Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Питательное блаженство для семьи! Пирог с фаршем в духовке — еда, которая насыщает, развлекает, способствует творчеству с придумыванием необычных комбинаций, не требуя одобрения толпы. Он динамичен и может быть любым: небрежным, пикантным, маслянистым или шершавым, но никогда, благодаря начинке, не будет скучным и безжизненно сухим.

Как приготовить мясной пирог в духовке?

Существует много рецептов, благодаря которым вы сможете приготовить пирог с мясной начинкой в духовке. Это и варианты, требующие определенного мастерства, как дрожжевой пирог и открытые пироги с основой из песочного теста, или упрощенные версии с готовым слоеным тестом, основой из блинов и жидким тестом на кефире без расстойки.

Ищите тесто для пирога с фаршем в духовке? Вам повезло. Вы можете использовать слоеное, пресное, дрожжевое, песочное, бисквитное, лаваш, блины, тертый картофель и капусту. Никогда не кладите в ленивый пирог с фаршем в духовке сырую начинку. Она сделает тесто мокрым.

Открытый пирог с фаршем в духовке

Предпочитаете легкую, но эффектную выпечку? Рассмотрите этот скромный в ингредиентах, и простой в приготовлении открытый мясной пирог в духовке, представляющий симбиоз итальянской и греческой кухни.

В его основе пресное тесто, раскатанное в корж по принципу пиццы, наполненное жареным говяжьим фаршем, сыром и вялеными томатами.

Ингредиенты:

мука – 300 г;

вода – 130–150 мл;

масло – 30 мл;

уксус – 1 ч. ложка;

соль – ¼ ч. ложки.

Для начинки:

говяжий фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

вино – 50 мл;

бульонный кубик – ½ шт.;

моцарелла – ½ стакана;

вяленые томаты – 3 ст. ложки.

Приготовление

Соберите тесто. Обжарьте лук и фарш. Введите бульонный кубик, тимьян и вино и тушите 2 мин. Перемешайте с томатами. Раскатайте тесто в диск. Сделайте бортик, начините. Выпекайте пирог открытый с фаршем в духовке 35 мин. при 180℃.

Мясной пирог в духовке из дрожжевого теста

Не пожалейте сил и времени и сделайте дрожжевое тесто для мясного пирога — вещь которая сделает выпечку по-домашнему теплой, колоритной и пушистой. Такой, как итальянская Sciachiatta — закрытый пикантный пирог из теста для пиццы, с острой начинкой из жареной свинины и чеснока, зажатой между слоями тянущегося сыра.

Ингредиенты:

мука – 2 ½ стакана;

дрожжи – 2 ¼ ч. ложки;

соль и сахар – по 2 ч. ложки;

вода – 250 мл;

масло – 15 мл.

Для начинки:

свиной фарш – 900 г;

зубок чеснока – 4 шт.;

чили – 1 ч. ложка;

пекорино – 80 г.

Приготовление

Замесите тесто. Оставьте на 90 мин. Обжарьте чили, мясо и чеснок. Раскатайте тесто в два пласта. Закройте форму одним пластом, положите сыр, мясо и снова сыр. Накройте вторым пластом. Выпекайте пирог дрожжевой с фаршем в духовке 30 мин. при 230℃.

Мясной пирог из слоеного теста в духовке

Ищете комфортные варианты? Этот слоеный пирог с фаршем в духовке из покупного теста — хороший выбор, если хотите справиться с делом быстро и без хлопот. Нужно запечатать в дрожжевое слоеное тесто тушеный говяжий фарш и голубой сыр. Затем, охладить изделие перед выпеканием, чтобы придать ему хрустящую, золотистую поверхность.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 250 г;

говяжий фарш – 400 г;

маленький лук – 2 шт.;

зубок чеснока – 2 шт.;

бульон – 200 мл;

голубой сыр – 150 г.

Приготовление

Обжарьте лук, чеснок и говядину. Добавьте бульон и тушите 10 мин. Раскатайте тесто в квадрат. Выложите в центр говядину, сверху — сыр. Запечатайте. Охладите. Смажьте желтком. Выпекайте пирог с фаршем в духовке 25 мин. при 200℃.

Пирог из лаваша и фарша в духовке

Хотите избежать утомительной возни с мукой? Мясной пирог с лавашем в духовке поможет вам в этом. Приготовление сытной и быстрой в сборке выпечки сводится к тому, чтобы использовать вместо теста тонкий лаваш. При сборке принципиально смачивать листы лаваша яично—кефирной смесью. Этот шаг предотвратит их высыхание и жесткость.

