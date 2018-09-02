Соус баже используется в грузинской кухне практически повсеместно. Подается и к мясу, и к птице, и к рыбе и к овощам — то есть соус совершенно универсальный.
От соуса сациви баже отличают две вещи. Баже готовится на воде, а не на бульоне, и баже не варится.
Для соуса баже понадобится
Примерно на 350-400 мл. соуса
- Грецкие орехи. 150 гр.
- Чеснок. 2 зубчика. Крупных.
- Репчатый лук. 3 средних.
- Гранатовый сок. 50 мл. Свежевыжатый.
- Кориандр. 1 чайная ложка. Семена.
- Острый перец. 1 чайная ложка.
- Имеретинский шафран. 1 чайная ложка.
- Уцхо-сунели. 1 чайная ложка.
- Соль. По вкусу.
- Уксус. 1 чайная ложка. Виноградный 5%. (Опционально).
- Вода. 250-300 мл.
Готовим соус баже.
Сначала выжимаем гранатовый сок. Удобнее всего это делать через обычное сито.
Выкладываем зерна в сито, которое ставим над емкостью для сока.
Далее остается просто пальцами продавить зерна через сито. Косточки остаются, сок уходит в емкость.
Орехи размалываем блендером или в ступке в однородную массу.
Орехи в небольшой миске давим руками до появления масла. Если орехи свежие, то масла будет 1-3 чайные ложки.
В ступку выкладываем острый перец, уцхо-сунели, кориандр и имеретинский шафран.
Перемалываем все в порошок.
Нарезаем крупно чеснок и с солью выкладываем его в ступку.
Чеснок перемалываем с солью в ступке до состояния кашицы.
Репчатый лук нарезаем мелко.
Обжариваем лук на растительном масле до слегка золотистого цвета.
В небольшую миску выкладываем перемолотые орехи, растертые специи и чеснок.
Обжаренный лук через кусок марли выдавливаем к орехам. Сам лук нам не нужен, а вот его сок необходим.
Добавляем гранатовый сок и чайную ложку уксуса. Большой необходимости в уксусе нет, но с ним вкуснее.
Как следует все перемешиваем и добавляем примерно 1 стакан кипятка.
Размешиваем и, понемногу добавляя кипяток, доводим густоту соуса до состояния жидкой сметаны.
Все, грузинский ореховый соус баже готов. Сверху добавляем в соус немного орехового масла.
Подается соус баже, как уже упоминалось. к мясу, к рыбе, к птице и к овощам.
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