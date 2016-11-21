Лучшие рецепты от осенней тоски: 10 горячих мексиканских блюд

Всем буэнас диас! Нет, мы не тронулись, мы просто замерзли. И хотим уже от грядущих ушанок и сосулек – к бурито и текиле. В Мексику! Правда, она, каррамба, далека. Но мы устроим ее у себя на кухне. И сразу станет всем теплей, а потом и вовсе мучо-мучо горячо!

1. Фахитос с говядиной

Ингредиенты: на полкило говядины – две тортильи (здесь и далее вместо них можно взять лаваш), луковица, болгарский перец, пара помидоров, половинка чили, по столовой ложке соевого соуса и винного уксуса, 3 столовых ложки растительного масла, 100 мл лимонного сока, по чайной ложечке кумина и сахара, зелень, соль.

Сам процесс. Мясо режем на тонкие полоски, укладываем в посудину, солим-перчим, бросаем туда измельченный чеснок и все это заливаем лимонным соком. Нарезанные же лук и перец заливаем смесью соуса и уксуса. И то, и другое оставляем помариноваться на часик, мясо можно помучить и два. Теперь поджариваем его минут 5, после чего присоединяем к нему нарезанные помидоры и перец чили, сдабриваем кумином и тушим еще минут 10. Когда остынет, выкладываем в лепешки по порции мяса и овощей, заворачиваем, украшаем зеленью – и уплетаем с чувством глубокого удовлетворения.

2. Кесадилья с курицей

Ингредиенты: на 2 тортильи – грамм 150 куриного филе, грамм 100 твердого хорошо плавящегося сыра, небольшая луковица, помидор, пара зубчиков чеснока, растительное масло, соль-перец.

Сам процесс. Мелко режем лук, обжариваем до золотистости. Отдельно на сильном огне обжариваем нарезанное некрупными кусочками филе. Добавляем туда нарезанные помидоры, измельченный чеснок, солим-перчим, еще немножко притушиваем и воссоединяем с луком. Тортилью укладываем на сухую горячую сковороду, посыпаем тертым сыром, закладываем в нее начинку и насыпаем еще слой сыра. Закрываем второй лепешкой – и обжариваем, пока сыр не “сплавит” половинки. Теперь разрезаем на порции, подаем с сальсой – и наслаждаемся от души!

3. Энчиладас под острым соусом

Ингредиенты: на 4 тортильи – примерно полкило куриного фарша, грамм 200 твердого сыра типа чеддер, грамм 300 томатов в собственном соку, пара зубчиков чеснока, 1 чили, луковица, специи (зира, кориандр, орегано, перец черный), зелень (например, кинза), немного сахара и соли.

Сам процесс. Измельченные лук, чеснок и чили обжариваем в масле минут 5, потом к ним отправляем порезанные помидоры, солим-сахарим-перчим и мучаем еще минут 5. Теперь в другой посудине обжариваем куриный фарш, а минут через 10 сдабриваем его специями, перемешиваем и готовим еще минут 5. Теперь выливаем часть соуса в форму для запекания, а на слегка разогретые лепешки насыпаем тертого сыра, потом выкладываем фарш и посыпаем нарезанной зеленью. Сворачиваем трубочками и укладываем в соус. Сверху еще поливаем соусом, засыпаем сыром и зеленью. Теперь в разогретую градусов до 180 духовку – минут на 15, пока сыр хорошенько не расплавится. И – налетай на вкуснятину с пылу, с жару! А если кому жару многовато, то энчиладас хорошо идут со сметаной.

4. Тамале со свининой

Ингредиенты: на кило свиного фарша (можно смешанного) – большая луковица, стакан томатного соуса, сушеные кукурузные листья, соль. Для теста – 2 чашки кукурузной муки, кусок сливочного масла, ложечка разрыхлителя, 2 чашки бульона, порошок чили, тмин.

Сам процесс. Кукурузные листья замачиваем в теплой воде хотя бы на полчасика. Делаем тесто из муки, разрыхлителя, плюс приправы, плюс бульон, плюс взбитое масло. Взбиваем – и пусть постоит, пока сделаем начинку. Фарш обжариваем сколько требуется, добавляем к нему лук, еще поджариваем, добавляем соус, тушим. Теперь выкладываем на листья по порции теста, а в него – фарша. Аккуратно заворачиваем (для верности стоит и завязать). Теперь готовим на пару около часа. Готовность можно проверить, выяснив, отходит ли уже тесто от кукурузного листа. Для полноты “эффекта Мексики” подаем с сальсой или моле.

