Как придать варенью из яблок неповторимый вкус: два секретных ингредиента

Очень много яблок в саду и не знаете, что с ними уже сделать? Заготовьте на зиму варенье, не пожалеете. Летний аромат в студеный зимний день напомнит о лете, согреет и поднимет настроение. Вот увидите, ни одной банки не останется.



Варенье из яблок. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

1,5 кг сахара,

1 кг яблок,

300 г брусники,

150 г очищенных грецких орехов.

Приготовление:

1. Яблоки вымыть, каждое разрезать пополам. Удалить сердцевину с семенами. Яблоки нарезать ломтиками.





Шаг 1. Нарезаем яблоко ломтиками



2. Сахар насыпать в кастрюлю, залить 1 стаканом воды и, помешивая, довести до кипения. Варить 5 минут.



Шаг 2. Кладем сахар в кастрюлю



3. Получившимся сиропом залить яблоки и оставить до полного остывания.



Шаг 3. Яблоки заливаем сиропом



4. К яблокам в сиропе добавить бруснику и орехи, варить до готовности.



Шаг 4. Добавляем ягоды и орехи



5. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и укупорить.



Шаг 5. Выкладываем варенье в банки



Время приготовления: 2 часа 30 минут.



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