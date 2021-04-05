Сегодня хочу предложить вам приготовить самое вкусное и питательное мало из бананов. Банановое масло оценят не только взрослые, но и дети. Масло идеально для завтрака к утренним бутербродам или тостам. Этот рецепт масла хорош тем, что его можно заготовить на неделю вперед, а затем хранить в холодильнике и каждое утро наслаждаться тостом с вкуснейшим банановым маслом. Еще это масло отлично подойдет для постящихся и поможет разнообразить рацион.
Ингредиенты
- Сахар100 г
- Сок лимонный1 ст.л.
- Ананасы консервированные1 банки
- Бананы3 шт.
Приготовление
Этап 1 / 8
Бананы тщательно промыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать произвольно на средние кусочки.
Этап 2 / 8
Добавить к нарезанным бананам кусочки консервированного ананаса. Для приготовления бананово-ананасного масла лучше использовать консервированные ананасы кусочками.
Этап 3 / 8
Затем добавить сахар.
Этап 4 / 8
Следующим этапом добавить сок от консервированных ананасов и лимонный сок. Все хорошо перемешать.
Этап 5 / 8
Поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном огне, непрерывно помешивая, во избежании пригорания. Варить 15-20 минут.
Этап 6 / 8
Полученную массу измельчить блендером до однородного состояния.
Этап 7 / 8
Готовое бананово-ананасное масло еще горячим разложить в заранее простерилизованные банки и закрыть металлическими крышками. Такое масло можно хранить в холодильнике не более 10 дней. На выходе получилось 900 мл.
Этап 8 / 8
Приятного аппетита!
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