Ингредиенты:

лаваш – 400 г;

кефир – 250 мл;

яйцо – 1 шт.;

смешанный фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

морковь – ½ шт.;

сыр – 200 г.

Приготовление

Подрумяньте овощи и мясо. Заправьте сыром. Выстелите форму 2 листами лаваша, оставив края свисать. Положите ½ начинки. Обмакните кусочки лаваша в кефир и яйца, выложите сверху. Добавьте начинку. Накройте краями, смажьте кефиром. Выпекайте пирог c фаршем в духовке 20 мин. при 220℃.

Заливной пирог с фаршем в духовке

Практичность такого блюда, как пирог на кефире с фаршем в духовке заставляет домашних поваров возвращаться к нему день за днем. Вам может показаться, что здесь присутствует волшебство, но это простой рецепт, где мясная начинка располагается между двумя слоями жидкого теста, которое за 45 минут превращается в нежный и мягкий бисквит.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл;

масло – 100 г;

сахар – 3 ст. ложки;

соль – ½ ч. ложки;

сода – 1 ч. ложка;

мука – 2 стакана;

яйцо – 3 шт.

Для начинки:

говяжий фарш – 450 г;

лук – 1 шт.;

травы – 1 ч. ложка.

Приготовление

Обжарьте начинку. Взбейте тесто. Вылейте ½ в форму, распределите начинку, покройте остатком. Выпекайте 40 мин. при 180℃.

Блинный пирог с фаршем в духовке

Если вы ищите интересное применение блинам, кроме десертов и закусок, соберите вкусный пирог с фаршем в духовке из блинов. Пирог состоит из блинчиков–рулетиков, фаршированных смесью из куриного фарша, шпината, сливочного сыра и грибов, уложенных слоями в форму, пропитанных майонезом и сметаной и завернутых в дополнительный слой блинов.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл;

молоко – 250 мл;

мука – 200 г;

сахар – 1 ½ ст. ложки;

яйцо – 2 шт.;

масло – 30 мл.

Для начинки:

куриный фарш – 450 г;

шампиньоны – 100 г;

шпинат – 100 г;

сливочный сыр – ½ стакана;

твердый сыр – 1 стакан;

сметана и майонез – по ½ стакана.

Приготовление

Испеките блины. Приготовьте начинку. Выложите в форму 4 блина так, чтобы их края свисали. Начините 6 блинчиков. Уложите, смазывая майонезом и сметаной. Накройте краями блинов. Посыпьте сыром. Выпекайте 20 мин. при 180℃.

Пирог с рыбным фаршем — рецепт в духовке

Если вам нужна недорогая, здоровая, нейтральная начинка которой можно легко придать любой вкус, испеките пирог с фаршем минтая в духовке. Этот рецепт — греческая классика. Слегка обжаренный рыбный фарш дополняется фетой, шпинатом и запекается в тесте фило, которое своей тончайшей и хрустящей корочкой подчеркивает сочность начинки.

Ингредиенты:

фило – 115 г;

яйца – 4 шт.;

растопленное масло – 60 г;

шпинат – горсть;

фета – 200 г;

твердый сыр – 60 г;

фарш минтая – 400 г;

цедра лимона – 1 ст. ложка;

хлопья чили – ½ ч. ложки.

Приготовление

Обжарьте шпинат. Удалите. Подрумяньте фарш за 3 мин. Остудите, соедините со всем остальным. Положите три листа фило так, чтобы свисали края. Смажьте маслом. Начините. Закройте листами фило, смазывая каждый лист маслом. Сложите края, пропитайте маслом. Надрежьте сверху и выпекайте 35 мин. при 180℃.

Пирог «Улитка» с фаршем в духовке

Перед вами рецепт вкусного мясного пирога в духовке с впечатляющей подачей, простотой и объемом которым можно накормить всю семью. Речь пойдет о пироге «Улитке» — выпечке, где слоеное тесто, разрезанное на полоски, фаршируется рубленой свининой, скатывается в гибкие рулеты, которые укладываются в круглую форму, закручиваясь в спираль.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;

свиной фарш – 800 г;

зубок чеснока – 2 шт.

Приготовление

Разрежьте тесто на ленты шириной в 10 см. Начините сырым фаршем, сверните длинной стороной в рулеты. Уложите рулеты по кругу, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте 45 мин. при 200℃.

Пирог с рисом и фаршем в духовке

Желаете дешево и сердито увеличить питательность блюда? Добавьте в заливной быстрый пирог с фаршем в духовке полуготовый рис — крахмалистое зерно, которое своей нейтральностью и способностью впитывать соки «соседей», составит идеальную компанию любому мясу. Учитывая последние свойства, мы предлагаем положить в выпечку сырой фарш.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

майонез – 150 г;

мука – 5 ст. ложек;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

отварной рис – 1 стакан;

свиной фарш – 200 г.

