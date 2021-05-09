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Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

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Питательное блаженство для семьи! Пирог с фаршем в духовке — еда, которая насыщает, развлекает, способствует творчеству с придумыванием необычных комбинаций, не требуя одобрения толпы. Он динамичен и может быть любым: небрежным, пикантным, маслянистым или шершавым, но никогда, благодаря начинке, не будет скучным и безжизненно сухим.

Как приготовить мясной пирог в духовке?

Существует много рецептов, благодаря которым вы сможете приготовить пирог с мясной начинкой в духовке. Это и варианты, требующие определенного мастерства, как дрожжевой пирог и открытые пироги с основой из песочного теста, или упрощенные версии с готовым слоеным тестом, основой из блинов и жидким тестом на кефире без расстойки.

  1. Ищите тесто для пирога с фаршем в духовке? Вам повезло. Вы можете использовать слоеное, пресное, дрожжевое, песочное, бисквитное, лаваш, блины, тертый картофель и капусту.
  2. Никогда не кладите в ленивый пирог с фаршем в духовке сырую начинку. Она сделает тесто мокрым.

Открытый пирог с фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Предпочитаете легкую, но эффектную выпечку? Рассмотрите этот скромный в ингредиентах, и простой в приготовлении открытый мясной пирог в духовке, представляющий симбиоз итальянской и греческой кухни.

В его основе пресное тесто, раскатанное в корж по принципу пиццы, наполненное жареным говяжьим фаршем, сыром и вялеными томатами.

Ингредиенты:

  • мука – 300 г;
  • вода – 130–150 мл;
  • масло – 30 мл;
  • уксус – 1 ч. ложка;
  • соль – ¼ ч. ложки.

Для начинки:

  • говяжий фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • вино – 50 мл;
  • бульонный кубик – ½ шт.;
  • моцарелла – ½ стакана;
  • вяленые томаты – 3 ст. ложки.

Приготовление

  1. Соберите тесто.
  2. Обжарьте лук и фарш. Введите бульонный кубик, тимьян и вино и тушите 2 мин.
  3. Перемешайте с томатами.
  4. Раскатайте тесто в диск. Сделайте бортик, начините.
  5. Выпекайте пирог открытый с фаршем в духовке 35 мин. при 180℃.

Мясной пирог в духовке из дрожжевого теста

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Не пожалейте сил и времени и сделайте дрожжевое тесто для мясного пирога — вещь которая сделает выпечку по-домашнему теплой, колоритной и пушистой. Такой, как итальянская Sciachiatta — закрытый пикантный пирог из теста для пиццы, с острой начинкой из жареной свинины и чеснока, зажатой между слоями тянущегося сыра.

Ингредиенты:

  • мука – 2 ½ стакана;
  • дрожжи – 2 ¼ ч. ложки;
  • соль и сахар – по 2 ч. ложки;
  • вода – 250 мл;
  • масло – 15 мл.

Для начинки:

  • свиной фарш – 900 г;
  • зубок чеснока – 4 шт.;
  • чили – 1 ч. ложка;
  • пекорино – 80 г.

Приготовление

  1. Замесите тесто. Оставьте на 90 мин.
  2. Обжарьте чили, мясо и чеснок.
  3. Раскатайте тесто в два пласта.
  4. Закройте форму одним пластом, положите сыр, мясо и снова сыр.
  5. Накройте вторым пластом.
  6. Выпекайте пирог дрожжевой с фаршем в духовке 30 мин. при 230℃.

Мясной пирог из слоеного теста в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Ищете комфортные варианты? Этот слоеный пирог с фаршем в духовке из покупного теста — хороший выбор, если хотите справиться с делом быстро и без хлопот. Нужно запечатать в дрожжевое слоеное тесто тушеный говяжий фарш и голубой сыр. Затем, охладить изделие перед выпеканием, чтобы придать ему хрустящую, золотистую поверхность.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто – 250 г;
  • говяжий фарш – 400 г;
  • маленький лук – 2 шт.;
  • зубок чеснока – 2 шт.;
  • бульон – 200 мл;
  • голубой сыр – 150 г.

Приготовление

  1. Обжарьте лук, чеснок и говядину. Добавьте бульон и тушите 10 мин.
  2. Раскатайте тесто в квадрат.
  3. Выложите в центр говядину, сверху — сыр. Запечатайте.
  4. Охладите. Смажьте желтком. Выпекайте пирог с фаршем в духовке 25 мин. при 200℃.

Пирог из лаваша и фарша в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Хотите избежать утомительной возни с мукой? Мясной пирог с лавашем в духовке поможет вам в этом. Приготовление сытной и быстрой в сборке выпечки сводится к тому, чтобы использовать вместо теста тонкий лаваш. При сборке принципиально смачивать листы лаваша яично—кефирной смесью. Этот шаг предотвратит их высыхание и жесткость.

Ингредиенты:

  • лаваш – 400 г;
  • кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • смешанный фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – ½ шт.;
  • сыр – 200 г.

