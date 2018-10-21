Как правильно готовить смузи. Шесть рецептов

Смузи — здоровая и полезная версия классического милкшейка: вместо молока — натуральный йогурт, кокосовое молоко, сок, лед, в качестве главных компонентов — фрукты, ягоды и даже овощи. Можно добавить орехи, мед, специи и злаки.

Основные принципы приготовления смузи

1. Нарезаем основные ингредиенты на небольшие кусочки.

2. Добавляем заготовку в йогурт, сок или кефир (ими контролируем густоту напитка), ягоды, орехи, злаки.

3. Взбиваем все ингредиенты блендером или миксером до однородной массы.

Такой коктейль может стать отличным бодрящим завтраком, сытным перекусом после тренировки или легким ужином. Все зависит от того, какие компоненты добавить.

1. Для бодрящего завтрака: смузи с овсянкой

Рецепт: 2 банана, 1/2 стакана йогурта, 1 ст. ложка меда, 1/2 стакана вареной овсянки, горсть миндаля. Все мешать в блендере 60 секунд. Овсянка — лучший ингредиент для завтрака, обеспечит энергией на все утро.

2. Для быстрого перекуса: фруктово-ягодный смузи

Рецепт: 1 банан, 1/2 стакана йогурта, 1/2 стакана апельсинового сока, 1/3 стакана черники. Банан нарезать на кусочки и заморозить, все ингредиенты измельчить в блендере и подавать в высоком стакане.

3. Для легкого ужина: кефирно-банановый смузи

Такой перекус снабдит организм витаминами, зарядом энергии и обеспечит отличное настроение.

Рецепт: 3 банана, 300 мл обезжиренного кефира, 1 ст. ложка меда. Все ингредиенты смешиваем в блендере до однородной массы. Низкокалорийный рецепт — отличный вариант для тех, кто заботится о своей фигуре, но любит вкусняшки перед сном.

4. Необычный вкус: мятный смузи с фруктами

Рецепт: 3 киви, 1 банан, 1 яблоко, пучок мяты, 2 ст. ложки лимонного сока, щепотка корицы. Фрукты и мяту измельчить в блендере, добавить лимонный сок, перемешать и украсить корицей и мятой.

5. Протеиновый заряд: творожный смузи с персиком

Рецепт: 200 г обезжи­рен­ного творога (1 пачка), 1 персик, 150–200 мл кефира (1–3% жирности), мед по вкусу. Все смешать в блендере до однородной массы, пить до или после тренировки. Персики можно заменить на любой другой фрукт или ягоды, добавить орехи. Самая главная протеиновая составляющая — творог (кто-то еще добавляет сырое яйцо, но это на любителя). Отличный вариант для желающих заполнить белковое окно, но отрицающих спортивное питание.

6. Витаминный микс: зеленый смузи со шпинатом

Рецепт: 1 зеленое яблоко, 1 манго, 1 банан, 2 чашки шпината, 1/3 чашка молока, 1/3 чашки йогурта, 1 чашка льда, мед или другой подсластитель по вкусу. Измельчаем листья шпината, добавляем мелко нарезанные яблоки, снова измельчаем. Добавляем банан, манго, йогурт и молоко — смешиваем до однородной массы. Добавляем лед и взбиваем до готовности (примерно минуту).