Приготовление

Выложите рис и мясо между двумя слоями теста. Выпекайте 35 мин. при 190℃.

Пирог с грибами и фаршем в духовке

Есть смысл отойти от традиций и сделать пирог с фаршем и шампиньонами в духовке в духе британской классики. В этом случае выпечка имеет более обильную начинку, которая запекается под песочным коржом. В данном варианте это вполне оправданно, так как наполнение представляет влажную смесь фарша, лука и грибов, тушеных в томатной пасте.

Ингредиенты:

мука – 250 г;

соль – ¼ ч. ложки;

масло – 110 г;

вода – 60 мл.

Для наполнения:

говяжий фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. ложка;

шампиньоны – 80 г;

бульон – 250 мл;

мука – 1 ½ ст.ложки.

Приготовление

Соберите песочное тесто. Охлаждайте 15 мин. Обжарьте мясо, лук, грибы. Добавьте все остальное и тушите 20 мин. Переложите в форму. Накройте тестом и томите 25 мин. при 200℃.

Пирог с сыром и фаршем в духовке

Этот мясной пирог с сыром в духовке понравится всем, кто любит богатую в текстурах и вкусах выпечку. Начнем с того, что пирог состоит из слоеного теста, сложенного в форме косы, и пикантной мексиканской начинки, включающей перец, ананасовый соус, говядину и сыр, который плавясь при запекании, делает смесь густой, сливочной, кремовой.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 400 г.

Для наполнения:

чеддер – 100 г;

говяжий фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

перец – 2 шт.;

соус с ананасами – 50 г;

чили – ½ ч. ложки;

горчица – 1 ч. ложка;

бульон – ½ стакана;

паприка – ½ ч. ложки.

Приготовление

Потушите начинку за 15 мин. Остудите, перемешайте с чеддером. Раскатайте тесто 35×45 см. Надрежьте края под углом на полоски в 2,5 см. Выложите в центр смесь. Заплетите косу. Выпекайте 40 мин. при 200℃.

Пирог с фаршем и тыквой в духовке

Как насчет того, чтобы наполнить выпечку осенними овощами, которые сделают вкусный мясной пирог в духовке ярким, здоровым и правильным? Используйте тыкву. Ее сладкий вкус, усиленный в результате запекания, будет отлично сочетаться с говядиной, рикоттой, пармезаном и маслянистостью теста в пикантном решетчатом пироге.

Ингредиенты:

кубики тыквы – 3 стакана;

лук – 1 шт.;

говяжий фарш – 250 г;

рикотта – 500 г;

цедра лимона – 1 ст. ложка;

пармезан – 100 г;

песочное тесто – 500 г.

Приготовление

Запекайте тыкву 15 мин. при 180℃. Обжарьте лук и мясо. Соедините с тыквой, сыром, соком, цедрой. Раскатайте тесто в два неравных листа. Большим закройте форму. Начините, накройте «решеткой» из меньшего пласта. Выпекайте 30 мин. при 180℃.

Пирог с капустой и фаршем в духовке

Простота и низкая калорийность делают этот капустный пирог с фаршем в духовке лучшим вариантом для тех, кто придерживается диет. Секрет: в замене теста на листья капусты. Капустные листья играют роль коржей, которые чередуются с мясом курицы. Чтобы выпечка хорошо держала форму и не пересохла, ее запекают в сливочной заливке.

Ингредиенты:

пекинка – 1 шт.

Для начинки:

куриный фарш – 750 г;

кусочки батона пропитанные молоком – 3 шт.;

лук – ½ шт.

яйца – 2 шт.;

Для заливки:

сметана – 150 г;

сливки – 200 мл;

сыр – 50 г.

Приготовление

Соберите начинку. Бланшируйте листья капусты 3 мин. Чередуя начинку с листьями, соберите блюдо. Полейте заливкой и выпекайте 40 мин. при 180℃.

Картофельный пирог с фаршем в духовке

Этот киш или мясной пирог с картошкой в духовке спасает тех, кто не переносит глютен, поскольку вместо традиционного коржа из теста здесь используется корж из тертого картофеля. Выложенную в форму картофельную массу запекают до хрустящей корочки, заполняют сливочной начинкой с добавлением фарша и снова отправляют в духовку.

Ингредиенты:

сырой тертый картофель – 3 стакана;

растопленное масло – 60 г;

обжаренный фарш – 250 г;

яйца – 6 шт.;

сливки – 60 мл;

твердый сыр – 2 стакана;

зеленый лук – 3 ст. ложки.

Приготовление