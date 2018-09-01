Как придать варенью из яблок неповторимый вкус: два секретных ингредиента

Очень много яблок в саду и не знаете, что с ними уже сделать? Заготовьте на зиму варенье, не пожалеете. Летний аромат в студеный зимний день напомнит о лете, согреет и поднимет настроение. Вот увидите, ни одной банки не останется.
Варенье из яблок. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia
Понадобится:
- 1,5 кг сахара,
- 1 кг яблок,
- 300 г брусники,
- 150 г очищенных грецких орехов.
Приготовление:
1. Яблоки вымыть, каждое разрезать пополам. Удалить сердцевину с семенами. Яблоки нарезать ломтиками.
Шаг 1. Нарезаем яблоко ломтиками
2. Сахар насыпать в кастрюлю, залить 1 стаканом воды и, помешивая, довести до кипения. Варить 5 минут.
Шаг 2. Кладем сахар в кастрюлю
3. Получившимся сиропом залить яблоки и оставить до полного остывания.
Шаг 3. Яблоки заливаем сиропом
4. К яблокам в сиропе добавить бруснику и орехи, варить до готовности.
Шаг 4. Добавляем ягоды и орехи
5. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и укупорить.
Шаг 5. Выкладываем варенье в банки
Время приготовления: 2 часа 30 минут.
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