Сегодня хочу предложить вам приготовить самое вкусное и питательное мало из бананов. Банановое масло оценят не только взрослые, но и дети. Масло идеально для завтрака к утренним бутербродам или тостам. Этот рецепт масла хорош тем, что его можно заготовить на неделю вперед, а затем хранить в холодильнике и каждое утро наслаждаться тостом с вкуснейшим банановым маслом. Еще это масло отлично подойдет для постящихся и поможет разнообразить рацион.

Ингредиенты

Сахар100 г

Сок лимонный1 ст.л.

Ананасы консервированные1 банки

Бананы3 шт.

Приготовление

Этап 1 / 8

Бананы тщательно промыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать произвольно на средние кусочки.

Этап 2 / 8

Добавить к нарезанным бананам кусочки консервированного ананаса. Для приготовления бананово-ананасного масла лучше использовать консервированные ананасы кусочками.

Этап 3 / 8

Затем добавить сахар.

Этап 4 / 8

Следующим этапом добавить сок от консервированных ананасов и лимонный сок. Все хорошо перемешать.

Этап 5 / 8

Поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном огне, непрерывно помешивая, во избежании пригорания. Варить 15-20 минут.

Этап 6 / 8

Полученную массу измельчить блендером до однородного состояния.

Этап 7 / 8

Готовое бананово-ананасное масло еще горячим разложить в заранее простерилизованные банки и закрыть металлическими крышками. Такое масло можно хранить в холодильнике не более 10 дней. На выходе получилось 900 мл.

Этап 8 / 8

Приятного аппетита!