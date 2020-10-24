Приготовление 1 час

Рецепт на: 6 персон

Предлагаю вам приготовить очень вкусный и пряный напиток — тыквенно-яблочный латте! Он прекрасно согревает, насыщает и заряжает организм энергией. С недавних пор в осенне-зимний период его стали готовить во многих модных кофейнях. Но рецепт приготовления такого латте вполне доступен, и вы прекрасно справитесь с ним самостоятельно.

Тыкву и яблоко можно заранее запечь или отварить в небольшом количестве воды, также можно использовать уже готовое тыквенно-яблочное пюре. В этом случае время на приготовление напитка заметно сократится.

Используйте натуральный свежесваренный кофе. Растворимый категорически сюда не подойдет. Молоко я брала топленое. На мой взгляд, с ним получается гораздо вкуснее. Но, конечно, вы можете использовать обычное молоко с любой степенью жирности. Итак, давайте же приступим!

Подготовьте тыкву и яблоки. Почистите тыкву, удалите семечки. Яблоки (300 г) также очистите от кожуры и удалите семечки.

Нарежьте тыкву и яблоки небольшими кубиками. Тыквы получилось 500 г в чистом виде, яблок — 200 г. Уложите в форму, добавьте 100 мл воды и запекайте в разогретой до 200°C духовке около 40 мин. Тыква и яблоки должны стать мягкими.

Переложите готовую тыкву и яблоки в емкость для взбивания и измельчите с помощью погружного блендера до однородной консистенции.

Сварите хороший крепкий кофе из свежемолотых кофейных зерен.

В сотейник добавьте тыквенно-яблочное пюре, добавьте молоко, сахар, корицу, ваниль и мускатный орех. Поставьте на медленный огонь и, не доводя до кипения, взбивайте с помощью венчика. Количество сахара по желанию можно увеличить.

В высокий бокал налейте горячую тыквенно-яблочную смесь, добавьте готовый горячий кофе, украсьте кондитерскими сливками и посыпьте корицей. Готовый латте можно перемешать, но он гораздо эффектнее смотрится, когда разделен на слои. Наслаждайтесь!