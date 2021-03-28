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Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Салат «Подснежник» получается очень вкусным и довольно полезным, так как его основным ингредиентом является куриная печень. Также готовая закуска по виду получается очень яркой и красивой, поэтому ее стоит приготовить на праздник и удивить гостей. Салат имеет такое название из-за того, что сверху он оформляется оригинально, из зеленого и белого лука делаются цветы подснежники.

Кстати, выбирая в продуктовом магазине печень, лучше купить именно куриную. Если же ее нет в продаже, тогда подойдет любая другая, так, к примеру, можно приобрести свиную или говяжью печень. Если есть индюшиная, тогда однозначно возьмите ее. Она по вкусу практически же такая, как и куриная, только немного нежнее. Подавать к столу готовый салат «Подснежник» можно как сразу после готовки, так и после того, как он постоит в холодильнике несколько минут и все продукты хорошо пропитаются майонезной заправкой. В целом, наверное, действительно так и нужно поступить и дать салату постоять некоторое время.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Грибы – 2 шт.
  • Печень куриная – 150 г.
  • Соль, перец – по 3 щепотки.
  • Майонез – 0,5 ст. л.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Зеленый и белый лук – для украшения салата.

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Как приготовить:

Итак, нарежьте грибы.

Можно использовать не только шампиньоны, но и любые другие грибы.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Выложите их в сковороду, налейте только в нее предварительно масло растительное. Обжарьте грибы в течение 2-3 минут, посолите их.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Нарежьте кубиками маринованный огурец.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Куриное вареное яйцо нарежьте аналогично.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Печень вымойте, выложите в сковороду, в которой нагрейте масло растительное. Обжарьте печень в течение 7-10 минут.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Теперь выложите ее на досточку, немного остудите и нарежьте кубиками.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Сложите все нарезанные составляющие в миску.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Выложите туда майонез.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Добавьте соль и перец черный.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Теперь просто перемешайте салат, выложите его на блюдо, используя формировочное кольцо.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Выложите зеленый лук, он будет служить стеблями подснежников.

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Теперь из белого лука сделайте и сами бутоны подснежников. Вот такой красивый и яркий салат вышел!

Салат «Подснежник» — красивый и оригинальный

Приятного аппетита!

 

 

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