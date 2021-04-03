Из чего приготовить вкусные постные котлеты: 4 рецепта для всей семьи

В пост всегда хочется чего-то эдакого, необычного и вкусного. К примеру, всеми любимых котлеток. Да-да, именно домашних котлет, ведь приготовить их можно не только из мяса, но и из множества других, полезных и постных ингредиентов.

1. Котлетки из фасоли

Котлеты из фасоли.

Из фасоли можно приготовить не только суп или борщ, а и румяные котлетки. Их запросто можно взять с собой на работу, съесть на перекус или же подать на завтрак, обед или ужин как самостоятельное блюдо, дополнив соусом, сметаной или свежими овощами, так и с любым гарниром.

Ингредиенты:

• Фасоль красная консервированная - 1 банка;

• Овсяные хлопья быстрого приготовления - 50 г;

• Лук фиолетовый - 1 шт;

• Чеснок - 4-5 зубчиков;

• Морковка - 2 шт;

• Подсолнечное масло - 2 ч.л. + для жарки;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Соевый соус - 2 ч.л;

• Мёд - 1 ч.л;

• Перец кайенский молотый- 0,5 ч.л;

• Смесь сушёных трав - 1 ч.л;

• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок.

Фасолевые котлеты.

Способ приготовления:

• Морковку вымыть, очистить и натереть на средней тёрке;

• Лук и чеснок измельчить;

• Обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты;

• Затем добавить морковку, сушёные травы;

• Приправить соевым соусом, солью, мёдом, кайенским перцем и смесью перцев;

• Перемешать и готовить 10-15 минут;

• Фасоль переложить в миску;

• Растолочь толкушкой;

• Добавить зажарку и мелко нарезанные листочки петрушки;

• Тщательно перемешать;

• Из получившейся массы сформировать равномерные котлеты;

• Переложить на плоскую тарелку или поднос;

• Накрыть пищевой плёнкой;

• Отправить в морозильную камеру на 30-35 минут;

• Затем обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон.

2. Котлетки из чечевицы и булгура

Постные котлеты из булгура и чечевицы.

Если у вас осталась чечевица и булгур, но вы не горите особым желанием готовить из них супы и каши, то используйте эти ингредиенты для приготовления вкуснейших постных котлет.

Ингредиенты:

• Чечевица красная - 1 стакан (150 мл);

• Булгур - 1 стакан (150 мл);

• Масло оливковое - 4 ч.л;

• Лук белый - 1 шт;

• Паста томатная - 4 ч.л;

• Кумин молотый - 1 ч.л;

• Хлопья чили - 1 ч.л;

• Зелёный лук - 1 небольшой пучок;

• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок;

• Укроп свежий - 1 небольшой пучок;

• Мята свежая - 5-6 листочков;

• Соль и перец - по вкусу.

Очень вкусные постные котлеты.

Способ приготовления:

• Чечевицу и булгур промыть под холодной водой;

• И отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности, согласно инструкции на упаковке;

• Затем слить воду;

• Накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут;

• Лук, укроп, петрушку и зелёный лук измельчить;

• Обжарить на оливковом масле 2-3 минуты;

• Затем добавить томатную пасту, соль, перец и остальные специи;

• Перемешать и тушить ещё 5-7 минут на среднем огне;

• Листья мяты вымыть;

• Просушить;

• Измельчить;

• Бросить на сковородку к луку со специями;

• Перемешать и протушить 1-2 минуты;

• Получившуюся зажарку остудить;

• Затем смешать с булгуром и чечевицей;

• При необходимости досолить;

• Хорошо вымешать;

• Сформировать небольшие овальные котлетки;

• При желании можно обжарить пару минут на масле;

• Подавать с ломтиками лимона и свежими листьями салата.

3. Капустные котлетки

Капустные котлеты.

Капустные котлеты – отличная альтернатива пирогам, пирожкам и овощным рагу. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, а также подойдут в качестве холодной закуски. При желании с постными овощными котлетками вы сможете сделать сытные бутерброды или же домашние гамбургеры – и взять их с собой на прогулку, работу, учёбу или тренировку.

Ингредиенты:

• Капуста - 1 кочан (примерно 1 кг);

• Лук репчатый - 1 шт;

• Манка - 0,5 стакана;

• Мука - 0,5 стакана;

• Укроп свежий - 1 пучок небольшой;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Масло подсолнечное - 6 ч.л;

• Сухари для панировки.

Котлеты из капусты.

Способ приготовления:

• Капусту вымыть;

• Разрезать на четыре-шесть частей;

• Отварить в слегка подсоленной воде 10-12 минут;

• Затем перемолоть на мясорубке со средней сеткой;

• Лишнюю жидкость отжать;

• Лук и чеснок мелко-мелко нарезать;

• Добавить к капусте;

• Приправить солью, перцем;

• Добавить муку, смешанную с манкой;

• Тщательно перемешать;

• Добавить мелко рубленный укроп;

• Ещё раз перемешать;

• Из получившейся капустной массы сформировать котлеты;

• Обвалять в сухарях для панировки;

• И обжарить на подсолнечном масле со всех сторон до румяной корочки.

4. Гречнево-картофельные котлеты

Гречнево-картофельные котлеты.

Если у вас осталась отварная гречка и варёный картофель, но есть их больше невмоготу, не спешите от них избавляться. Ведь из этих ингредиентов можно приготовить отличные котлеты. Впрочем, их также можно приготовить с нуля, если вдруг захотите попробовать что-то новенькое и оригинальное в разгар Великого поста.

Ингредиенты:

• Картофель - 6 шт;

• Гречка - 0,5 стакана;

• Лук фиолетовый - 2 шт;

• Подсолнечное масло - для жарки;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Сухари для панировки;

• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок.

Котлеты из гречки и картошки.

Способ приготовления:

• Картофель тщательно вымыть;

• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;

• Хорошенько остудить;

• Очистить и натереть на крупной тёрке;

• Гречку промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;

• Лук измельчить;

• Обжарить на небольшом количестве масла;

• Гречку смешать с натёртым картофелем;

• Добавить зажарку из лука;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать;

• Сформировать котлеты;

• Обвалять в сухарях для панировки;

• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;

• Подавать со сметаной и мелко рубленной петрушкой.