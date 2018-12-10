Маленькие закусочные пирожные с икрой

В странах Скандинавии очень популярны закусочные бутербродные торты. Они присутствуют, практически, на любом праздничном застолье. Могут быть с белым или чёрным хлебом, овощными, мясными или рыбными. Я предлагаю приготовить эффектную закуску с икрой мойвы.

Продукты: (на 12 шт.)

белый хлеб

икра мойвы светлая — 80 г

икра мойвы красная — 150 г (можно взять икру летучей рыбы)

укроп — пучок

сливочное масло — 130 г

мягкий плавленый сыр — 50 г

икра лосося 80 г

Приготовление:

Размягченное масло разделить на части (30-50-50 г). Одну из них (50 г) оставить для верхнего слоя, остальные смешать с икрой.

1. 30 г масла + икра мойвы светлая.

2. 50 г масла + икра мойвы красная.

Укроп мелко порубить и смешать с плавленым сыром.

Белый хлеб нарезать ломтиками, не толще 1 см. С помощью формочки d 4,5-5 см вырезать круги.

Первый слой намазать светлым икорным маслом.

Второй слой — сырно-укропный.

Затем, накрыть укропный слой кружочком хлеба, взять получившуюся «шайбу» в руку и с помощью ножа обмазать по кругу красным икорным маслом.

Заготовки для пирожных поместить между двумя досками (чтобы слои хорошо прижались), обмотать пищевой плёнкой и убрать в холодильник.

Перед подачей на стол, намазать верх пирожных сливочным маслом и украсить икрой лосося.

Приятного аппетита!