.
- Соль – по вкусу
- Сыр -50г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сметану 100 грамм кладем в миску, добавим 4 ст.л. манной крупы с горкой, перемешаем и оставим н на минут 15-20 набухнуть, пока будем заниматься начинкой.
Берем банку любой консервы сайра, горбуша, сардинелла, шпроты у меня сегодня иваси. Можно взять отварную рыбу.
Помнем ее вилкой. 3 яйца отварим и порежем кубиками, луковицу порежем кубиками и обжарим на небольшом количестве растительного масла.
Добавляем к рыбе яйца, лук, зелень, черный перец и перемешиваем. Начинка готова.
Приготовим заливку. В миску кладем 50 грамм сметаны, 50 грамм майонеза (вместо майонеза можно добавить еще сметану)
Разбиваем 1 яйцо, 1 ч.л. горчицы, соль по вкусу, перемешиваем, добавляем 1 ст.л. муки и еще раз все перемешиваем. Заливка готова, отставляем в сторонку.
Теперь берем миску где мы смешивали сметану с манной крупой, добавляем к ней 3 ст.л. майонеза, можно заменить на сметану. Разбиваем 2 яйца, добавляем соль и все перемешиваем венчиком до однородности.
отмерим 60 грамм муки и добавим к ней 1 ч.л. разрыхлителя. Теперь добавляем муку с разрыхлитель в тесто и еще раз все перемешиваем.
Ерем подходящую форму у меня диаметр формы 24 см.
Смазываем маслом переливаем все тесто и разравниваем. Теперь кладем начинку. 50 грамм сыра натрем на мелкой терке и посипим начинку, сыр можно не добавлять.
На начинку наливаем заливку. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут, ориентируйтесь по своей духовке.
Готовность можно определить деревянной шпажкой. Достаем пирог и даем ему немного остыть и можно подавать к столу. Получается супер вкусный. Кстати плюс у такого пирога, что он не осаживается. Вот такой он в разрезе.
Также более подробный процесс приготовления котлет Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:
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