Приготовление

  1. Подрумяньте овощи и мясо. Заправьте сыром.
  2. Выстелите форму 2 листами лаваша, оставив края свисать.
  3. Положите ½ начинки.
  4. Обмакните кусочки лаваша в кефир и яйца, выложите сверху.
  5. Добавьте начинку.
  6. Накройте краями, смажьте кефиром.
  7. Выпекайте пирог c фаршем в духовке 20 мин. при 220℃.

Заливной пирог с фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Практичность такого блюда, как пирог на кефире с фаршем в духовке заставляет домашних поваров возвращаться к нему день за днем. Вам может показаться, что здесь присутствует волшебство, но это простой рецепт, где мясная начинка располагается между двумя слоями жидкого теста, которое за 45 минут превращается в нежный и мягкий бисквит.

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • масло – 100 г;
  • сахар – 3 ст. ложки;
  • соль – ½ ч. ложки;
  • сода – 1 ч. ложка;
  • мука – 2 стакана;
  • яйцо – 3 шт.

Для начинки:

  • говяжий фарш – 450 г;
  • лук – 1 шт.;
  • травы – 1 ч. ложка.

Приготовление

  1. Обжарьте начинку.
  2. Взбейте тесто. Вылейте ½ в форму, распределите начинку, покройте остатком.
  3. Выпекайте 40 мин. при 180℃.

Блинный пирог с фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Если вы ищите интересное применение блинам, кроме десертов и закусок, соберите вкусный пирог с фаршем в духовке из блинов. Пирог состоит из блинчиков–рулетиков, фаршированных смесью из куриного фарша, шпината, сливочного сыра и грибов, уложенных слоями в форму, пропитанных майонезом и сметаной и завернутых в дополнительный слой блинов.

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл;
  • молоко – 250 мл;
  • мука – 200 г;
  • сахар – 1 ½ ст. ложки;
  • яйцо – 2 шт.;
  • масло – 30 мл.

Для начинки:

  • куриный фарш – 450 г;
  • шампиньоны – 100 г;
  • шпинат – 100 г;
  • сливочный сыр – ½ стакана;
  • твердый сыр – 1 стакан;
  • сметана и майонез – по ½ стакана.

Приготовление

  1. Испеките блины.
  2. Приготовьте начинку.
  3. Выложите в форму 4 блина так, чтобы их края свисали.
  4. Начините 6 блинчиков. Уложите, смазывая майонезом и сметаной.
  5. Накройте краями блинов. Посыпьте сыром.
  6. Выпекайте 20 мин. при 180℃.

Пирог с рыбным фаршем — рецепт в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Если вам нужна недорогая, здоровая, нейтральная начинка которой можно легко придать любой вкус, испеките пирог с фаршем минтая в духовке. Этот рецепт — греческая классика. Слегка обжаренный рыбный фарш дополняется фетой, шпинатом и запекается в тесте фило, которое своей тончайшей и хрустящей корочкой подчеркивает сочность начинки.

Ингредиенты:

  • фило – 115 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • растопленное масло – 60 г;
  • шпинат – горсть;
  • фета – 200 г;
  • твердый сыр – 60 г;
  • фарш минтая – 400 г;
  • цедра лимона – 1 ст. ложка;
  • хлопья чили – ½ ч. ложки.

Приготовление

  1. Обжарьте шпинат. Удалите.
  2. Подрумяньте фарш за 3 мин. Остудите, соедините со всем остальным.
  3. Положите три листа фило так, чтобы свисали края.
  4. Смажьте маслом.
  5. Начините. Закройте листами фило, смазывая каждый лист маслом.
  6. Сложите края, пропитайте маслом.
  7. Надрежьте сверху и выпекайте 35 мин. при 180℃.

Пирог «Улитка» с фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Перед вами рецепт вкусного мясного пирога в духовке с впечатляющей подачей, простотой и объемом которым можно накормить всю семью. Речь пойдет о пироге «Улитке» — выпечке, где слоеное тесто, разрезанное на полоски, фаршируется рубленой свининой, скатывается в гибкие рулеты, которые укладываются в круглую форму, закручиваясь в спираль.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;
  • свиной фарш – 800 г;
  • зубок чеснока – 2 шт.

Приготовление

  1. Разрежьте тесто на ленты шириной в 10 см.
  2. Начините сырым фаршем, сверните длинной стороной в рулеты.
  3. Уложите рулеты по кругу, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте 45 мин. при 200℃.

Пирог с рисом и фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Желаете дешево и сердито увеличить питательность блюда? Добавьте в заливной быстрый пирог с фаршем в духовке полуготовый рис — крахмалистое зерно, которое своей нейтральностью и способностью впитывать соки «соседей», составит идеальную компанию любому мясу. Учитывая последние свойства, мы предлагаем положить в выпечку сырой фарш.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • майонез – 150 г;
  • мука – 5 ст. ложек;
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • отварной рис – 1 стакан;
  • свиной фарш – 200 г.

Приготовление

  1. Выложите рис и мясо между двумя слоями теста.
  2. Выпекайте 35 мин. при 190℃.

