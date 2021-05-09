Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Питательное блаженство для семьи! Пирог с фаршем в духовке — еда, которая насыщает, развлекает, способствует творчеству с придумыванием необычных комбинаций, не требуя одобрения толпы. Он динамичен и может быть любым: небрежным, пикантным, маслянистым или шершавым, но никогда, благодаря начинке, не будет скучным и безжизненно сухим.
Как приготовить мясной пирог в духовке?
Существует много рецептов, благодаря которым вы сможете приготовить пирог с мясной начинкой в духовке. Это и варианты, требующие определенного мастерства, как дрожжевой пирог и открытые пироги с основой из песочного теста, или упрощенные версии с готовым слоеным тестом, основой из блинов и жидким тестом на кефире без расстойки.
- Ищите тесто для пирога с фаршем в духовке? Вам повезло. Вы можете использовать слоеное, пресное, дрожжевое, песочное, бисквитное, лаваш, блины, тертый картофель и капусту.
- Никогда не кладите в ленивый пирог с фаршем в духовке сырую начинку. Она сделает тесто мокрым.
Открытый пирог с фаршем в духовке
Предпочитаете легкую, но эффектную выпечку? Рассмотрите этот скромный в ингредиентах, и простой в приготовлении открытый мясной пирог в духовке, представляющий симбиоз итальянской и греческой кухни.В его основе пресное тесто, раскатанное в корж по принципу пиццы, наполненное жареным говяжьим фаршем, сыром и вялеными томатами.
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- вода – 130–150 мл;
- масло – 30 мл;
- уксус – 1 ч. ложка;
- соль – ¼ ч. ложки.
Для начинки:
- говяжий фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- вино – 50 мл;
- бульонный кубик – ½ шт.;
- моцарелла – ½ стакана;
- вяленые томаты – 3 ст. ложки.
Приготовление
- Соберите тесто.
- Обжарьте лук и фарш. Введите бульонный кубик, тимьян и вино и тушите 2 мин.
- Перемешайте с томатами.
- Раскатайте тесто в диск. Сделайте бортик, начините.
- Выпекайте пирог открытый с фаршем в духовке 35 мин. при 180℃.
Мясной пирог в духовке из дрожжевого теста
Не пожалейте сил и времени и сделайте дрожжевое тесто для мясного пирога — вещь которая сделает выпечку по-домашнему теплой, колоритной и пушистой. Такой, как итальянская Sciachiatta — закрытый пикантный пирог из теста для пиццы, с острой начинкой из жареной свинины и чеснока, зажатой между слоями тянущегося сыра.
Ингредиенты:
- мука – 2 ½ стакана;
- дрожжи – 2 ¼ ч. ложки;
- соль и сахар – по 2 ч. ложки;
- вода – 250 мл;
- масло – 15 мл.
Для начинки:
- свиной фарш – 900 г;
- зубок чеснока – 4 шт.;
- чили – 1 ч. ложка;
- пекорино – 80 г.
Приготовление
- Замесите тесто. Оставьте на 90 мин.
- Обжарьте чили, мясо и чеснок.
- Раскатайте тесто в два пласта.
- Закройте форму одним пластом, положите сыр, мясо и снова сыр.
- Накройте вторым пластом.
- Выпекайте пирог дрожжевой с фаршем в духовке 30 мин. при 230℃.
Мясной пирог из слоеного теста в духовке
Ищете комфортные варианты? Этот слоеный пирог с фаршем в духовке из покупного теста — хороший выбор, если хотите справиться с делом быстро и без хлопот. Нужно запечатать в дрожжевое слоеное тесто тушеный говяжий фарш и голубой сыр. Затем, охладить изделие перед выпеканием, чтобы придать ему хрустящую, золотистую поверхность.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 250 г;
- говяжий фарш – 400 г;
- маленький лук – 2 шт.;
- зубок чеснока – 2 шт.;
- бульон – 200 мл;
- голубой сыр – 150 г.
Приготовление
- Обжарьте лук, чеснок и говядину. Добавьте бульон и тушите 10 мин.
- Раскатайте тесто в квадрат.
- Выложите в центр говядину, сверху — сыр. Запечатайте.
- Охладите. Смажьте желтком. Выпекайте пирог с фаршем в духовке 25 мин. при 200℃.
Пирог из лаваша и фарша в духовке
Хотите избежать утомительной возни с мукой? Мясной пирог с лавашем в духовке поможет вам в этом. Приготовление сытной и быстрой в сборке выпечки сводится к тому, чтобы использовать вместо теста тонкий лаваш. При сборке принципиально смачивать листы лаваша яично—кефирной смесью. Этот шаг предотвратит их высыхание и жесткость.
Ингредиенты:
- лаваш – 400 г;
- кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- смешанный фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – ½ шт.;
- сыр – 200 г.
