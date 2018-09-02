Соус баже используется в грузинской кухне практически повсеместно. Подается и к мясу, и к птице, и к рыбе и к овощам — то есть соус совершенно универсальный.

От соуса сациви баже отличают две вещи. Баже готовится на воде, а не на бульоне, и баже не варится.

Для соуса баже понадобится

Примерно на 350-400 мл. соуса

Грецкие орехи. 150 гр.

Чеснок. 2 зубчика. Крупных.

Репчатый лук. 3 средних.

Гранатовый сок. 50 мл. Свежевыжатый.

Кориандр. 1 чайная ложка. Семена.

Острый перец. 1 чайная ложка.

Имеретинский шафран. 1 чайная ложка.

Уцхо-сунели. 1 чайная ложка.

Соль. По вкусу.

Уксус. 1 чайная ложка. Виноградный 5%. (Опционально).

Вода. 250-300 мл.

Готовим соус баже.

Сначала выжимаем гранатовый сок. Удобнее всего это делать через обычное сито.

Выкладываем зерна в сито, которое ставим над емкостью для сока.

Далее остается просто пальцами продавить зерна через сито. Косточки остаются, сок уходит в емкость.

Орехи размалываем блендером или в ступке в однородную массу.

Орехи в небольшой миске давим руками до появления масла. Если орехи свежие, то масла будет 1-3 чайные ложки.

В ступку выкладываем острый перец, уцхо-сунели, кориандр и имеретинский шафран.

Перемалываем все в порошок.

Нарезаем крупно чеснок и с солью выкладываем его в ступку.

Чеснок перемалываем с солью в ступке до состояния кашицы.

Репчатый лук нарезаем мелко.

Обжариваем лук на растительном масле до слегка золотистого цвета.

В небольшую миску выкладываем перемолотые орехи, растертые специи и чеснок.

Обжаренный лук через кусок марли выдавливаем к орехам. Сам лук нам не нужен, а вот его сок необходим.

Добавляем гранатовый сок и чайную ложку уксуса. Большой необходимости в уксусе нет, но с ним вкуснее.

Как следует все перемешиваем и добавляем примерно 1 стакан кипятка.

Размешиваем и, понемногу добавляя кипяток, доводим густоту соуса до состояния жидкой сметаны.

Все, грузинский ореховый соус баже готов. Сверху добавляем в соус немного орехового масла.

Подается соус баже, как уже упоминалось. к мясу, к рыбе, к птице и к овощам.

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