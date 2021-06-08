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Куриные бедрышки с капустой в духовке

Получается очень вкусная и ароматная капуста и сочная курица с румяной корочкой.

Куриные бедрышки с капустой в духовке

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная - 2 кочана (1,2 кг)
  • Курица (бедра) - 6 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Базилик (сушеный) - 1 ч. л.
  • Паприка (молотая) - 2 ч. л.
  • Тархун - 1 ч. л.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Масло растительное - 4 ст. л.

Приготовление блюда:

  1. Для запекания лучше выбрать небольшие кочаны. Капусту моем, очищаем от верхних листьев и нарезаем на толстые ломтики толщиной 1,5-2 см.
  2. В чашке смешать чеснок (пропустить через пресс), базилик, тархун, паприку (1 ч. л.), свежемолотый черный перец и растительное масло (3 ст. л.).
  3. Противень для запекания смазать маслом. Выкладываем ломтики капусты, немного солим и смазываем каждый ломтик чесночным маслом.
  4. Куриные бедрышки моем, обсушиваем бумажным полотенцем, солим и перчим. В миске смешиваем: паприку (1 ч. л.) и растительное масло (1 ст. л.), по желанию добавьте свои любимые специи для курицы. Смазываем этим маслом курицу.
  5. Выкладываем мясо на капустные ломтики. Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час, до готовности курицы.

Приятного аппетита!

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