Слоеные пирожки с сыром
Предлагаю приготовить слоеные пирожки с сырной начинкой. Пирожки получаются очень мягкие и нежные. А начинку можно выбрать по своему желанию.
Ингредиенты для «Слоеные пирожки с сыром»:
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Масло сливочное (180 гр в тесто + 100 гр для смазывания) — 280 г
- Вода — 180 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Крахмал картофельный — 50 г
- Моцарелла — 300 г
- Сыр мягкий — 150 г
Рецепт «Слоеные пирожки с сыром»:
В просеянную муку натираем охлажденное сливочное масло на терке.
Перетираем муку с маслом в однородную крошку.
В холодную воду добавляем яйцо и соль. Хорошо перемешиваем.
Постепенно добавляем жидкость в муку с маслом и замешиваем тесто.
Тесто получается эластичное и немного не однородное. Убираем в холодильник на 40 минут.
Немного разминаем тесто. Раскатываем с помощью картофельного крахмала в тонкий круг.
Смазываем весь круг размягченным сливочным маслом.
Сворачиваем спиралькой и убираем в морозильную камеру на 30 минут.
Для начинки натираю сыр на крупной терке.
Раскручиваем нашу спиральки и нарезаем на равные кусочки.
Немного разминаем каждый кусочек.
Раскатываем в круг не сильно тонко.
Верхную часть собираем гармошкой.
Края сложить внахлест друг на друга.
Смазываем пирожки желтком и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 200 градусах 30 минут.
Приятного аппетита:-)
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