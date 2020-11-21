Как приготовить "Завитушки с изюмом"

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Растопите сливочное масло и остудите.

В теплом молоке растворите дрожжи, 0,5 ст.л. сахара (из общего количества), 1,5 ст.л. муки (из общего количества). Хорошо размешайте и оставьте на 10-15 минут, до появления пенной "шапочки".

Когда опара будет готова, перелейте ее в просторную чашу. Добавьте оставшийся сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, соль и перемешайте.

Добавьте частями муку, каждый раз хорошо перемешивая. Важно не забить тесто мукой!

Замесите тесто. Округлите, выложите в чашу смазанную растительным маслом. Затяните пищевой пленкой и уберите в теплое место на полтора часа.

Пока тесто подходит, вымойте изюм. Залейте холодной водой и оставьте на время.

По истечении времени тесто заметно увеличится.

Рабочую поверхность подпылите мукой. Из чаши переложите тесто. Месить не нужно.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Смажьте растительным маслом (3 ст.л.). Присыпьте по вкусу сахаром.

С изюма слейте воду, промокните полотенцем. Распределите по поверхности теста не доходя до края пласта с одной стороны.

Заверните пласт в рулет с широкой стороны.

Место шва тщательно скрепите.

Разрежьте рулет на треугольники.

Заготовки выложите на противень застеленный пергаментной бумагой. Уберите противень на 30 минут в теплое место.

Через указанное время, ребром лопатки или тупой стороной ножа, сделайте в центре каждой булочки нажатие. Заготовка должна раскрыться. Подготовленные завитушки поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 мнут. Учитывайте особенности своей духовки!

По окончании выпечки достаньте завитушки с изюмом из духовки. Переложите и охладите.

Перед подачей, по желанию, присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!