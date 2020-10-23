Готовим постный плов с айвой. Это десертный, немного сладковатый вариант плова. Мне такое сочетание очень понравилось, плов получается ароматным, рассыпчатым и очень вкусным!

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить постный плов с айвой. Рис используйте длиннозернистый, басмати или жасмин. Изюм можно брать как светлый, так и темный, уместно также будет добавить курагу или чернослив. Вместо шафрана для золотистого цвета можно добавить куркуму, если любите. Пока айва в продаже, самое время попробовать блюдо, рекомендую!

Ингредиенты:

Рис — 200 Грамм

Айва — 300 Грамм

Лук репчатый — 1 Штука

Морковь — 1-2 Штук

Изюм — 50-70 Грамм

Барбарис — 1 Чайная ложка

Шафран — 1/2 Чайных ложки

Соль — По вкусу

Черный молотый перец — По вкусу

Кориандр — 1/2 Чайных ложки

Перец чили — По вкусу

Масло растительное — По вкусу (для жарки)

Количество порций: 2

Как приготовить "Постный плов с айвой"

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте репчатый лук на кубики среднего размера. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до легкого золотистого цвета.

Морковь нарежьте соломкой, обжаривайте ее 3-4 минуты. Затем добавьте барбарис, шафран, молотый кориандр, черный перец и немного чили.

Айву очистите от кожуры, нарежьте на кубики среднего размера. Добавьте в сковороду еще немного растительного масла. Перемешайте и тушите, пока айва не станет немного мягкой.

Следом добавьте изюм, посолите по вкусу.

Влейте горячую воду так, чтобы она была уровнем чуть выше остальных ингредиентов.

Рис промойте, выложите ровным слоем в сковороду. Сверху подлейте горячей воды так, чтобы она покрывала рис. Накройте крышкой и томите на слабом огне 20-25 минут.

Постный плов с айвой готов, приятного аппетита!