Приготовление
- Подрумяньте овощи и мясо. Заправьте сыром.
- Выстелите форму 2 листами лаваша, оставив края свисать.
- Положите ½ начинки.
- Обмакните кусочки лаваша в кефир и яйца, выложите сверху.
- Добавьте начинку.
- Накройте краями, смажьте кефиром.
- Выпекайте пирог c фаршем в духовке 20 мин. при 220℃.
Заливной пирог с фаршем в духовке
Практичность такого блюда, как пирог на кефире с фаршем в духовке заставляет домашних поваров возвращаться к нему день за днем. Вам может показаться, что здесь присутствует волшебство, но это простой рецепт, где мясная начинка располагается между двумя слоями жидкого теста, которое за 45 минут превращается в нежный и мягкий бисквит.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- масло – 100 г;
- сахар – 3 ст. ложки;
- соль – ½ ч. ложки;
- сода – 1 ч. ложка;
- мука – 2 стакана;
- яйцо – 3 шт.
Для начинки:
- говяжий фарш – 450 г;
- лук – 1 шт.;
- травы – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Обжарьте начинку.
- Взбейте тесто. Вылейте ½ в форму, распределите начинку, покройте остатком.
- Выпекайте 40 мин. при 180℃.
Блинный пирог с фаршем в духовке
Если вы ищите интересное применение блинам, кроме десертов и закусок, соберите вкусный пирог с фаршем в духовке из блинов. Пирог состоит из блинчиков–рулетиков, фаршированных смесью из куриного фарша, шпината, сливочного сыра и грибов, уложенных слоями в форму, пропитанных майонезом и сметаной и завернутых в дополнительный слой блинов.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- молоко – 250 мл;
- мука – 200 г;
- сахар – 1 ½ ст. ложки;
- яйцо – 2 шт.;
- масло – 30 мл.
Для начинки:
- куриный фарш – 450 г;
- шампиньоны – 100 г;
- шпинат – 100 г;
- сливочный сыр – ½ стакана;
- твердый сыр – 1 стакан;
- сметана и майонез – по ½ стакана.
Приготовление
- Испеките блины.
- Приготовьте начинку.
- Выложите в форму 4 блина так, чтобы их края свисали.
- Начините 6 блинчиков. Уложите, смазывая майонезом и сметаной.
- Накройте краями блинов. Посыпьте сыром.
- Выпекайте 20 мин. при 180℃.
Пирог с рыбным фаршем — рецепт в духовке
Если вам нужна недорогая, здоровая, нейтральная начинка которой можно легко придать любой вкус, испеките пирог с фаршем минтая в духовке. Этот рецепт — греческая классика. Слегка обжаренный рыбный фарш дополняется фетой, шпинатом и запекается в тесте фило, которое своей тончайшей и хрустящей корочкой подчеркивает сочность начинки.
Ингредиенты:
- фило – 115 г;
- яйца – 4 шт.;
- растопленное масло – 60 г;
- шпинат – горсть;
- фета – 200 г;
- твердый сыр – 60 г;
- фарш минтая – 400 г;
- цедра лимона – 1 ст. ложка;
- хлопья чили – ½ ч. ложки.
Приготовление
- Обжарьте шпинат. Удалите.
- Подрумяньте фарш за 3 мин. Остудите, соедините со всем остальным.
- Положите три листа фило так, чтобы свисали края.
- Смажьте маслом.
- Начините. Закройте листами фило, смазывая каждый лист маслом.
- Сложите края, пропитайте маслом.
- Надрежьте сверху и выпекайте 35 мин. при 180℃.
Пирог «Улитка» с фаршем в духовке
Перед вами рецепт вкусного мясного пирога в духовке с впечатляющей подачей, простотой и объемом которым можно накормить всю семью. Речь пойдет о пироге «Улитке» — выпечке, где слоеное тесто, разрезанное на полоски, фаршируется рубленой свининой, скатывается в гибкие рулеты, которые укладываются в круглую форму, закручиваясь в спираль.
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;
- свиной фарш – 800 г;
- зубок чеснока – 2 шт.
Приготовление
- Разрежьте тесто на ленты шириной в 10 см.
- Начините сырым фаршем, сверните длинной стороной в рулеты.
- Уложите рулеты по кругу, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте 45 мин. при 200℃.
Пирог с рисом и фаршем в духовке
Желаете дешево и сердито увеличить питательность блюда? Добавьте в заливной быстрый пирог с фаршем в духовке полуготовый рис — крахмалистое зерно, которое своей нейтральностью и способностью впитывать соки «соседей», составит идеальную компанию любому мясу. Учитывая последние свойства, мы предлагаем положить в выпечку сырой фарш.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- майонез – 150 г;
- мука – 5 ст. ложек;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- отварной рис – 1 стакан;
- свиной фарш – 200 г.
Приготовление
- Выложите рис и мясо между двумя слоями теста.
