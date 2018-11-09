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Слоеные пирожки с сыром

Рецепт: Слоеные пирожки с сыром

Предлагаю приготовить слоеные пирожки с сырной начинкой. Пирожки получаются очень мягкие и нежные. А начинку можно выбрать по своему желанию.

Ингредиенты для «Слоеные пирожки с сыром»:

  • Мука пшеничная / Мука — 500 г
  • Масло сливочное (180 гр в тесто + 100 гр для смазывания) — 280 г
  • Вода — 180 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Крахмал картофельный — 50 г
  • Моцарелла — 300 г
  • Сыр мягкий — 150 г

Рецепт «Слоеные пирожки с сыром»:

Слоеные пирожки с сыром

В просеянную муку натираем охлажденное сливочное масло на терке.

Слоеные пирожки с сыром

Перетираем муку с маслом в однородную крошку.

Слоеные пирожки с сыром

В холодную воду добавляем яйцо и соль. Хорошо перемешиваем.

Слоеные пирожки с сыром

Постепенно добавляем жидкость в муку с маслом и замешиваем тесто.

Слоеные пирожки с сыром

Тесто получается эластичное и немного не однородное. Убираем в холодильник на 40 минут.

Слоеные пирожки с сыром

Немного разминаем тесто. Раскатываем с помощью картофельного крахмала в тонкий круг.

Слоеные пирожки с сыром

Смазываем весь круг размягченным сливочным маслом.

Слоеные пирожки с сыром

Скатываем в рулет.

Слоеные пирожки с сыром

Сворачиваем спиралькой и убираем в морозильную камеру на 30 минут.

Слоеные пирожки с сыром

Для начинки натираю сыр на крупной терке.

Слоеные пирожки с сыром

Раскручиваем нашу спиральки и нарезаем на равные кусочки.

Слоеные пирожки с сыром

Немного разминаем каждый кусочек.

Слоеные пирожки с сыром

Раскатываем в круг не сильно тонко.

Слоеные пирожки с сыром

Выкладываем начинку.

Слоеные пирожки с сыром

Верхную часть собираем гармошкой.

Слоеные пирожки с сыром

Края сложить внахлест друг на друга.

Слоеные пирожки с сыром

Смазываем пирожки желтком и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 200 градусах 30 минут.

Слоеные пирожки с сыром

Приятного аппетита:-)

 
 
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