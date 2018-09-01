БУДЕТ ВКУСНО!

129 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич7 января, 7:38
    ух ты, интересноСвежий капустный ...
  • Андрей Чибисов6 января, 16:25
    вода и масло в этих пропорциях не реально . тесто перенасыщено на пергаменте живое масло. разочарован. ....Вкусней чем пирож...
  • Андрей Калугин6 января, 14:01
    Приготовили такую вкуснятину на Новый Год. Вкусно! Только без хлеба. А ещё можно такое готовить на домашне-дачный ок...Фаршированная гол...

Как придать варенью из яблок неповторимый вкус: два секретных ингредиента

Очень много яблок в саду и не знаете, что с ними уже сделать? Заготовьте на зиму варенье, не пожалеете. Летний аромат в студеный зимний день напомнит о лете, согреет и поднимет настроение. Вот увидите, ни одной банки не останется.

Варенье из яблок/Фото: А. Карпенко/BurdaMediaВаренье из яблок. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

  • 1,5 кг сахара, 
  • 1 кг яблок, 
  • 300 г брусники, 
  • 150 г очищенных грецких орехов.

Приготовление:

1. Яблоки вымыть, каждое разрезать пополам. Удалить сердцевину с семенами. Яблоки нарезать ломтиками.

Шаг 1. Нарезаем яблоко ломтиками.
Шаг 1. Нарезаем яблоко ломтиками

2. Сахар насыпать в кастрюлю, залить 1 стаканом воды и, помешивая, довести до кипения. Варить 5 минут.

Шаг 2. Кладем сахар в кастрюлю.Шаг 2. Кладем сахар в кастрюлю

3. Получившимся сиропом залить яблоки и оставить до полного остывания.

Шаг 3. Яблоки заливаем сиропом.Шаг 3. Яблоки заливаем сиропом

4. К яблокам в сиропе добавить бруснику и орехи, варить до готовности.

Шаг 4. Добавляем ягоды и орехи.Шаг 4. Добавляем ягоды и орехи

5. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и укупорить.

Шаг 5. Выкладываем варенье в банки.Шаг 5. Выкладываем варенье в банки

Время приготовления: 2 часа 30 минут.

Источник

яблочное вареньезаготовкивареньеконсервируемкулинария
17
Обсудить

Картина дня

наверх