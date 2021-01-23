Делаем котлеты, как в школьной советской столовой

У Советского Союза было много значимых достижений. В стране велись грандиозные стройки, был отличный балет, ставились спортивные рекорды, делались научные открытия. Даже человека в космос отправили!

Но все это меркнет перед одним единственным достижением СССР – школьными котлетами, на которых выросло не одно поколение будущих учёных, строителей, артистов, инженеров и политиков.

С чем у людей, выросших в Советском Союзе, ассоциируется детство? На самом деле каждый найдет достаточно много знаковых вещей, которые врезались ему в память.

Однако все советское поколение граждан точно объединяет одна большая любовь к этим замечательным, вкуснейшим и очень питательным школьным котлетам, которые были настолько вкусны, что иногда хотелось съесть их как можно больше.

В чем же секрет этого загадочного блюда?

Как это часто бывает по-настоящему с качественными вещами, секрет школьных котлет заключается в их невероятной простоте. Процесс готовки был лишен всяких сложностей и ненужных изысков, а все ингредиенты легко доставались.

Готовились котлеты из мясного фарша, черного ржаного хлеба, чеснока, лука, соли, перца и яйца. Больше ничего в составе блюда не было.

Отдельно хочется подчеркнуть, что в школьные котлеты не добавляли манную крупу, так же, как и молоко.

Последнее и вовсе было небезопасно, так как у многих людей встречается непереносимость молочного белка.

Процесс приготовления (так же как и подбор ингредиентов вёлся со строгим соблюдением всех предписаний по утвержденным государственным нормам. Перед советскими кулинарами, разрабатывающими рецептуру, стояла задача создать максимально простое, безопасное, а вместе с тем полезное, вкусное, диетическое и легко усваиваемое блюдо.

Хлеба в советских школьных котлетах было действительно много. Делалось это не только для экономии, но также и для легкой свариваемости блюда желудком.

Кроме того, мяса в котлетах все еще было достаточно. Чаще всего брали свинину.

Вопреки популярному мнению, все ингредиенты, как и сами котлеты, были очень высокого качества. Сегодня далеко не каждый хлеб на прилавках может похвастаться качеством советского.

Что касается непосредственного процесса готовки, то котлеты никогда не жарились. Их готовили в духовых шкафах или автоклавах, если в школе было подобное оборудование. Все перечисленное делало школьные котлеты очень вкусными.

Рецепт

Мясной фарш — 600 гр.

Ржаной хлеб — 360 гр.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 1 шт.

Соль — 0.3 ч.л.

С ржаного хлеба срезается корка. Мякоть заливается половиной стакана воды, добавляется мясной фарш, все перемешивается. Корки хлеба сушатся и измельчаются.

Из хлебо-мясной массы делаются котлеты, каждая из которых обваливается в панировке из хлебной корки.

На противень наносится растительное масло и укладываются котлеты. Блюдо отправляется в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.