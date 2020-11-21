Для завитушек отдайте предпочтение изюму без косточек. Также помимо сахара вы можете присыпать пласт корицей или кардамоном. Выбирайте по вкусу и радуйте своих близких!
Ингредиенты:
- Изюм — 60-70 Грамм
- Молоко — 150 Миллилитров
- Дрожжи — 12 Грамма (прессованные)
- Масло сливочное — 25 Грамм
- Масло растительное — 20 Миллилитров (+3 ст.л. для смазывания теста)
- Сахар — 50 Грамм (+ по вкусу для посыпки теста)
- Соль — 1 Щепотка
- Мука пшеничная — 380-430 Грамм
Как приготовить "Завитушки с изюмом"
Подготовьте необходимые ингредиенты.
Растопите сливочное масло и остудите.
В теплом молоке растворите дрожжи, 0,5 ст.л. сахара (из общего количества), 1,5 ст.л. муки (из общего количества). Хорошо размешайте и оставьте на 10-15 минут, до появления пенной "шапочки".
Когда опара будет готова, перелейте ее в просторную чашу. Добавьте оставшийся сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, соль и перемешайте.
Добавьте частями муку, каждый раз хорошо перемешивая. Важно не забить тесто мукой!
Замесите тесто. Округлите, выложите в чашу смазанную растительным маслом. Затяните пищевой пленкой и уберите в теплое место на полтора часа.
Пока тесто подходит, вымойте изюм. Залейте холодной водой и оставьте на время.
По истечении времени тесто заметно увеличится.
Рабочую поверхность подпылите мукой. Из чаши переложите тесто. Месить не нужно.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Смажьте растительным маслом (3 ст.л.). Присыпьте по вкусу сахаром.
С изюма слейте воду, промокните полотенцем. Распределите по поверхности теста не доходя до края пласта с одной стороны.
Заверните пласт в рулет с широкой стороны.
Место шва тщательно скрепите.
Разрежьте рулет на треугольники.
Заготовки выложите на противень застеленный пергаментной бумагой. Уберите противень на 30 минут в теплое место.
Через указанное время, ребром лопатки или тупой стороной ножа, сделайте в центре каждой булочки нажатие. Заготовка должна раскрыться. Подготовленные завитушки поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 мнут. Учитывайте особенности своей духовки!
По окончании выпечки достаньте завитушки с изюмом из духовки. Переложите и охладите.
Перед подачей, по желанию, присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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