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7 вкуснющих сливочных супчиков

В холодное время без супа никуда. Он и голод утолит, и душу порадует, и согреет холодным вечерком. Недаром чем севернее живет народ, тем больше в его кухне супов.

Мы собрали для вас лучшие рецепты сливочных супчиков, от которых ваши близкие будут в восторге.

Сливочно-сырный суп с чесночными сухариками

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Вам понадобятся:

  • 250 мл сливок (20% жирности)
  • 1,5 л воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 1 репчатый лук
  • 1 головка чеснока
  • 2 картофелины
  • 1 красный болгарский перец
  • несколько ломтиков белого хлеба
  • 150 г твердого сыра
  • 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа
  • приправы: 1 щепотка мускатного ореха, 1 ч. л. чабреца (тимьяна), 1 ч. л базилика

Приготовление:

  1. Картофель очистите и нарежьте мелкими кубиками, залейте его водой, слегка посолите и варите до готовности 15-20 минут.
  2. Тем временем нашинкуйте лук, очистите чеснок и измельчите, болгарский перец разрежьте пополам и освободите от семечек (если перец очень крупный, хватит и половинки).
  3. Перец отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут до появления черных подпалин.
  4. Лук и половину чеснока поджарьте на сливочном масле (25 г) до золотистого цвета.
  5. Добавьте к овощам ложку муки и хорошо перемешайте, поджарьте до появления слабого орехового запаха, а затем залейте содержимое сковороды сливками.
    Сразу же перемешайте полученную смесь, чтобы не образовалось комков. Готовьте ее на самом слабом огне до загустения, постоянно помешивая.
  6. Выложите готовые сливки с овощами в кастрюлю с картофелем, посолите, добавьте мускатный орех и травы. При необходимости добавьте немного воды. Продолжайте варить суп на слабом огне.
  7. Готовый болгарский перец немного остудите и снимите с него шкурку (после запекания она легко отходит от мякоти). Нарежьте перец кубиками и положите в суп.
  8. Сыр натрите на мелкой терке и небольшими порциями кладите его в кастрюлю, варите до тех пор, пока он полностью не растворится. В конце добавьте измельченную зелень, накройте суп крышкой и займитесь сухариками.
  9. Хлеб нарежьте небольшими кубиками, на сковороде растопите оставшееся сливочное масло, добавьте туда чеснок и выложите хлеб. Хорошенько перемешайте, посыпьте солью, сухими травами и снова перемешайте. Жарьте сухарики 5-7 минут на сильном огне, пока они не станут золотистыми.

Подавайте горячий сливочно-сырный суп, посыпав его чесночными сухариками.

Грибной сливочный суп

7 вкуснющих сливочных супчиков

Вам понадобятся:

  • 200-300 г шампиньонов
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 2-3 картофелины
  • 2 плавленых сырка (200 г)
  • 100 г молока (можно заменить сливками)
  • 30 г растительного масла
  • 0,5 пучка зелени
  • 1 ч. л. соли, 1 щепотка перца

Приготовление:

  1. Кипятим 2 л воды. За это время чистим картофель и нарезаем его кубиками. Опускаем картофель в кипяток и варим 10 минут.
  2. Берем лук и морковь, чистим и промываем. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке.
  3. Затем моем и нарезаем пластинками грибы.
  4. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло. Выкладываем овощи и грибы. Тушим на среднем огне, помешивая, 3-4 минуты.
  5. Когда овощи прожарятся, добавляем их в суп и варим еще 7-10 минут.
  6. Нарезаем кубиками плавленые сырки. Моем и нарезаем мелко зелень.
  7. В суп добавляем молоко (или сливки) и сырки. Солим и перчим по вкусу. Даем грибному супу закипеть и снимаем его с огня. Кладем зелень и даем супу настояться под крышкой еще 10 минут.

Сливочный грибной суп готов. Приятного аппетита!

Суп с семгой «Финляндия»

7 вкуснющих сливочных супчиков

Вам понадобятся:

  • 1 репчатый лук
  • 300 г семги
  • 500 г картофеля
  • 300 г помидоров
  • 500 мл сливок (10-20% жирности)
  • соль (по вкусу)
  • масло растительное (для жарки)
  • 1 морковь

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке.
  2. Помидоры очищаем от кожицы и нарезаем кубиками. Картофель также нарезаем кубиками.
  3. Филе семги очищаем от кожи и нарезаем.
  4. В кастрюле на растительном масле обжариваем лук и морковь. Добавляем помидоры, слегка обжариваем. Добавляем 1 л воды и доводим до кипения.
  5. В кастрюлю добавляем картофель, варим 5-7 минут. Затем добавляем семгу, варим 3-5 минут. Вливаем сливки и варим до готовности картошки.
  6. Зелень добавляем в уже готовый суп.

