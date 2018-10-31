7 вкуснющих сливочных супчиков

В холодное время без супа никуда. Он и голод утолит, и душу порадует, и согреет холодным вечерком. Недаром чем севернее живет народ, тем больше в его кухне супов.
Мы собрали для вас лучшие рецепты сливочных супчиков, от которых ваши близкие будут в восторге.
Сливочно-сырный суп с чесночными сухариками
Вам понадобятся:
- 250 мл сливок (20% жирности)
- 1,5 л воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. муки
- 1 репчатый лук
- 1 головка чеснока
- 2 картофелины
- 1 красный болгарский перец
- несколько ломтиков белого хлеба
- 150 г твердого сыра
- 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа
- приправы: 1 щепотка мускатного ореха, 1 ч. л. чабреца (тимьяна), 1 ч. л базилика
Приготовление:
- Картофель очистите и нарежьте мелкими кубиками, залейте его водой, слегка посолите и варите до готовности 15-20 минут.
- Тем временем нашинкуйте лук, очистите чеснок и измельчите, болгарский перец разрежьте пополам и освободите от семечек (если перец очень крупный, хватит и половинки).
- Перец отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут до появления черных подпалин.
- Лук и половину чеснока поджарьте на сливочном масле (25 г) до золотистого цвета.
- Добавьте к овощам ложку муки и хорошо перемешайте, поджарьте до появления слабого орехового запаха, а затем залейте содержимое сковороды сливками. Сразу же перемешайте полученную смесь, чтобы не образовалось комков. Готовьте ее на самом слабом огне до загустения, постоянно помешивая.
- Выложите готовые сливки с овощами в кастрюлю с картофелем, посолите, добавьте мускатный орех и травы. При необходимости добавьте немного воды. Продолжайте варить суп на слабом огне.
- Готовый болгарский перец немного остудите и снимите с него шкурку (после запекания она легко отходит от мякоти). Нарежьте перец кубиками и положите в суп.
- Сыр натрите на мелкой терке и небольшими порциями кладите его в кастрюлю, варите до тех пор, пока он полностью не растворится. В конце добавьте измельченную зелень, накройте суп крышкой и займитесь сухариками.
- Хлеб нарежьте небольшими кубиками, на сковороде растопите оставшееся сливочное масло, добавьте туда чеснок и выложите хлеб. Хорошенько перемешайте, посыпьте солью, сухими травами и снова перемешайте. Жарьте сухарики 5-7 минут на сильном огне, пока они не станут золотистыми.
Подавайте горячий сливочно-сырный суп, посыпав его чесночными сухариками.
Грибной сливочный суп
Вам понадобятся:
- 200-300 г шампиньонов
- 1 морковь
- 1 репчатый лук
- 2-3 картофелины
- 2 плавленых сырка (200 г)
- 100 г молока (можно заменить сливками)
- 30 г растительного масла
- 0,5 пучка зелени
- 1 ч. л. соли, 1 щепотка перца
Приготовление:
- Кипятим 2 л воды. За это время чистим картофель и нарезаем его кубиками. Опускаем картофель в кипяток и варим 10 минут.
- Берем лук и морковь, чистим и промываем. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке.
- Затем моем и нарезаем пластинками грибы.
- Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло. Выкладываем овощи и грибы. Тушим на среднем огне, помешивая, 3-4 минуты.
- Когда овощи прожарятся, добавляем их в суп и варим еще 7-10 минут.
- Нарезаем кубиками плавленые сырки. Моем и нарезаем мелко зелень.
- В суп добавляем молоко (или сливки) и сырки. Солим и перчим по вкусу. Даем грибному супу закипеть и снимаем его с огня. Кладем зелень и даем супу настояться под крышкой еще 10 минут.
Сливочный грибной суп готов. Приятного аппетита!
Суп с семгой «Финляндия»
Вам понадобятся:
- 1 репчатый лук
- 300 г семги
- 500 г картофеля
- 300 г помидоров
- 500 мл сливок (10-20% жирности)
- соль (по вкусу)
- масло растительное (для жарки)
- 1 морковь
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке.
- Помидоры очищаем от кожицы и нарезаем кубиками. Картофель также нарезаем кубиками.
- Филе семги очищаем от кожи и нарезаем.
- В кастрюле на растительном масле обжариваем лук и морковь. Добавляем помидоры, слегка обжариваем. Добавляем 1 л воды и доводим до кипения.
- В кастрюлю добавляем картофель, варим 5-7 минут. Затем добавляем семгу, варим 3-5 минут. Вливаем сливки и варим до готовности картошки.
- Зелень добавляем в уже готовый суп.