5. Супер-яичница уэвос-ранчерос

Ингредиенты: на двоих – 4 яйца, 2 тортильи, сок из маленького лимона, 2 небольших помидора, 2 маринованных перца, маленькая красная луковичка, оливковое масло, немного кориандра и зелени, сахар-соль. Для подачи можно авокадо, оливки, сыр, зелень.

Сам процесс. В масле размягчаем (но не жарим) мелко нарезанные лук с чесноком. К ним отправляем (порезав, конечно) помидоры и перец. Еще через две минуты – лимонный сок, зелень, сахар и кориандр. Еще пару минут тушим, помешивая – и соус готов. Теперь сама яичница – она и в Мексике жарится как обычная глазунья. А теперь на каждую тортилью выкладываем по два “глаза”, сверху заливаем соус, украшаем и уплетаем!

6. Куриный суп с фасолью

Ингредиенты: 2 куриных окорочка, банка консервированной фасоли, 300 г консервированной кукурузы, 200 г консервированных помидоров, морковка, луковица, пара зубчиков чеснока, немного лимонного сока, лавровый лист, соль-перец.

Сам процесс. Окорочки заливаем водой, солим-перчим, увенчиваем лавром, варим до готовности. А пока подрумяниваем некрупно нарезанные морковку с луком, потом запускаем в них измельченный чеснок, а еще через пару минут – томаты, еще минут на 5. Когда сварится курица, извлекаем мясо, бросаем в бульон овощи, фасоль с кукурузой и отделенное от костей мясо. Потомим это все минут 10 на несильном огне, капнем лимонного сока, накрошим зелени – и поглощаем, и согреваемся!

7. Чили кон карне с какао

Ингредиенты: на полкило говяжьего фарша – столько же консервированных помидоров, 300 мл бульона, банка консервированной фасоли, пара ложек томатной пасты, луковица, пара зубчиков чеснока, по столовой ложке муки и какао, сок одного лайма, чили целый и немного молотого, оливковое масло, перец-соль.

Сам процесс. Фарш обжариваем, то же самое делаем с луком, к которому постепенно добавляем измельченные чеснок и чили. Когда и то, и другое достигнет приятной румяности – объединяем и вдумчиво тушим на несильном огне. Теперь туда же идут молотый чили и мука, потом нарезанные помидоры и бульон. Все это около часа тушим, помешивая. Теперь добавляем какао, тушим еще минут 10-15, после чего туда идет фасоль и лаймовый сок. Еще через 15 минут можно испытывать острейшее наслаждение!

8. Гуакамоле

Ингредиенты: спелый авокадо, помидор, луковица, кусочек болгарского перца, пол-лимона, оливковое масло, соль, по желанию – чили.

Сам процесс. Авокадо разрезаем и вытаскиваем из него мякоть. Добавляем в нее мелко нарезанные помидор, перец и лук. Поливаем лимонным соком и хорошо разминаем вилкой. Солим, как следует перемешиваем, сдабриваем оливковым маслом, выкладываем в тарелку и украшаем зеленью. Если у авокадо была толстая шкурка и вы его аккуратно вычистили, можно для красоты уложить гуакамоле прямо в эти оставшиеся половинки-лодочки. Для тех, кто любит поострее, в смесь включаем чили. Отличная закуска, бодрит и не грузит!

9. Шоколадный чампуррадо

Ингредиенты: пара стаканов молока, кусочек шоколада, по паре столовых ложек кукурузной муки и коричневого сахара, ваниль, корица.

Сам процесс. Муку растворяем в двух стаканах воды, постепенно и аккуратно, чтобы без комочков. Молоко и еще стакан воды заливаем в кастрюльку, засыпаем сахар, приправляем корицей и ванилью, доводим до кипения. Теперь так же нежно и аккуратно вводим туда разведенную муку – и опять доводим до кипения. Дальше варим, помешивая, пока не загустеет, после чего добавляем измельченный шоколад – и продолжаем варить и помешивать, до появления пенки. Подавать рекомендуется с тамале. А можно и с булочкой, все равно вкуснотища!

10. Пивной коктейль “Мичелада”

Ингредиенты: бутылка светлого пива, пара столовых ложек сальсы (можно в 2 раза больше томатного сока с каплей табаско), чайная ложечка соевого соуса, лайм, соль-перец.

Сам процесс. На охлажденных бокалах делаем каемочку из соли, смочив края лаймом. Теперь вливаем туда томатный сок или сальсу, потом соевый соус, выжатый лайм – и, наконец, пиво. Для остроты можно добавить молотого перца, а для выпендрежа – сока из сельдерея. И ура – вокруг промозглый ноябрь или дубовый декабрь, а лично у нас развеселое синко де майо!

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