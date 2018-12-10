Тирамису с яблочным джемом

Десерт из новогоднего раздолья вкусов.
Еще одна вариация на тему любимого десерта в стиле тирамису, по воспоминаниям летнего путешествия в Австрию — тогда в маленьком городке Дюрнштайне на берегу Дуная довелось нам попробовать тирамису с абрикосовым джемом, это был восхитительный тирамису!
Баночку абрикосового джема, я, конечно же, прикупила в той поездке, но, увы, от него остались одни воспоминания, зато дома полно самодельного яблочного джема, сваренного осенью. Яблоки не абрикосы, но это тоже было очень вкусно.
На 3 порции:
сливочный сыр маскарпоне — 250г
сгущеное молоко — 150г
сливки 33% — 100мл
бисквитное печенье — 100г
яблочный джем (пюре вареное) — 75г
ликер «Амаретто» — 50мл
кофе растворимый «Черная карта»
тертый шоколад — 50г
Приготовление.
Всё настолько просто, что быстрее готовить, чем написать.
Смешать в миске маскарпоне, сгущенку и сливки и взбить венчиком или просто вилкой.
Приготовить чашку кофе, просто разведя чайную ложку растворимого кофе кипятком, добавить туда ликер.
Окунуть бисквитные печеньки (в этот раз я использовала не савоярди, а мелкое круглое воздушное печенье «Милла Ванилла») по очереди в кофейно-ликерную жидкость, выложить первый слой печенья в креманку,
затем с помощью кондитерского мешка выложить сливочный крем, добавить ложку яблочного джема, затем еще один слой пропитанного кофе печенья,
и снова сливочный крем.
Сверху посыпать тертым шоколадом и поместить десерт на полчаса в холодильник.
Последнюю порцию делала чуть иначе: в оставшийся крем я сразу добавила столовую ложку яблочного джема и перемешала — этот вариант понравился чуть больше, и он был ближе к дюрнштайнскому абрикосовому варианту.
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