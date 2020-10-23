Готовим постный плов с айвой. Это десертный, немного сладковатый вариант плова. Мне такое сочетание очень понравилось, плов получается ароматным, рассыпчатым и очень вкусным!
Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить постный плов с айвой. Рис используйте длиннозернистый, басмати или жасмин. Изюм можно брать как светлый, так и темный, уместно также будет добавить курагу или чернослив. Вместо шафрана для золотистого цвета можно добавить куркуму, если любите. Пока айва в продаже, самое время попробовать блюдо, рекомендую!
Ингредиенты:
- Рис — 200 Грамм
- Айва — 300 Грамм
- Лук репчатый — 1 Штука
- Морковь — 1-2 Штук
- Изюм — 50-70 Грамм
- Барбарис — 1 Чайная ложка
- Шафран — 1/2 Чайных ложки
- Соль — По вкусу
- Черный молотый перец — По вкусу
- Кориандр — 1/2 Чайных ложки
- Перец чили — По вкусу
- Масло растительное — По вкусу (для жарки)
Количество порций: 2
Как приготовить "Постный плов с айвой"
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте репчатый лук на кубики среднего размера. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до легкого золотистого цвета.
Морковь нарежьте соломкой, обжаривайте ее 3-4 минуты. Затем добавьте барбарис, шафран, молотый кориандр, черный перец и немного чили.
Айву очистите от кожуры, нарежьте на кубики среднего размера. Добавьте в сковороду еще немного растительного масла. Перемешайте и тушите, пока айва не станет немного мягкой.
Следом добавьте изюм, посолите по вкусу.
Влейте горячую воду так, чтобы она была уровнем чуть выше остальных ингредиентов.
Рис промойте, выложите ровным слоем в сковороду. Сверху подлейте горячей воды так, чтобы она покрывала рис. Накройте крышкой и томите на слабом огне 20-25 минут.
Постный плов с айвой готов, приятного аппетита!
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