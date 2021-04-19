Постный суп-пюре из зеленого горошка. Согревает и поднимает иммунитет!

Этот постный супчик не содержит ни сливок, ни молока, ни сливочного масла, но получается такой вкусный и ароматный, что этим рецептом я пользуюсь и не в Пост. Ингредиенты для него очень простые, скорее всего есть у вас дома. И приготовление тоже не содержит никаких подводных камней, все просто и быстро - всего 15 минут.
Время приготовления: 15 м. (10 минут на варку, 5 минут на подготовку)
Ингредиенты
Вода — 500 мл
Горошек зеленый — 250 г
Лук — 1 шт.
Масло растительное — 2 ст.л.
Перец черный молотый — по вкусу
Сок лимонный — 1 ч.л.
Соль — по вкусу
Укроп свежий — 3 веточки
Чеснок сухой — 0.25 ч.л.
Приготовление:
1. В кастрюлю налить 500 мл воды и поставить ее на огонь закипать.
2. Для приготовления этого супа можно использовать как свежий, так и замороженный горох. Если вы используете замороженный горох, то его надо предварительно разморозить. Варить горох в течение 5 минут.
3. Лук нарезать. Нарезать мелко необязательно.
4. Обжарить лук в заранее разогретом на сковороде масле до золотистого цвета.
5. Укроп накрошить прямо со стебельками. Это делать необязательно, блендер все равно все перебьет.
6. В кастрюльку с горохом, не сливая воды, добавить лук, укроп, чеснок, соль и лимонный сок.
7. Пробить блендером содержимое кастрюльки до однородного состояния. Если у вас погружной блендер, то вы можете не остужать массу. Однако если вы будете перекладывать будущий суп в пластиковую чашу блендера, то его лучше остудить, чтобы пластик не треснул. Затем суп еще раз поставить на огонь и вскипятить.
8. Если суп кажется вам слишком густым, то его можно разбавить горячей водой или бульоном.
Согревающий и вкусный супчик готов!
Приятного аппетита!
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