Итальянский сливочный суп
Вам понадобятся:
- 400 г плавленого сыра (без добавок)
- половинка большого сладкого перца (красного или желтого)
- половинка помидорки
- 200 г ветчины (можно нежирный варено-копченый бекон)
- 3 шампиньона (больших, свеженьких)
- орех мускатный (порошок на кончике чайной ложечки)
- специи (соль, перец черный горошком)
- 4 ст. л. оливкового масла (для жарки)
- шафран (столько же, сколько мускатного ореха, отрегулируете в процессе)
- 1 пучок зелени (подойдет любая, для украшения)
- 0,5 банки черных оливок
- красная консервированная фасоль (в собственном соку)
- бульон или вода с бульонным кубиком (куриный, грибной, мясной, овощной — вкус не пострадает)
Приготовление:
- Для начала режем ветчину большими пластинами так тонко, как сможете.
- Теперь режем шампиньоны тоненькими дольками так, чтобы было видно, что это гриб.
- Перец нарезаем кубиками или полосочками или и тем и другим. Помидорку режем произвольными кусочками.
- Берем большую сковороду, разогреваем в ней оливковое масло и обжариваем ветчину до золотистого цвета. Потом добавляем шампиньоны, перец и помидорку.
- Теперь берем бульон (или воду с бульонным кубиком), складываем туда обжаренные овощи и добавляем консервированную фасоль.
- И приступаем к главному: понемногу добавляем плавленый сыр и размешиваем. Достигаем желаемой густоты.
- Добавляем мускатный орех, соль и черный перец и перемешиваем.
- Минут через 5 добавляем оливки, порезанные кружочками, и зелень (можно в кастрюлю или тарелки). Суп готов!
Суп из тыквы со сливками
Вам понадобятся:
- 200 г тыквы
- 1 картофелина
- неполный стакан воды
- половина стакана сливок
- белый хлеб
- соль по вкусу
Приготовление:
- Очищенную и вымытую тыкву и картофелину нарезаем средними кубиками и добавляем в разогретую на растительном масле сковороду.
- Добавляем воду и тушим под закрытой крышкой около 15 минут.
- Готовые овощи измельчаем в блендере или с помощью миксера. Перекладываем в кастрюлю и добавляем подогретые сливки.
- Ставим кастрюлю на огонь, даем супу-пюре закипеть и томим на медленном огне минут 5. Солим. Подаем с сухариками.
Сливочный суп с брокколи и беконом
Вам понадобятся:
- 1 л бульона (мясного или овощного, можно заменить водой)
- 2 ст. л. муки
- 250 мл сливок (10% жирности)
- 300 г кукурузы (консервированной либо свежей)
- 300 г брокколи (можно в замороженном виде)
- 3 картофелины
- 1 репчатый лук
- 100 г грудинки (копченой, можно бекон)
- 0,5 ч. л. сухого тимьяна
- соль и черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
- Грудинку нарезаем на небольшие кусочки. Обжариваем в кастрюле на небольшом огне до золотистого цвета, около 7-8 минут (на растительном масле).
- Пока жарится грудинка, мелко рубим лук. И добавляем его к грудинке.
- Картофель нарезаем небольшими кубиками. Брокколи разделяем на соцветия.
- В кастрюлю, где жарится грудинка, добавляем муку и жарим, помешивая, около 30 секунд.
- Вливаем бульон (или воду) и кладем в кастрюлю картофель, доводим до кипения. Солим по вкусу. Варим на небольшом огне до полуготовности картофеля, около 10 минут.
- Добавляем в суп брокколи, кукурузу, тимьян и сливки. Варим до готовности брокколи и картофеля, около 8-10 минут.
Разливаем суп по тарелкам и подаем.
Куриный сливочный суп с диким рисом
Вам понадобятся:
- 1 морковка
- 1 репчатый лук
- 0,5 кг курицы
- 0,5 стакана дикого риса
- 0,5 стакана сливок (18% жирности)
- 2 ст. л. пармезана
- 1 ст. л. муки
- 3 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. оливкового масла
- 3 стакана бульона
Приготовление:
- Морковь и лук мелко нарезаем, курочку моем и обсушиваем.
- На смеси сливочного и оливкового масла в глубокой кастрюле с толстым дном обжариваем морковь и лук до прозрачности, добавляем кусочки курочки.
- Рис промываем в холодной воде и выкладываем к овощам и мясу, обжариваем пару секунд, чтобы масло обволокло рисинки.
- Добавляем бульон и оставляем вариться на медленном огне до готовности риса.
- В это время готовим соус: в небольшом сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем ложку муки и, интенсивно помешивая, обжариваем все до золотистого цвета. Добавляем сливки и пармезан, морскую соль, смесь перцев. Соус должен быть густым и однородным.
- Добавляем соус в кастрюлю с супом, перемешиваем.
- Свежий пучок сельдерея мелко рубим, посыпаем супчик при подаче.
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