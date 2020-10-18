С осенней кислинкой! Три рецепта выпечки с клюквой

Сезон осенней ягоды — клювы — сейчас в самом разгаре, поэтому самое время добавить ее в выпечку! Мы приготовили для вас три простых рецепта, которые сделают ваши выходные не только вкусными, но и красивыми.
ПИРОГ С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ И КЛЮКВОЙ
Ингредиенты (на форму 22-25 см):
Для теста:
200 г пшеничной цельнозерновой муки (или пшеничной муки высшего сорта)
1 ч.л. разрыхлителя
1 желток
1/8 ч.л. соли
100 г сливочного масла
2-3 ст.л сметаны
Для начинки:
300 г белого шоколада (можно темного или молочного)
150 мл жирных сливок
60 г сливочного масла
150-200 г свежей или замороженной клюквы
тимьян для украшения
Процесс приготовления:
1. Муку просеять с разрыхлителем и солью, эту смесь и холодное сливочное масло перетереть в крошку с помощью чаши блендера или кончиками пальцев. Добавить желток и сметану (по одной ложке, добавляя по необходимости) и быстро замесить тесто. Скатать в шар и убрать в холодильник минимум на 1 час.
2. Раскатать тесто на присыпанном мукой столе в круг и перенести в форму. Разровнять по дну и сформировать бортики. Убрать в холодильник на 30 минут.
3. Духовку разогреть до 180С. На охлажденное тесто в форме выложить кусок фольги или пергамента, сверху насыпать груз для выпечки — рис, горох или специальные шарики.
4. Для начинки нужно шоколад, сливки и масло растопить вместе до однородности. Можно сложить все вместе в сотейник с толстым дном и на самом медленном огне, растопить, постоянно помешивая. Либо нагреть сливки почти до кипения, снять с огня, залить мелко нарубленный шоколад, перемешать до объединения и добавить мягкое сливочное масло, перемешать.
5. На основу вылить начинку, сверху разложить клюкву. Можно сразу замороженную, она постепенно разморозится в холодильнике, пока начинка будет застывать. Убрать пирог в несколько часов или ночь в холодильник до застывания начинки, перед подачей по желанию украсить тимьяном.
ОВСЯНЫЕ МАФФИНЫ С КЛЮКВОЙ И ПЕКАНОМ
Ингредиенты:
130 г муки
70 г овсяных хлопьев долгой варки
цедра 1 апельсина
120 мл молока
1 яйцо
80 г коричневого сахара
1,5 ч л разрыхлителя теста
90 г густого йогурта или сметаны
30 мл растительного масла
щепотка корицы
100 г клюквы (можно замороженной)
100 г орехов пекан;
Процесс приготовления:
1. Духовку разогреть до 175С. Формы для выпечки маффинов выстелить специальной бумагой.⠀
2. В двух отдельных мисках смешать все сухие и все жидкие ингредиенты и затем объединить и перемешать две смеси, но долго не вымешивая, небольшие комочки допустимы.
3. После вмешать порубленные орехи и клюкву.
4. Выложить тесто в формочки, заполняя их на 3/4.
5. Выпекать около 20-25 минут, пока воткнутая в центр палочка не будет выходить полностью сухой.
ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ С КЛЮКВОЙ
Ингредиенты:
Для теста:
120 г сливочного масла
100 г сахара
250 г муки
1 яйцо
1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
250 г клюквы
2 ч.л. кленового сиропа
100 г сахара
2 ч.л. кукурузного крахмала
1/2 ч.л. корицы
1 ч.л. ванильного сахара
Процесс приготовления:
1. Замесить тесто из указанных ингредиентов.
2. Потолочь клюкву и смешать ее с клиновым сиропом, сахаром, крахмалом, корицей и ванильным сахаром.
3. Тесто разделить на 2. Ту часть, которая больше, выложить в форму для выпечки, сверху выложить начинку. Из меньшей части теста сделать украшения на верх.
4. Выпекать примерно 40 минут при 180С.
Свежие комментарии