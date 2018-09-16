Курица по-баскски

БУДЕТ ВКУСНО!

Национальное французское блюдо

(Рецепт из книги "Мировая кухня")



Понадобится:

1 молодая курица (у меня 3 окорочка)

1 кг помидоров (у меня 4 шт.)

250 г зеленого сладкого перца

2 луковицы

3 зубчика чеснока

5 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

на кончике ножа черного перца

1 ч.л. красного сладкого перца

Курицу разделить на 8 равных порций







Помидоры, сняв кожицу, разрежем на четвертинки и удалим зернышки







Стручки сладкого перца очистим, разрежем и удалим зерна и прожилки и нарежем соломкой Помидоры, сняв кожицу, разрежем на четвертинки и удалим зернышкиСтручки сладкого перца очистим, разрежем и удалим зерна и прожилки и нарежем соломкой







Лук очистим и нарежем кубиками Лук очистим и нарежем кубиками







Чеснок очистим и измельчим Чеснок очистим и измельчим







В небольшой сотейнике разогреем 3 ст. л. раст. масла и подрумяним на нем куски курицы В небольшой сотейнике разогреем 3 ст. л. раст. масла и подрумяним на нем куски курицы







Добавим сначала лук и пожарим его до прозрачности Добавим сначала лук и пожарим его до прозрачности







Затем положим помидоры, нарезанный сладкий перец, чеснок, соль и перец.

Немного перемешаем и тушим под крышкой 50 минут на медленном огне Затем положим помидоры, нарезанный сладкий перец, чеснок, соль и перец.Немного перемешаем и тушим под крышкой 50 минут на медленном огне







За 20 минут до конца тушения вымоем рис и дадим стечь







Оставшееся раст. масло разогреем и пожарим на нем рис Оставшееся раст. масло разогреем и пожарим на нем рис









Зальем двойным по сравнению с рисом, количеством воды, посолим и поперчим Зальем двойным по сравнению с рисом, количеством воды, посолим и поперчим







Затем под крышкой на медленном огне потушим 17-20 минут. Затем под крышкой на медленном огне потушим 17-20 минут.







Готовый рис заправим красным сладким перцем, выложим в миску и разложим на нем куски курицы с овощами Готовый рис заправим красным сладким перцем, выложим в миску и разложим на нем куски курицы с овощами







Приятного аппетита! Приятного аппетита!