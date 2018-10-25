8 простых и очень вкусных рецептов запеканки: идеально на каждый день (есть видео)

Запеканка - картофельная, мясная, макаронная - настоящее спасение, когда нужно накормить семью, а продуктов, да и времени у нас немного. Именно поэтому рецептов запеканки в кулинарной книге не может быть слишком много. А уж в холодную погоду лучше быстрого горячего и сытного блюда на ужин ничего и быть не может. И сегодня мы собрали целых 8 рецептов запеканки на любой вкус.



Все рецепты в одном видео:





Рецепт №1. Блинная запеканка с курицей



Вкусное и сытное блюдо, в котором есть все для полноценного ужина, - это просто находка для тех, кто готовит каждый день. А если это блюдо будет еще и оригинальным, красивым и простым, то такому рецепту просто цены нет.



Ингредиенты: Вкусное и сытное блюдо, в котором есть все для полноценного ужина, - это просто находка для тех, кто готовит каждый день. А если это блюдо будет еще и оригинальным, красивым и простым, то такому рецепту просто цены нет.Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №2. Картофельная запеканка с мясом и капустой



Блюдо для большой семьи должно быть питательным, сытным, простым в приготовлении и вкусным. И вот такой рецепт подойдет просто идеально. Эта вкусная и сытная запеканка еще и красиво смотрится. Готовим немедленно!



Ингредиенты: Блюдо для большой семьи должно быть питательным, сытным, простым в приготовлении и вкусным. И вот такой рецепт подойдет просто идеально. Эта вкусная и сытная запеканка еще и красиво смотрится. Готовим немедленно!Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №3. Мясная запеканка с картофелем



Признаемся честно, не каждый день у нас есть время и желание готовить какие-нибудь экзотические блюда. Чаще всего нам хочется чего-нибудь вкусного, сытного, но простого. И это как раз такой рецепт. Идеально подойдет на каждый день.



Ингредиенты: Признаемся честно, не каждый день у нас есть время и желание готовить какие-нибудь экзотические блюда. Чаще всего нам хочется чего-нибудь вкусного, сытного, но простого. И это как раз такой рецепт. Идеально подойдет на каждый день.Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №4. Запеканка с мясом по-гречески



Запеканка с мясом по-гречески "Гирос" - просто, оригинально, сытно и вкусно. Идеальный рецепт!



Ингредиенты: Запеканка с мясом по-гречески "Гирос" - просто, оригинально, сытно и вкусно. Идеальный рецепт!Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №5. Запеканка из цветной капусты



А вы слышали про такое блюдо как сэндвич Монте Кристо. Название красивое, но суть проста - жареный сэндвич с сыром и ветчиной. Мы тоже вдохновились этой идеей, но решили сделать что-то менее калорийное и более оригинальное. Смотрим и пробуем!



Ингредиенты: А вы слышали про такое блюдо как сэндвич Монте Кристо. Название красивое, но суть проста - жареный сэндвич с сыром и ветчиной. Мы тоже вдохновились этой идеей, но решили сделать что-то менее калорийное и более оригинальное. Смотрим и пробуем!Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №6. Картофельная запеканка с сыром и ветчиной





Картофель, немного сыра, ветчина... - даже из самых обычных продуктов можно приготовить потрясающе вкусное блюдо. Да и на вид - просто загляденье!



Ингредиенты: Картофель, немного сыра, ветчина... - даже из самых обычных продуктов можно приготовить потрясающе вкусное блюдо. Да и на вид - просто загляденье!Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №7. Картофельная запеканка с капустой, мясом и соусом



Простой, сытный, вкусный - именно такой ужин мы приготовим сегодня. В меню - картофельная запеканка с капустой, колбасками и сырным соусом. Пальчики оближешь!



Ингредиенты: Простой, сытный, вкусный - именно такой ужин мы приготовим сегодня. В меню - картофельная запеканка с капустой, колбасками и сырным соусом. Пальчики оближешь!Ингредиенты:

Приготовление:

Рецепт №8. Запеканка со шпинатом и яйцами



А вот этот рецепт - просто находка. Просто, быстро и красиво! И, конечно, очень вкусно.



Картофельное пюре - настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. А если добавить пару штрихов, то простое, оригинальное, но очень вкусное угощение на любой день. Вот как мы приготовили картофельное пюре со шпинатом и яйцом в духовке.