- Выпекайте 35 мин. при 190℃.
Пирог с грибами и фаршем в духовке
Есть смысл отойти от традиций и сделать пирог с фаршем и шампиньонами в духовке в духе британской классики. В этом случае выпечка имеет более обильную начинку, которая запекается под песочным коржом. В данном варианте это вполне оправданно, так как наполнение представляет влажную смесь фарша, лука и грибов, тушеных в томатной пасте.
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- соль – ¼ ч. ложки;
- масло – 110 г;
- вода – 60 мл.
Для наполнения:
- говяжий фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. ложка;
- шампиньоны – 80 г;
- бульон – 250 мл;
- мука – 1 ½ ст.ложки.
Приготовление
- Соберите песочное тесто. Охлаждайте 15 мин.
- Обжарьте мясо, лук, грибы. Добавьте все остальное и тушите 20 мин.
- Переложите в форму.
- Накройте тестом и томите 25 мин. при 200℃.
Пирог с сыром и фаршем в духовке
Этот мясной пирог с сыром в духовке понравится всем, кто любит богатую в текстурах и вкусах выпечку. Начнем с того, что пирог состоит из слоеного теста, сложенного в форме косы, и пикантной мексиканской начинки, включающей перец, ананасовый соус, говядину и сыр, который плавясь при запекании, делает смесь густой, сливочной, кремовой.
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 400 г.
Для наполнения:
- чеддер – 100 г;
- говяжий фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- перец – 2 шт.;
- соус с ананасами – 50 г;
- чили – ½ ч. ложки;
- горчица – 1 ч. ложка;
- бульон – ½ стакана;
- паприка – ½ ч. ложки.
Приготовление
- Потушите начинку за 15 мин. Остудите, перемешайте с чеддером.
- Раскатайте тесто 35×45 см. Надрежьте края под углом на полоски в 2,5 см.
- Выложите в центр смесь. Заплетите косу.
- Выпекайте 40 мин. при 200℃.
Пирог с фаршем и тыквой в духовке
Как насчет того, чтобы наполнить выпечку осенними овощами, которые сделают вкусный мясной пирог в духовке ярким, здоровым и правильным? Используйте тыкву. Ее сладкий вкус, усиленный в результате запекания, будет отлично сочетаться с говядиной, рикоттой, пармезаном и маслянистостью теста в пикантном решетчатом пироге.
Ингредиенты:
- кубики тыквы – 3 стакана;
- лук – 1 шт.;
- говяжий фарш – 250 г;
- рикотта – 500 г;
- цедра лимона – 1 ст. ложка;
- пармезан – 100 г;
- песочное тесто – 500 г.
Приготовление
- Запекайте тыкву 15 мин. при 180℃.
- Обжарьте лук и мясо.
- Соедините с тыквой, сыром, соком, цедрой.
- Раскатайте тесто в два неравных листа. Большим закройте форму.
- Начините, накройте «решеткой» из меньшего пласта.
- Выпекайте 30 мин. при 180℃.
Пирог с капустой и фаршем в духовке
Простота и низкая калорийность делают этот капустный пирог с фаршем в духовке лучшим вариантом для тех, кто придерживается диет. Секрет: в замене теста на листья капусты. Капустные листья играют роль коржей, которые чередуются с мясом курицы. Чтобы выпечка хорошо держала форму и не пересохла, ее запекают в сливочной заливке.
Ингредиенты:
- пекинка – 1 шт.
Для начинки:
- куриный фарш – 750 г;
- кусочки батона пропитанные молоком – 3 шт.;
- лук – ½ шт.
- яйца – 2 шт.;
Для заливки:
- сметана – 150 г;
- сливки – 200 мл;
- сыр – 50 г.
Приготовление
- Соберите начинку.
- Бланшируйте листья капусты 3 мин.
- Чередуя начинку с листьями, соберите блюдо.
- Полейте заливкой и выпекайте 40 мин. при 180℃.
Картофельный пирог с фаршем в духовке
Этот киш или мясной пирог с картошкой в духовке спасает тех, кто не переносит глютен, поскольку вместо традиционного коржа из теста здесь используется корж из тертого картофеля. Выложенную в форму картофельную массу запекают до хрустящей корочки, заполняют сливочной начинкой с добавлением фарша и снова отправляют в духовку.
Ингредиенты:
- сырой тертый картофель – 3 стакана;
- растопленное масло – 60 г;
- обжаренный фарш – 250 г;
- яйца – 6 шт.;
- сливки – 60 мл;
- твердый сыр – 2 стакана;
- зеленый лук – 3 ст. ложки.
Приготовление
- Перемешайте картофель с маслом, солью и перцем.
- Прижмите массу ко дну и бокам формы и запекайте 30 мин. при 170℃.
- Соедините остальные компоненты.
- Вылейте смесь в корж и пеките 30 мин.
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