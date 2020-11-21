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Завитушки с изюмом

Завитушки с изюмом
Если вы являетесь поклонником выпечки с изюмом, возьмите на заметку рецепт завитушек. Несмотря на затраченное время, булочки порадуют вас своим видом и вкусом. Давайте приготовим!

Для завитушек отдайте предпочтение изюму без косточек. Также помимо сахара вы можете присыпать пласт корицей или кардамоном. Выбирайте по вкусу и радуйте своих близких!

Ингредиенты:

  • Изюм  — 60-70 Грамм
  • Молоко  — 150 Миллилитров
  • Дрожжи  — 12  Грамма (прессованные)
  • Масло сливочное  — 25  Грамм
  • Масло растительное  — 20 Миллилитров (+3 ст.л. для смазывания теста)
  • Сахар  — 50 Грамм (+ по вкусу для посыпки теста)
  • Соль  — 1 Щепотка
  • Мука пшеничная  — 380-430 Грамм
Количество порций: 2-3

Как приготовить "Завитушки с изюмом"

Завитушки с изюмом - фото шаг 1

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Завитушки с изюмом - фото шаг 2

Растопите сливочное масло и остудите.

Завитушки с изюмом - фото шаг 3

В теплом молоке растворите дрожжи, 0,5 ст.л. сахара (из общего количества), 1,5 ст.л. муки (из общего количества). Хорошо размешайте и оставьте на 10-15 минут, до появления пенной "шапочки".

Завитушки с изюмом - фото шаг 4

Когда опара будет готова, перелейте ее в просторную чашу. Добавьте оставшийся сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, соль и перемешайте.

Завитушки с изюмом - фото шаг 5

Добавьте частями муку, каждый раз хорошо перемешивая. Важно не забить тесто мукой!

Завитушки с изюмом - фото шаг 6

Замесите тесто. Округлите, выложите в чашу смазанную растительным маслом. Затяните пищевой пленкой и уберите в теплое место на полтора часа.

Завитушки с изюмом - фото шаг 7

Пока тесто подходит, вымойте изюм. Залейте холодной водой и оставьте на время.

Завитушки с изюмом - фото шаг 8

По истечении времени тесто заметно увеличится.

Завитушки с изюмом - фото шаг 9

Рабочую поверхность подпылите мукой. Из чаши переложите тесто. Месить не нужно.

Завитушки с изюмом - фото шаг 10

Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Смажьте растительным маслом (3 ст.л.). Присыпьте по вкусу сахаром.

Завитушки с изюмом - фото шаг 11

С изюма слейте воду, промокните полотенцем. Распределите по поверхности теста не доходя до края пласта с одной стороны.

Завитушки с изюмом - фото шаг 12

Заверните пласт в рулет с широкой стороны.

Завитушки с изюмом - фото шаг 13

Место шва тщательно скрепите.

Завитушки с изюмом - фото шаг 14

Разрежьте рулет на треугольники.

Завитушки с изюмом - фото шаг 15

Заготовки выложите на противень застеленный пергаментной бумагой. Уберите противень на 30 минут в теплое место.

Завитушки с изюмом - фото шаг 16

Через указанное время, ребром лопатки или тупой стороной ножа, сделайте в центре каждой булочки нажатие. Заготовка должна раскрыться. Подготовленные завитушки поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 мнут. Учитывайте особенности своей духовки!

Завитушки с изюмом - фото шаг 17

По окончании выпечки достаньте завитушки с изюмом из духовки. Переложите и охладите.

Завитушки с изюмом - фото шаг 18

Перед подачей, по желанию, присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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сладкая выпечка
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