Ингредиенты: А вот этот рецепт - просто находка. Просто, быстро и красиво! И, конечно, очень вкусно.Картофельное пюре - настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. А если добавить пару штрихов, то простое, оригинальное, но очень вкусное угощение на любой день. Вот как мы приготовили картофельное пюре со шпинатом и яйцом в духовке.Ингредиенты:

Приготовление:

Далее подробно:Для блинов:• 3 яйца• 200 г муки• 350 мл теплого молока• 50 г растопленного сливочного масла• 1/4 чайной ложки солиДля начинки:• 3 куриные грудки• соль и перец• 150 г творожного сыра• 150 г сладкой кукурузы• 10 помидоров черри• 20 г мелко нарезанной петрушкиКроме того:• 100 г творожного сыра• 9 ломтиков сыра1. Сначала смешиваем тесто и печем блинчики. Нам нужно как минимум 9 блинов (точное количество будет зависеть от размера формы для выпечки).2. Для начинки обжариваем курицу, остужаем и режем (или рвем) на мелкие кусочки.3. Затем добавляем к курице остальные ингредиенты: творожный сыр, кукурузу, мелко нарезанные помидоры и петрушку.4. Теперь выкладываем по порции начинки в центр каждого блина и заворачиваем так, чтобы получился прямоугольный "конвертик" с начинкой внутри. Выкладываем "конвертики" вплотную друг к другу в смазанную маслом форму для выпечки.5. Когда форма заполнится, смазываем каждый блин творожным сыром и накрываем ломтиком сыра. Затем на 20 минут ставим форму в разогретую до 180°C духовку.Вот так обычные блинчики с начинкой превращаются в сытное и оригинальное блюдо, которое будет отлично смотреться даже на праздничном столе.Приятного аппетита!• 350 г брюссельской капусты• 75 г моцареллыДля фарша:• 300 г фарша• 1 луковица• 1 столовая ложка паприкиДля пюре:• 350 г вареного картофеля• 125 мл молока• 20 г сливочного масла• 1/2 чайной ложки мускатного ореха• 1 яйцо• соль и перец1. Помоем брюссельскую капусту и крест-накрест надрежем каждую кочерыжку, а затем отварим в подсоленной воде 6-8 минут.2. Фарш смешиваем с мелко нарезанным луком и паприкой, а потом формируем из него шарики размером с нашу брюссельскую капусту. Обжариваем их на сковороде.3. Отварим картофель, а потом сделаем пюре: разминаем и смешиваем с молоком, маслом, добавляем мускатный орех, соль и перец. Добавим яйцо и хорошенько перемешаем.4. В круглую форму для пирога на дно кладем шарики из фарша и брюссельскую капусту, чередуя их друг с другом. А поверх них выкладываем пюре. Посыпаем моцареллой и запекаем: 15 минут при 185 °C.Красиво, просто, а еще полезно и вкусно! Идеально для семейного ужина!Приятного аппетита!• 800 г вареного картофеля• 3 помидора• 2 столовые ложки растительного масла• 500 г фарша• 1 щепотка соли• 1 щепотка перца• 250 г сметаны• 1 столовая ложка свежего орегано• 100 г тертой моцареллы• орегано в листьях1. Отварим картофель, почистим и нарежем ломтиками примерно по 1 см толщиной. Затем такими же ломтиками режем помидоры.2. Мясо обжариваем в оливковом масле, приправляем солью и перцем.3. Выкладываем все ингредиенты в смазанную маслом форму для запекания. Начинаем с картофеля - выкладываем кусочками дно так, чтобы они частично лежали друг на друге. Поверх выкладываем фарш, затем ровным слоем кладем сметану и посыпаем орегано. Поверх выкладываем ломтики помидоров и посыпаем моцареллой.4. Запекаем блюдо 15 минут при 180° C. Украшаем листьями орегано.Простое, но безумно вкусное блюдо на каждый день. Приятного аппетита!• 500 г свинины• 1 луковица• 3 зубчика чеснока• 2 чайные ложки тимьяна• 3 чайные ложки майорана• 1 чайная ложка тмина• 60 мл оливкового масла• 3 столовые ложки лимонного сока• 1 желтый и 1 красный сладкий перец• 30 г оливок• 20 г халапеньо• 200 г вареного риса• 50 г томатной пасты• 600 г сметаны• 200 г моцареллы1. Режем свинину тонкими полосками, смешиваем их с кусочками лука, чеснока, добавляем приправы, оливковое масло, лимонный сок и все обжариваем на сковороде.2. Готовую свинину "гирос" выкладываем в форму для запекания. Добавляем кусочки перца, оливок и халапеньо.3. Вареный рис смешиваем с томатным соусом и выкладываем ровным слоем поверх мяса. Сверху добавляем слой сметаны и посыпаем все моцареллой.4. Запекаем блюдо 30 минут при 175 °C.