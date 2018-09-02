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Ореховый соус Баже

Соус баже используется в грузинской кухне практически повсеместно.  Подается и к мясу, и к птице, и к рыбе и к овощам — то есть соус совершенно универсальный.

От соуса сациви баже отличают две вещи. Баже  готовится на воде, а не на бульоне, и баже не варится.

Баже

Для соуса баже понадобится

Баже

Примерно на 350-400 мл. соуса

  • Грецкие орехи. 150 гр.
  • Чеснок. 2 зубчика. Крупных.
  • Репчатый лук. 3 средних.
  • Гранатовый сок. 50 мл. Свежевыжатый.
  • Кориандр. 1 чайная ложка. Семена.
  • Острый перец. 1 чайная ложка.
  • Имеретинский шафран. 1 чайная ложка.
  • Уцхо-сунели. 1 чайная ложка.
  • Соль. По вкусу.
  • Уксус. 1 чайная ложка. Виноградный 5%. (Опционально).
  • Вода. 250-300 мл.

Готовим соус баже.

Сначала выжимаем гранатовый сок. Удобнее всего это делать через обычное сито.

Выкладываем зерна в сито, которое ставим над емкостью для сока.

Баже

Далее остается просто пальцами продавить зерна через сито. Косточки остаются, сок уходит в емкость.

Баже

Орехи размалываем блендером или в ступке в однородную массу.

Баже

Орехи в небольшой миске давим руками до появления масла. Если орехи свежие, то масла будет 1-3 чайные ложки.

В ступку выкладываем острый перец, уцхо-сунели, кориандр и имеретинский шафран.

Баже

Перемалываем все в порошок.

Баже

Нарезаем крупно чеснок и с солью выкладываем его в ступку.

Баже

Чеснок перемалываем  с солью в ступке до состояния кашицы.

Баже

Репчатый лук нарезаем мелко.

Баже

Обжариваем лук на растительном масле до слегка золотистого цвета.

Баже

В небольшую миску выкладываем  перемолотые орехи, растертые специи и чеснок.

Обжаренный лук через кусок марли выдавливаем к орехам.  Сам лук нам не нужен, а вот его сок необходим.

Добавляем гранатовый сок и чайную ложку уксуса.  Большой необходимости в уксусе нет, но с ним вкуснее.

Баже

Как следует все перемешиваем и добавляем примерно 1 стакан кипятка.

Баже

Размешиваем и, понемногу добавляя кипяток, доводим густоту соуса до состояния жидкой сметаны.

Баже

Все, грузинский ореховый соус баже готов. Сверху добавляем в соус немного орехового масла.

Подается соус баже, как уже упоминалось. к мясу, к рыбе, к птице и к овощам.

Баже

Источник

соусысоус бажегрузинская кухнякулинария
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