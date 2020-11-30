Печеночные оладьи с грибным припеком

Если вам надоели обычные печеночные оладьи, то их всегда можно немного приукрасить добавив начинку))) Я вам предлагаю припек в виде грибов, но вы можете использовать и любой другой по вкусу. Тесто для оладушек вы так же можете использовать свое любимое (у кого есть), я предлагаю лишь новую идею, которая поможет разнообразить ваше повседневное меню! Ловите!!!





Ингредиенты:

800 гр. куриной печени

200 гр. шампиньонов

2 репчатые луковицы

2 крупных яйца

100 гр. манной крупы

200 гр. муки

1/2 ч.л. соды

соль, черный молотый перец по вкусу

растительное масло для жарки



Приготовление:

Куриную печень промыть, очистить от жилок и жира. Затем измельчить блендером вместе с луком и яйцами (можно перекрутить мясорубкой).



В измельченную печень добавить манку, муку, соду, соль и перец по вкусу, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.

Масса по консистенции должна получиться как густая сметана.



Для припека, шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить с двух сторон.



После чего, в сковороде разогреть масло, ложкой выложить печеночное тесто, формируя круглые оладьи. Сверху на каждую оладушку выложить ломтики обжаренных шампиньонов и немного вдавить.



Жарить оладьи по 3 минуты с каждой стороны.



Подавать рекомендую в теплом виде, с соусами по вкусу)))



Приятного вам аппетита! !!



