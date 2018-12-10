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Маленькие закусочные пирожные с икрой

Маленькие закусочные пирожные с икрой

В странах Скандинавии очень популярны закусочные бутербродные торты. Они присутствуют, практически, на любом праздничном застолье. Могут быть с белым или чёрным хлебом, овощными, мясными или рыбными. Я предлагаю приготовить эффектную закуску с икрой мойвы.

Продукты: (на 12 шт.)

белый хлеб
икра мойвы светлая — 80 г
икра мойвы красная — 150 г (можно взять икру летучей рыбы)
укроп — пучок
сливочное масло — 130 г
мягкий плавленый сыр — 50 г
икра лосося 80 г

Приготовление:

Размягченное масло разделить на части (30-50-50 г). Одну из них (50 г) оставить для верхнего слоя, остальные смешать с икрой.
1. 30 г масла + икра мойвы светлая.
2. 50 г масла + икра мойвы красная.
Укроп мелко порубить и смешать с плавленым сыром.

Маленькие закусочные пирожные с икрой

Белый хлеб нарезать ломтиками, не толще 1 см. С помощью формочки d 4,5-5 см вырезать круги.

Маленькие закусочные пирожные с икрой

Первый слой намазать светлым икорным маслом.

Маленькие закусочные пирожные с икрой

Второй слой — сырно-укропный.

Маленькие закусочные пирожные с икрой

Затем, накрыть укропный слой кружочком хлеба, взять получившуюся «шайбу» в руку и с помощью ножа обмазать по кругу красным икорным маслом.

Маленькие закусочные пирожные с икрой

Заготовки для пирожных поместить между двумя досками (чтобы слои хорошо прижались), обмотать пищевой плёнкой и убрать в холодильник.
Перед подачей на стол, намазать верх пирожных сливочным маслом и украсить икрой лосося.

Маленькие закусочные пирожные с икрой

Приятного аппетита!

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