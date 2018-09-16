Курица по-баскски

Национальное французское блюдо
(Рецепт из книги "Мировая кухня")
Понадобится:
(Рецепт из книги "Мировая кухня")
Понадобится:
- 1 молодая курица (у меня 3 окорочка)
- 1 кг помидоров (у меня 4 шт.)
- 250 г зеленого сладкого перца
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 5 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. соли
- на кончике ножа черного перца
- 1 ч.л. красного сладкого перца
Курицу разделить на 8 равных порций
Помидоры, сняв кожицу, разрежем на четвертинки и удалим зернышки
Стручки сладкого перца очистим, разрежем и удалим зерна и прожилки и нарежем соломкой
Лук очистим и нарежем кубиками
Чеснок очистим и измельчим
В небольшой сотейнике разогреем 3 ст. л. раст. масла и подрумяним на нем куски курицы
Добавим сначала лук и пожарим его до прозрачности
Затем положим помидоры, нарезанный сладкий перец, чеснок, соль и перец.
Немного перемешаем и тушим под крышкой 50 минут на медленном огне
За 20 минут до конца тушения вымоем рис и дадим стечь
Оставшееся раст. масло разогреем и пожарим на нем рис
Зальем двойным по сравнению с рисом, количеством воды, посолим и поперчим
Затем под крышкой на медленном огне потушим 17-20 минут.
Готовый рис заправим красным сладким перцем, выложим в миску и разложим на нем куски курицы с овощами
Приятного аппетита!
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