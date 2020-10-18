С осенней кислинкой! Три рецепта выпечки с клюквой

Сезон осенней ягоды — клювы — сейчас в самом разгаре, поэтому самое время добавить ее в выпечку! Мы приготовили для вас три простых рецепта, которые сделают ваши выходные не только вкусными, но и красивыми.

ПИРОГ С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ И КЛЮКВОЙ

Ингредиенты (на форму 22-25 см):

Для теста:

200 г пшеничной цельнозерновой муки (или пшеничной муки высшего сорта)

1 ч.л. разрыхлителя

1 желток

1/8 ч.л. соли

100 г сливочного масла

2-3 ст.л сметаны

Для начинки:

300 г белого шоколада (можно темного или молочного)

150 мл жирных сливок

60 г сливочного масла

150-200 г свежей или замороженной клюквы

тимьян для украшения

Процесс приготовления:

1. Муку просеять с разрыхлителем и солью, эту смесь и холодное сливочное масло перетереть в крошку с помощью чаши блендера или кончиками пальцев. Добавить желток и сметану (по одной ложке, добавляя по необходимости) и быстро замесить тесто. Скатать в шар и убрать в холодильник минимум на 1 час.

2. Раскатать тесто на присыпанном мукой столе в круг и перенести в форму. Разровнять по дну и сформировать бортики. Убрать в холодильник на 30 минут.

3. Духовку разогреть до 180С. На охлажденное тесто в форме выложить кусок фольги или пергамента, сверху насыпать груз для выпечки — рис, горох или специальные шарики.

Выпекать тесто с грузом 15 минут, затем аккуратно снять груз и выпекать основу ещё 10-15 минут до золотистого цвета и готовности. Вынуть и остудить.4. Для начинки нужно шоколад, сливки и масло растопить вместе до однородности. Можно сложить все вместе в сотейник с толстым дном и на самом медленном огне, растопить, постоянно помешивая. Либо нагреть сливки почти до кипения, снять с огня, залить мелко нарубленный шоколад, перемешать до объединения и добавить мягкое сливочное масло, перемешать.5. На основу вылить начинку, сверху разложить клюкву. Можно сразу замороженную, она постепенно разморозится в холодильнике, пока начинка будет застывать. Убрать пирог в несколько часов или ночь в холодильник до застывания начинки, перед подачей по желанию украсить тимьяном.

ОВСЯНЫЕ МАФФИНЫ С КЛЮКВОЙ И ПЕКАНОМ

Ингредиенты:

130 г муки

70 г овсяных хлопьев долгой варки

цедра 1 апельсина

120 мл молока

1 яйцо

80 г коричневого сахара

1,5 ч л разрыхлителя теста

90 г густого йогурта или сметаны

30 мл растительного масла

щепотка корицы

100 г клюквы (можно замороженной)

100 г орехов пекан;

Процесс приготовления:

1. Духовку разогреть до 175С. Формы для выпечки маффинов выстелить специальной бумагой.⠀

2. В двух отдельных мисках смешать все сухие и все жидкие ингредиенты и затем объединить и перемешать две смеси, но долго не вымешивая, небольшие комочки допустимы.

3. После вмешать порубленные орехи и клюкву.

4. Выложить тесто в формочки, заполняя их на 3/4.

5. Выпекать около 20-25 минут, пока воткнутая в центр палочка не будет выходить полностью сухой.

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ С КЛЮКВОЙ

Ингредиенты:

Для теста:

120 г сливочного масла

100 г сахара

250 г муки

1 яйцо

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

250 г клюквы

2 ч.л. кленового сиропа

100 г сахара

2 ч.л. кукурузного крахмала

1/2 ч.л. корицы

1 ч.л. ванильного сахара

Процесс приготовления:

1. Замесить тесто из указанных ингредиентов.

2. Потолочь клюкву и смешать ее с клиновым сиропом, сахаром, крахмалом, корицей и ванильным сахаром.

3. Тесто разделить на 2. Ту часть, которая больше, выложить в форму для выпечки, сверху выложить начинку. Из меньшей части теста сделать украшения на верх.

4. Выпекать примерно 40 минут при 180С.