Тирамису с яблочным джемом

Десерт из новогоднего раздолья вкусов.

Еще одна вариация на тему любимого десерта в стиле тирамису, по воспоминаниям летнего путешествия в Австрию — тогда в маленьком городке Дюрнштайне на берегу Дуная довелось нам попробовать тирамису с абрикосовым джемом, это был восхитительный тирамису!

Баночку абрикосового джема, я, конечно же, прикупила в той поездке, но, увы, от него остались одни воспоминания, зато дома полно самодельного яблочного джема, сваренного осенью. Яблоки не абрикосы, но это тоже было очень вкусно.

На 3 порции:

сливочный сыр маскарпоне — 250г

сгущеное молоко — 150г

сливки 33% — 100мл

бисквитное печенье — 100г

яблочный джем (пюре вареное) — 75г

ликер «Амаретто» — 50мл

кофе растворимый «Черная карта»

тертый шоколад — 50г

Приготовление.

Всё настолько просто, что быстрее готовить, чем написать.

Смешать в миске маскарпоне, сгущенку и сливки и взбить венчиком или просто вилкой.



Приготовить чашку кофе, просто разведя чайную ложку растворимого кофе кипятком, добавить туда ликер.



Окунуть бисквитные печеньки (в этот раз я использовала не савоярди, а мелкое круглое воздушное печенье «Милла Ванилла») по очереди в кофейно-ликерную жидкость, выложить первый слой печенья в креманку,

затем с помощью кондитерского мешка выложить сливочный крем, добавить ложку яблочного джема, затем еще один слой пропитанного кофе печенья,

и снова сливочный крем.

Сверху посыпать тертым шоколадом и поместить десерт на полчаса в холодильник.



Последнюю порцию делала чуть иначе: в оставшийся крем я сразу добавила столовую ложку яблочного джема и перемешала — этот вариант понравился чуть больше, и он был ближе к дюрнштайнскому абрикосовому варианту.