Итальянский сливочный суп

7 вкуснющих сливочных супчиков

Вам понадобятся:

  • 400 г плавленого сыра (без добавок)
  • половинка большого сладкого перца (красного или желтого)
  • половинка помидорки
  • 200 г ветчины (можно нежирный варено-копченый бекон)
  • 3 шампиньона (больших, свеженьких)
  • орех мускатный (порошок на кончике чайной ложечки)
  • специи (соль, перец черный горошком)
  • 4 ст. л. оливкового масла (для жарки)
  • шафран (столько же, сколько мускатного ореха, отрегулируете в процессе)
  • 1 пучок зелени (подойдет любая, для украшения)
  • 0,5 банки черных оливок
  • красная консервированная фасоль (в собственном соку)
  • бульон или вода с бульонным кубиком (куриный, грибной, мясной, овощной — вкус не пострадает)

Приготовление:

  1. Для начала режем ветчину большими пластинами так тонко, как сможете.
  2. Теперь режем шампиньоны тоненькими дольками так, чтобы было видно, что это гриб.
  3. Перец нарезаем кубиками или полосочками или и тем и другим. Помидорку режем произвольными кусочками.
  4. Берем большую сковороду, разогреваем в ней оливковое масло и обжариваем ветчину до золотистого цвета. Потом добавляем шампиньоны, перец и помидорку.
  5. Теперь берем бульон (или воду с бульонным кубиком), складываем туда обжаренные овощи и добавляем консервированную фасоль.
  6. И приступаем к главному: понемногу добавляем плавленый сыр и размешиваем. Достигаем желаемой густоты.
  7. Добавляем мускатный орех, соль и черный перец и перемешиваем.
  8. Минут через 5 добавляем оливки, порезанные кружочками, и зелень (можно в кастрюлю или тарелки). Суп готов!

Суп из тыквы со сливками

7 вкуснющих сливочных супчиков

Вам понадобятся:

  • 200 г тыквы
  • 1 картофелина
  • неполный стакан воды
  • половина стакана сливок
  • белый хлеб
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Очищенную и вымытую тыкву и картофелину нарезаем средними кубиками и добавляем в разогретую на растительном масле сковороду.
  2. Добавляем воду и тушим под закрытой крышкой около 15 минут.
  3. Готовые овощи измельчаем в блендере или с помощью миксера. Перекладываем в кастрюлю и добавляем подогретые сливки.
  4. Ставим кастрюлю на огонь, даем супу-пюре закипеть и томим на медленном огне минут 5. Солим. Подаем с сухариками.

Сливочный суп с брокколи и беконом

7 вкуснющих сливочных супчиков

Вам понадобятся:

  • 1 л бульона (мясного или овощного, можно заменить водой)
  • 2 ст. л. муки
  • 250 мл сливок (10% жирности)
  • 300 г кукурузы (консервированной либо свежей)
  • 300 г брокколи (можно в замороженном виде)
  • 3 картофелины
  • 1 репчатый лук
  • 100 г грудинки (копченой, можно бекон)
  • 0,5 ч. л. сухого тимьяна
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

  1. Грудинку нарезаем на небольшие кусочки. Обжариваем в кастрюле на небольшом огне до золотистого цвета, около 7-8 минут (на растительном масле).
  2. Пока жарится грудинка, мелко рубим лук. И добавляем его к грудинке.
  3. Картофель нарезаем небольшими кубиками. Брокколи разделяем на соцветия.
  4. В кастрюлю, где жарится грудинка, добавляем муку и жарим, помешивая, около 30 секунд.
  5. Вливаем бульон (или воду) и кладем в кастрюлю картофель, доводим до кипения. Солим по вкусу. Варим на небольшом огне до полуготовности картофеля, около 10 минут.
  6. Добавляем в суп брокколи, кукурузу, тимьян и сливки. Варим до готовности брокколи и картофеля, около 8-10 минут.

Разливаем суп по тарелкам и подаем.

Куриный сливочный суп с диким рисом

7 вкуснющих сливочных супчиков

Вам понадобятся:

  • 1 морковка
  • 1 репчатый лук
  • 0,5 кг курицы
  • 0,5 стакана дикого риса
  • 0,5 стакана сливок (18% жирности)
  • 2 ст. л. пармезана
  • 1 ст. л. муки
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 3 стакана бульона

Приготовление:

  1. Морковь и лук мелко нарезаем, курочку моем и обсушиваем.
  2. На смеси сливочного и оливкового масла в глубокой кастрюле с толстым дном обжариваем морковь и лук до прозрачности, добавляем кусочки курочки.
  3. Рис промываем в холодной воде и выкладываем к овощам и мясу, обжариваем пару секунд, чтобы масло обволокло рисинки.
  4. Добавляем бульон и оставляем вариться на медленном огне до готовности риса.
  5. В это время готовим соус: в небольшом сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем ложку муки и, интенсивно помешивая, обжариваем все до золотистого цвета. Добавляем сливки и пармезан, морскую соль, смесь перцев. Соус должен быть густым и однородным.
  6. Добавляем соус в кастрюлю с супом, перемешиваем.
  7. Свежий пучок сельдерея мелко рубим, посыпаем супчик при подаче.
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