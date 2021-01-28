Рыбный манник: мой фаворит среди заливных пирогов. Делюсь рецептом

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!

Сегодня хочу поделится рецептом заливного пирога Рыбный манник. Тесто у такого заливного пирога равномерно пропекается и нет эффекта мокрого пирога, как бывает при выпечки обычных заливных пирогов. Вкус у такого пирога просто потрясающий, моя дочь не любительница рыбы, ест с огромным удовольствием.

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Рецепт:

Тесто:

Яйца -2шт

Сметана -100г

Майонез -3ст.л.

Манная крупа -4 ст.л.

Мука -60г

Разрыхлитель -1ч.л.

Соль -1/2ч.л.

Заливка:

Яйцо -1шт

Сметана -50г

Майонез -2ст.л.

Горчица -1ч.л.

Мука -1 ст.л.

Соль – по вкусу

Для начинки:

Консервы Иваси -1 банка (или сайра, сардина, горбуша и т.д.)

Перец черный – по вкусу

Лук -1 шт

Зелень – по вкусу

Яйца -3шт.

Соль – по вкусу

Сыр -50г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сметану 100 грамм кладем в миску, добавим 4 ст.л. манной крупы с горкой, перемешаем и оставим н на минут 15-20 набухнуть, пока будем заниматься начинкой.

Берем банку любой консервы сайра, горбуша, сардинелла, шпроты у меня сегодня иваси. Можно взять отварную рыбу.

Помнем ее вилкой. 3 яйца отварим и порежем кубиками, луковицу порежем кубиками и обжарим на небольшом количестве растительного масла.

Укроп мелко порубим, можно добавить зеленый лук.Добавляем к рыбе яйца, лук, зелень, черный перец и перемешиваем. Начинка готова.

Приготовим заливку. В миску кладем 50 грамм сметаны, 50 грамм майонеза (вместо майонеза можно добавить еще сметану)

Разбиваем 1 яйцо, 1 ч.л. горчицы, соль по вкусу, перемешиваем, добавляем 1 ст.л. муки и еще раз все перемешиваем. Заливка готова, отставляем в сторонку.

Теперь берем миску где мы смешивали сметану с манной крупой, добавляем к ней 3 ст.л. майонеза, можно заменить на сметану. Разбиваем 2 яйца, добавляем соль и все перемешиваем венчиком до однородности.

отмерим 60 грамм муки и добавим к ней 1 ч.л. разрыхлителя. Теперь добавляем муку с разрыхлитель в тесто и еще раз все перемешиваем.

Ерем подходящую форму у меня диаметр формы 24 см.

Смазываем маслом переливаем все тесто и разравниваем. Теперь кладем начинку. 50 грамм сыра натрем на мелкой терке и посипим начинку, сыр можно не добавлять.

На начинку наливаем заливку. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут, ориентируйтесь по своей духовке.

Готовность можно определить деревянной шпажкой. Достаем пирог и даем ему немного остыть и можно подавать к столу. Получается супер вкусный. Кстати плюс у такого пирога, что он не осаживается. Вот такой он в разрезе.

Также более подробный процесс приготовления котлет Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: