Куриные бедрышки с капустой в духовке

Получается очень вкусная и ароматная капуста и сочная курица с румяной корочкой.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная - 2 кочана (1,2 кг)

Курица (бедра) - 6 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Базилик (сушеный) - 1 ч. л.

Паприка (молотая) - 2 ч. л.

Тархун - 1 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - 4 ст. л.

Приготовление блюда:

Для запекания лучше выбрать небольшие кочаны. Капусту моем, очищаем от верхних листьев и нарезаем на толстые ломтики толщиной 1,5-2 см. В чашке смешать чеснок (пропустить через пресс), базилик, тархун, паприку (1 ч. л.), свежемолотый черный перец и растительное масло (3 ст. л.). Противень для запекания смазать маслом. Выкладываем ломтики капусты, немного солим и смазываем каждый ломтик чесночным маслом. Куриные бедрышки моем, обсушиваем бумажным полотенцем, солим и перчим. В миске смешиваем: паприку (1 ч. л.) и растительное масло (1 ст. л.), по желанию добавьте свои любимые специи для курицы. Смазываем этим маслом курицу. Выкладываем мясо на капустные ломтики. Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час, до готовности курицы.

Приятного аппетита!