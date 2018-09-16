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Курица по-баскски

Курица по-баскски
Национальное французское блюдо
(Рецепт из книги "Мировая кухня")

Понадобится:
 
  • 1 молодая курица (у меня 3 окорочка)
  • 1 кг помидоров (у меня 4 шт.)
  • 250 г зеленого сладкого перца
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. соли
  • на кончике ножа черного перца
  • 1 ч.л. красного сладкого перца
Курицу разделить на 8 равных порций

Курица по-баскски

Помидоры, сняв кожицу, разрежем на четвертинки и удалим зернышки

Курица по-баскски

Стручки сладкого перца очистим, разрежем и удалим зерна и прожилки и нарежем соломкой

Курица по-баскски

Лук очистим и нарежем кубиками

Курица по-баскски

Чеснок очистим и измельчим

Курица по-баскски

В небольшой сотейнике разогреем 3 ст. л. раст. масла и подрумяним на нем куски курицы

Курица по-баскски

Добавим сначала лук и пожарим его до прозрачности

Курица по-баскски

Затем положим помидоры, нарезанный сладкий перец, чеснок, соль и перец.
Немного перемешаем и тушим под крышкой 50 минут на медленном огне

Курица по-баскски

За 20 минут до конца тушения вымоем рис и дадим стечь

Курица по-баскски

Оставшееся раст. масло разогреем и пожарим на нем рис

Курица по-баскски
Курица по-баскски

Зальем двойным по сравнению с рисом, количеством воды, посолим и поперчим

Курица по-баскски

Затем под крышкой на медленном огне потушим 17-20 минут.

Курица по-баскски

Готовый рис заправим красным сладким перцем, выложим в миску и разложим на нем куски курицы с овощами

Курица по-баскски

Приятного аппетита!

Курица по-баскски
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