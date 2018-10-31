Самые "страшные" рецепты блюд на Хэллоуин. Вы будете в шоке!

Раз уж вы решились поддаться хэллоуиновскому буму, то извольте приготовить и устрашающий ужин. Дети (взрослые дети тоже) будут в восторге! Все представленные блюда - до ужаса простые и бюджетные, готовятся быстро (некоторые за 10 минут!) из продуктов, которые всегда есть под рукой. Устройте страшно вкусную вечеринку!

1. Пицца с привидениями из сыра

Любую пиццу можно превратить в пиццу с привидениями. Для этого выложите нарезанный сыр кусочками поверх любимой начинки, слегка растягивая в разные стороны, образуя руки и голову, а готовую пиццу украсьте ртом из маслины без косточки и глазами-горошинами перца.

Простой рецепт теста для основы пиццы. Понадобится 1,5 стакана муки, стакан кефира, 2 яйца, по щепотке соли и сахара, погашенная лимонным соком чайная ложка соды, 2 ст. л. растительного масла. Сначала в миске смешайте жидкие ингредиенты, затем добавьте сыпучие. Перемешайте тщательно и выпекайте в круглой форме до сухой спички при температуре 180 градусов.

Готовую основу смажьте протертыми томатами, выложите овощи, колбасу, сыр и запекайте минут 12 в духовке.

2. Яйца фаршированные с пауками-маслинами

Пухлые блестящие черные пауки могут быть очень вкусными! Отварите яйца вкрутую, очистите и порежьте пополам.

3. Фаршированный перец в виде привидений

Выберите в миску желток, смешайте просто с майонезом, с майонезом и консервированным тунцом, специями или зеленью. Фаршируйте половинки белка и посадите на них паучков из маслин. Маслину без косточки разрежьте пополам, из одной половинки сделайте тело, а другую разрежьте еще пополам и на "лапки". Присыпьте кроваво-красной молотой паприкой и готово!

Болгарский перец можно фаршировать разными крупами, мясом, овощами с сыром и запечь в духовке по любимому рецепту. А чтобы придать перчику устрашающий вид, вырежьте глаза, нос и рот перед фаршированием. Жуть, как вкусно!

Кстати, красивый перец без запекания можно получить, начинив его сыром, маслом, чесноком и зеленью. Моем перец, срезаем верхушку-шапочку, выбираем косточки. Вырезаем рожицу при помощи острого ножа. Масло комнатной температуры смешиваем с тертым желтым сыром в пропорции 1:1, добавляем пропущенный через пресс зубчик чеснока и измельченную зелень. Можно добавить также маленькие кубики болгарского перца. Плотно набиваем перцы, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем на пару часов в холодильник. Перед подачей нарезаем кружочками и подаем с хлебом.

4. Сосиски в виде пальцев с когтями-маслинами

Супер просто! Пальцы с когтями в крови и червяками будут готовы за считанные минуты! Для пальцев отварим сосиски, разрежем их пополам, украсим когтями-маслинами, зальем кетчупом. Для пущего страха можно отварить макарошки, желательно черного цвета (окрашенные чернилами каракатицы или зеленые, окрашенные морскими водорослями). Эффект потрясный! Брррр!

5. Сосиски в слоеном тесте в виде мумий

Готовое слоеное тесто (400 г) нарезаем полосками и закручиваем на сосиски (8-10 шт.), оставляя с одного края пробел для лица мумии. Смазываем взбитым яйцом и запекаем на пергаменте в духовке при температуре 180 градусов минут 15. На готовом изделии "рисуем" глаза при помощи майонеза и горошин перца или кусочка маслины. Готово! Мумии-пирожки к вашим услугам!

6. Вареные яйца-привидения

Эту пугающую закуску вы приготовитетолько из вареных яиц, больше ничего не понадобится! На сваренном вкрутую и очищенном яйце при помощи тонкой и толстой трубочки для напитков вырежьте кружочки до желтка. Два маленьких кружочка - глаза, один большой - рот. Ааааа!

7. Песочное печенье в виде тыквы

Куда уж без символа Хэллоуина - тыквы? На половине заготовок песочного печенья вырежьте мордочки тыквы, выпекайте в духовке до готовности, а затем соедините, используя в качестве прослойки шоколадный крем (нутеллу) или джем. Глазурью еще можно нарисовать на печенье паутинку.

180 г сливочного масла комнатной температуры взбейте с 4 ст. л. сахарной пудры. Вбейте одно яйцо, перемешайте, затем введите 300 г муки. Взбейте миксером до однородности. Можно тесто сразу отсаживать на пергамент, а можно обернуть пищевой пленкой и заморозить в холодильнике, чтобы легче было вырезать мордочку. Запекаем печенье в разогретой до 200-220 градусов духовке 10-12 минут.

8. Безе в виде костей

Предлагаем сломать кому-нибудь кости! Меренговые. Итак, до усталости взбиваем белок с сахаром, выкладываем в виде костей на противень и сушим в духовке. Склеиваем кровавым клубничным, малиновым или смородиновым джемом либо шоколадом и хрустим!

Вкратце рецепт звучит так. Белок двух больших яиц взбиваем со 100 г сахара, сначала ставим миску на водяную баню на минимальном огне, затем работаем миксером, поставив миску на стол, трудимся до плотных пиков. Отсаживаем белок с сахаром на противень, застеленный пергаментом, и сушим при приоткрытой дверце духовки более часа при температуре 90 градусов.

9. Пасти из яблок с зубами-зефирками

Клац-клац! Две дольки огромного яблока густо смажьте ореховым маслом, вставьте клыки из маршмеллоу. Яблочки, кстати, не мешало бы полить лимонным соком, иначе быстро потемнеют. Хотя для такого праздника - самое-то.

10. Десерт из шоколада со сливками и червячками

Такой десерт можно взять на заметку и использовать не только в канун Хэллоуина. Сладость на скорую руку! Тертый шоколад или бисквитную крошку (шоколадное печенье), чередуя со взбитыми сливками, выложите в прозрачный стакан. В такую "землю" прикопайте желатиновых червяков. Ммм, вкусняшка!