Мужужи — грузинский холодец

Удивительно, как одно и то же по сути блюдо могут готовить в разных концах мира. Мужужи — это грузинский вариант всем известного холодца. Готовят его обычно из таких частей свиньи, как хвост, уши или ножки. Сложно признать, но иностранный вариант мне нравится даже больше!

Обязательно попробуйте приготовить грузинский холодец. Вы не потратите больше времени или сил, чем на отечественный вариант. Зато откроете для себя новое блюдо, которым можно удивлять и баловать домашних и друзей.

Ингредиенты

Свиной окорок 4 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Черный перец (горошком) 10 шт.

Перец душистый 5 шт.

Винный уксус 150 мл

Соль по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Приготовление

Вымойте, очистите и замочите свиные ножки на несколько часов или на ночь. После этого еще раз промойте и очистите их. Сложите ножки в кастрюлю, залейте водой и варите 3 часа, периодически снимая пену. Через 2 часа отправьте в кастрюлю очищенный лук, горошки перца, соль и лавровый лист. Перемешайте и варите дальше на слабом огне. Выложите ножки из бульона и дайте им остыть. После этого достаньте их них кости и нарежьте мясо кусочками. Отчерпните пару половников бульона из общей кастрюли в посуду поменьше. Добавьте туда измельченный чеснок и красный винный уксус, перемешайте и залейте этой смесью ножки. Отправьте ножки в холодильник на несколько часов или даже на ночь.

Мужужи по-грузински отлично сочетается с крепкими мужскими напитками, поэтому блюдо будет как раз кстати к застолью. По желанию добавьте зелень на финальном этапе приготовления. Замечательная закуска для любой компании!