Из чего приготовить вкусные постные котлеты: 4 рецепта для всей семьи

В пост всегда хочется чего-то эдакого, необычного и вкусного. К примеру, всеми любимых котлеток. Да-да, именно домашних котлет, ведь приготовить их можно не только из мяса, но и из множества других, полезных и постных ингредиентов.
1. Котлетки из фасоли
Котлеты из фасоли.
Из фасоли можно приготовить не только суп или борщ, а и румяные котлетки. Их запросто можно взять с собой на работу, съесть на перекус или же подать на завтрак, обед или ужин как самостоятельное блюдо, дополнив соусом, сметаной или свежими овощами, так и с любым гарниром.
Ингредиенты:
• Фасоль красная консервированная - 1 банка;
• Овсяные хлопья быстрого приготовления - 50 г;
• Лук фиолетовый - 1 шт;
• Чеснок - 4-5 зубчиков;
• Морковка - 2 шт;
• Подсолнечное масло - 2 ч.л. + для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Соевый соус - 2 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Перец кайенский молотый- 0,5 ч.л;
• Смесь сушёных трав - 1 ч.л;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок.
Фасолевые котлеты.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть, очистить и натереть на средней тёрке;
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить на подсолнечном масле 3-4 минуты;
• Затем добавить морковку, сушёные травы;
• Приправить соевым соусом, солью, мёдом, кайенским перцем и смесью перцев;
• Перемешать и готовить 10-15 минут;
• Фасоль переложить в миску;
• Растолочь толкушкой;
• Добавить зажарку и мелко нарезанные листочки петрушки;
• Тщательно перемешать;
• Из получившейся массы сформировать равномерные котлеты;
• Переложить на плоскую тарелку или поднос;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в морозильную камеру на 30-35 минут;
• Затем обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон.
2. Котлетки из чечевицы и булгура
Постные котлеты из булгура и чечевицы.
Если у вас осталась чечевица и булгур, но вы не горите особым желанием готовить из них супы и каши, то используйте эти ингредиенты для приготовления вкуснейших постных котлет.
Ингредиенты:
• Чечевица красная - 1 стакан (150 мл);
• Булгур - 1 стакан (150 мл);
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Лук белый - 1 шт;
• Паста томатная - 4 ч.л;
• Кумин молотый - 1 ч.л;
• Хлопья чили - 1 ч.л;
• Зелёный лук - 1 небольшой пучок;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок;
• Укроп свежий - 1 небольшой пучок;
• Мята свежая - 5-6 листочков;
• Соль и перец - по вкусу.
Очень вкусные постные котлеты.
Способ приготовления:
• Чечевицу и булгур промыть под холодной водой;
• И отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Затем слить воду;
• Накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут;
• Лук, укроп, петрушку и зелёный лук измельчить;
• Обжарить на оливковом масле 2-3 минуты;
• Затем добавить томатную пасту, соль, перец и остальные специи;
• Перемешать и тушить ещё 5-7 минут на среднем огне;
• Листья мяты вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Бросить на сковородку к луку со специями;
• Перемешать и протушить 1-2 минуты;
• Получившуюся зажарку остудить;
• Затем смешать с булгуром и чечевицей;
• При необходимости досолить;
• Хорошо вымешать;
• Сформировать небольшие овальные котлетки;
• При желании можно обжарить пару минут на масле;
• Подавать с ломтиками лимона и свежими листьями салата.
3. Капустные котлетки
Капустные котлеты.
Капустные котлеты – отличная альтернатива пирогам, пирожкам и овощным рагу. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, а также подойдут в качестве холодной закуски. При желании с постными овощными котлетками вы сможете сделать сытные бутерброды или же домашние гамбургеры – и взять их с собой на прогулку, работу, учёбу или тренировку.
Ингредиенты:
• Капуста - 1 кочан (примерно 1 кг);
• Лук репчатый - 1 шт;
• Манка - 0,5 стакана;
• Мука - 0,5 стакана;
• Укроп свежий - 1 пучок небольшой;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Сухари для панировки.
Котлеты из капусты.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Разрезать на четыре-шесть частей;
• Отварить в слегка подсоленной воде 10-12 минут;
• Затем перемолоть на мясорубке со средней сеткой;
• Лишнюю жидкость отжать;
• Лук и чеснок мелко-мелко нарезать;
• Добавить к капусте;
• Приправить солью, перцем;
• Добавить муку, смешанную с манкой;
• Тщательно перемешать;
• Добавить мелко рубленный укроп;
• Ещё раз перемешать;
• Из получившейся капустной массы сформировать котлеты;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• И обжарить на подсолнечном масле со всех сторон до румяной корочки.
4. Гречнево-картофельные котлеты
Гречнево-картофельные котлеты.
Если у вас осталась отварная гречка и варёный картофель, но есть их больше невмоготу, не спешите от них избавляться. Ведь из этих ингредиентов можно приготовить отличные котлеты. Впрочем, их также можно приготовить с нуля, если вдруг захотите попробовать что-то новенькое и оригинальное в разгар Великого поста.
Ингредиенты:
• Картофель - 6 шт;
• Гречка - 0,5 стакана;
• Лук фиолетовый - 2 шт;
• Подсолнечное масло - для жарки;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Сухари для панировки;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок.
Котлеты из гречки и картошки.
Способ приготовления:
• Картофель тщательно вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;
• Хорошенько остудить;
• Очистить и натереть на крупной тёрке;
• Гречку промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Лук измельчить;
• Обжарить на небольшом количестве масла;
• Гречку смешать с натёртым картофелем;
• Добавить зажарку из лука;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Сформировать котлеты;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать со сметаной и мелко рубленной петрушкой.
Свежие комментарии