Пирог с грибами и фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Есть смысл отойти от традиций и сделать пирог с фаршем и шампиньонами в духовке в духе британской классики. В этом случае выпечка имеет более обильную начинку, которая запекается под песочным коржом. В данном варианте это вполне оправданно, так как наполнение представляет влажную смесь фарша, лука и грибов, тушеных в томатной пасте.

Ингредиенты:

  • мука – 250 г;
  • соль – ¼ ч. ложки;
  • масло – 110 г;
  • вода – 60 мл.

Для наполнения:

  • говяжий фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ст. ложка;
  • шампиньоны – 80 г;
  • бульон – 250 мл;
  • мука – 1 ½ ст.ложки.

Приготовление

  1. Соберите песочное тесто. Охлаждайте 15 мин.
  2. Обжарьте мясо, лук, грибы. Добавьте все остальное и тушите 20 мин.
  3. Переложите в форму.
  4. Накройте тестом и томите 25 мин. при 200℃.

Пирог с сыром и фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Этот мясной пирог с сыром в духовке понравится всем, кто любит богатую в текстурах и вкусах выпечку. Начнем с того, что пирог состоит из слоеного теста, сложенного в форме косы, и пикантной мексиканской начинки, включающей перец, ананасовый соус, говядину и сыр, который плавясь при запекании, делает смесь густой, сливочной, кремовой.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто – 400 г.

Для наполнения:

  • чеддер – 100 г;
  • говяжий фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • перец – 2 шт.;
  • соус с ананасами – 50 г;
  • чили – ½ ч. ложки;
  • горчица – 1 ч. ложка;
  • бульон – ½ стакана;
  • паприка – ½ ч. ложки.

Приготовление

  1. Потушите начинку за 15 мин. Остудите, перемешайте с чеддером.
  2. Раскатайте тесто 35×45 см. Надрежьте края под углом на полоски в 2,5 см.
  3. Выложите в центр смесь. Заплетите косу.
  4. Выпекайте 40 мин. при 200℃.

Пирог с фаршем и тыквой в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Как насчет того, чтобы наполнить выпечку осенними овощами, которые сделают вкусный мясной пирог в духовке ярким, здоровым и правильным? Используйте тыкву. Ее сладкий вкус, усиленный в результате запекания, будет отлично сочетаться с говядиной, рикоттой, пармезаном и маслянистостью теста в пикантном решетчатом пироге.

Ингредиенты:

  • кубики тыквы – 3 стакана;
  • лук – 1 шт.;
  • говяжий фарш – 250 г;
  • рикотта – 500 г;
  • цедра лимона – 1 ст. ложка;
  • пармезан – 100 г;
  • песочное тесто – 500 г.

Приготовление

  1. Запекайте тыкву 15 мин. при 180℃.
  2. Обжарьте лук и мясо.
  3. Соедините с тыквой, сыром, соком, цедрой.
  4. Раскатайте тесто в два неравных листа. Большим закройте форму.
  5. Начините, накройте «решеткой» из меньшего пласта.
  6. Выпекайте 30 мин. при 180℃.

Пирог с капустой и фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Простота и низкая калорийность делают этот капустный пирог с фаршем в духовке лучшим вариантом для тех, кто придерживается диет. Секрет: в замене теста на листья капусты. Капустные листья играют роль коржей, которые чередуются с мясом курицы. Чтобы выпечка хорошо держала форму и не пересохла, ее запекают в сливочной заливке.

Ингредиенты:

  • пекинка – 1 шт.

Для начинки:

  • куриный фарш – 750 г;
  • кусочки батона пропитанные молоком – 3 шт.;
  • лук – ½ шт.
  • яйца – 2 шт.;

Для заливки:

  • сметана – 150 г;
  • сливки – 200 мл;
  • сыр – 50 г.

Приготовление

  1. Соберите начинку.
  2. Бланшируйте листья капусты 3 мин.
  3. Чередуя начинку с листьями, соберите блюдо.
  4. Полейте заливкой и выпекайте 40 мин. при 180℃.

Картофельный пирог с фаршем в духовке

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Этот киш или мясной пирог с картошкой в духовке спасает тех, кто не переносит глютен, поскольку вместо традиционного коржа из теста здесь используется корж из тертого картофеля. Выложенную в форму картофельную массу запекают до хрустящей корочки, заполняют сливочной начинкой с добавлением фарша и снова отправляют в духовку.

Ингредиенты:

  • сырой тертый картофель – 3 стакана;
  • растопленное масло – 60 г;
  • обжаренный фарш – 250 г;
  • яйца – 6 шт.;
  • сливки – 60 мл;
  • твердый сыр – 2 стакана;
  • зеленый лук – 3 ст. ложки.

Приготовление

  1. Перемешайте картофель с маслом, солью и перцем.
  2. Прижмите массу ко дну и бокам формы и запекайте 30 мин. при 170℃.
  3. Соедините остальные компоненты.
  4. Вылейте смесь в корж и пеките 30 мин.

 

 

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