Постный суп-пюре из зеленого горошка. Согревает и поднимает иммунитет!

Этот постный супчик не содержит ни сливок, ни молока, ни сливочного масла, но получается такой вкусный и ароматный, что этим рецептом я пользуюсь и не в Пост. Ингредиенты для него очень простые, скорее всего есть у вас дома. И приготовление тоже не содержит никаких подводных камней, все просто и быстро - всего 15 минут.

Время приготовления: 15 м. (10 минут на варку, 5 минут на подготовку)

Ингредиенты

Вода — 500 мл

Горошек зеленый — 250 г

Лук — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст.л.

Перец черный молотый — по вкусу

Сок лимонный — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Укроп свежий — 3 веточки

Чеснок сухой — 0.25 ч.л.



Приготовление:

1. В кастрюлю налить 500 мл воды и поставить ее на огонь закипать.

2. Для приготовления этого супа можно использовать как свежий, так и замороженный горох. Если вы используете замороженный горох, то его надо предварительно разморозить. Варить горох в течение 5 минут.

3. Лук нарезать. Нарезать мелко необязательно.

4. Обжарить лук в заранее разогретом на сковороде масле до золотистого цвета.

5. Укроп накрошить прямо со стебельками. Это делать необязательно, блендер все равно все перебьет.

6. В кастрюльку с горохом, не сливая воды, добавить лук, укроп, чеснок, соль и лимонный сок.

7. Пробить блендером содержимое кастрюльки до однородного состояния. Если у вас погружной блендер, то вы можете не остужать массу. Однако если вы будете перекладывать будущий суп в пластиковую чашу блендера, то его лучше остудить, чтобы пластик не треснул. Затем суп еще раз поставить на огонь и вскипятить.

8. Если суп кажется вам слишком густым, то его можно разбавить горячей водой или бульоном.

Согревающий и вкусный супчик готов!

Приятного аппетита!