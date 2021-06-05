Вкусные котлеты. Пять рецептов внутри!

Домашние котлеты — блюдо, способное угодить всем членам семьи без исключения. Ведь их можно приготовить практически из любых продуктов. Сегодня делимся любимыми рецептами вкусных котлет.

Говяжьи нежности

Традиционными и самыми вкусными были и остаются рецепты котлет из фарша или рубленого мяса. Но и в них всегда можно привнести немного разнообразия. Например, сделать котлеты из печени.

Тщательно промываем 500 г печени, в нашем случае говяжьей, просушиваем ее, удаляем пленочки и прожилки. Пропускаем печень через мясорубку с луковицей, 2–3 зубчиками чеснока и пучком зелени. Чтобы фарш был вкуснее, можно подрумянить лук с чесноком на сковороде. В полученную массу добавляем сырое яйцо и 1 ст. л. растительного масла. Далее постепенно вмешиваем 3–4 ст. л. муки. Консистенция фарша должна напоминать густую сметану. С помощью ложки выкладываем котлеты на раскаленную сковороду с маслом и обжариваем по 5 минут с обеих сторон.

Лучше всего дополнят котлеты из печени свежие овощи, картофель в мундире или тушеная зеленая фасоль. Такое блюдо приятно удивит ваших близких и гостей нежным необычным вкусом.

Птичьи фантазии

В нашем детстве котлеты по-киевски, как правило, ассоциировались с праздником.

Разрезаем куриную грудку пополам, надрезаем каждую часть вдоль и растягиваем, освобождая место для начинки. Надрезаем плотные сухожилия, иначе котлеты съежатся при обжарке. Накрываем филе пищевой пленкой и аккуратно отбиваем. Шинкуем пучок петрушки и смешиваем ее со 150 г сливочного масла и щепоткой соли. Равномерно распределяем начинку внутри куриного филе, плотно заворачиваем края друг на друга и убираем на 5 минут в морозилку. Охлажденные котлеты обмакиваем в кляре из 100 мл молока и 2 яиц, обваливаем в муке и панировочных сухарях. Обжариваем их до золотистой корочки и допекаем 10 минут в духовке при температуре 200 °C.

Да и сегодня они украсят любое семейное застолье.

Котлеты из куриного фарша по-киевски готовят аналогичным способом. А чтобы полностью соблюсти кулинарный канон, подайте к ним картофельное пюре.

По щучьему велению

Редкое семейное меню обходится без рыбных котлет. По мнению некоторых гурманов, котлеты из щуки не сравнятся ни с чем.

Замачиваем 150 г белого хлеба в 150 мл молока. Пока он набухает, обжариваем до золотистого цвета нашинкованную луковицу. Пропускаем через мясорубку 1 кг филе щуки с луком и замоченным в молоке хлебом.

Перемешиваем фарш и снова проворачиваем в мясорубке — так он получится более однородным. Слегка отбиваем его на деревянной доске, смешиваем со 100 мл сливок, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. белого перца. Отдельно взбиваем яичный белок в пышную пену и вводим его в фарш. Смачиваем руки в воде и лепим котлеты. Данный рецепт рыбных котлет предписывает сначала обжарить их в масле до румяной корочки, а после отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 °C.

На гарнир можно подать гречку с грибами или тушеные овощи. Такое блюдо одобрят даже те, кто не испытывает к рыбе пламенных чувств.

Котлеты с витаминами

Истинные мясоеды иронично относятся к овощным котлетам. И все же это блюдо имеет право на существование. Тем более что они так популярны среди приверженцев диет. Котлеты из кабачков и капусты вовсе стали кулинарным хитом.

Мелко шинкуем небольшой вилок белокочанной капусты и отвариваем ее до полуготовности в подсоленной воде. Откидываем капусту на дуршлаг и оставляем стекать. Натираем на терке 2 средних кабачка и отжимаем лишнюю жидкость. Обжариваем в масле до прозрачности 4 луковицы и соединяем их с остальными овощами. Добавляем по 3 ст. л. муки и манной крупы, 3 яйца, соль и специи по вкусу. Для более яркого вкуса можно положить половину пучка свежей зелени. Формируем из полученной массы котлеты и обжариваем с двух сторон.

Самые строгие адепты здорового питания могут приготовить эти котлеты в мультиварке. Детям они тоже придутся по вкусу, особенно если вы подадите их со сметаной.

Картофельный абсолют

Еще одна любопытная вариация на овощную тему — картофельные котлеты.

Отвариваем в подсоленной воде 1 кг картофеля. Пока он готовится, обжариваем в масле 300 г крупно нарезанных шампиньонов с нашинкованной луковицей в течение 15–20 минут. Готовый картофель разминаем толкушкой, добавляем 50 г сливочного масла, 100 мл молока и 150 г тертого сыра. Взбиваем миксером все ингредиенты в однородную массу, солим и перчим по вкусу. Остается сформировать котлеты, обмакнуть их в сыром яйце и обвалять в панировочных сухарях. Далее запекаем по рецепту котлеты в духовке 30–40 минут при температуре 190 °C.

Подаем с жареными грибами и веточкой зелени. Такие сытные котлеты вполне можно приготовить на обед и дополнить их любым гарниром.