Просто, экзотично и очень вкусно! Приятного аппетита!• соль и перец• сок половинки лимона• 1 кочан цветной капусты• 150 г панировочных сухарей• 50 г тертого пармезана• 1 яйцо• 1 зубчик чеснока• 1/2 чайной ложки приправ (итальянские травы)• 1 щепотка мускатного ореха• 4 ломтика вареной ветчины• 12 ломтиков сыра (например, "Эдам")• 100 г тертой моцареллы1.) Ставим кастрюлю воды на плиту, добавляем в нее соль и лимонный сок. Режем кочан цветной капусты на кусочки и отвариваем.2.) Вареную капусту измельчим и смешиваем с панировочными сухарями, пармезаном, яйцом, чесноком, итальянскими травами, солью, перцем и мускатным орехом.3.) Все хорошенько перемешиваем и выкладываем на противень (примерно 30х40 см) ровными слоем. Выпекаем 15 минут при 220 °C.4.) Режем получившийся корж на три части и кладем одну часть на дно подходящей по размеру формы для выпечки. Кладем сверху половину ветчины и сыра, затем кладем вторую часть коржа. Сверху выкладываем оставшуюся ветчину и сыр и накрываем последним коржом. Посыпаем моцареллой.5.) Ставим форму в духовку - 30 минут при 180 °C.Оригинальное, вкусное, некалорийное блюдо. Идеально в любое время дня!• 1 кг вареного картофеля• 80 г муки• 1 яйцо• 60 г сливочного масла• 150 г тертого пармезана• соль и перец• 300 г ветчины в ломтиках• 250 г сыра в кубиках1. Разминаем картофель в пюре, добавляем муку, яйцо, растопленное сливочное масло и тертый пармезан. Посолим и поперчим.2. Нам потребуется круглая форма для кекса. Смажем ее маслом и выложим дно и стенки ломтиками ветчины.3. Следом выкладываем в форму 2/3 картофельной массы и ложкой формируем желобок, который заполняем кусочками сыра. Затем выкладываем в форму остатки картофеля.4. Сверху покрываем картофель ломтиками ветчины и ставим форму в духовку: 35 минут при 160 °C.Просто, вкусно и очень красиво. Приятного аппетита!Для капусты:• растительное масло• 2 морковки• луковица• 700 г белокочанной капусты• 1 столовая ложка паприки• соль и перец• 1 столовая ложка тминаДля сырного соуса:• 400 г творожного сыра• 3 яйца• соль и перец• 2 столовые ложки свежей петрушкиДля картофельного пюре:• 1 кг вареного картофеля• 150 мл горячих сливок (15-33%)• 40 г сливочного масла• 1 чайная ложка мускатного ореха• соль и перецДля запеканки:• растительное масло• 16 колбасок (например, нюрнбергские)• веточка розмарина• 150 г тертой моцареллы1.) Обжариваем овощи - капусту, морковь и лук. А потом накрываем крышкой и тушим около 10 минут на слабом огне. Снимаем сковороду с плиты и остужаем.2.) Для сырного соуса смешиваем творожный сыр с яйцами, солью, перцем и петрушкой. Должна получиться однородная масса. А для картофельного пюре разминаем вареный картофель, добавляя сливки и сливочное масло, приправляем.3.) Теперь берем прямоугольную форму для запекания и выкладываем в нее пюре, поверх кладем слой капусты и все заливаем сырным соусом. Посыпаем моцареллой.4.) Колбаски слегка обжариваем на сковороде, добавляем розмарин. Когда колбаски станут золотисто-коричневыми, выкладываем их в форму поверх запеканки.5.) Наконец, ставим запеканку в духовку - 30 минут при 180 °C.Класс! Даже если на кухне только картофель, хлеб и сосиски, есть шанс приготовить на ужин кое-что вкусненькое.Для шпината:• 50 г сливочного масла• 1 луковица• 1,5 кг свежего шпината• соль и перец• мускатный орех• сахар• 100 мл сливок (30%)Для картофельного пюре:• соль• 1,5 кг картофеля• мускатный орех• 50 г сливочного масла• 150 мл сливок (30%)• 150 мл молокаДополнительно:• 8 яиц• соль и перец• свежий зеленый лук1.) Для начала приготовим шпинат: обжариваем его на большой сковороде в сливочном масле, добавляем кусочки лука, соль и перец, мускатный орех и сахар. Добавляем сливки и продолжаем обжаривать, постоянно помешивая. Готовую смесь выкладываем ровным слоем на дно неглубокой формы для выпечки.2.) Доводим до кипения подсоленную воду и отвариваем в ней картофель. Готовый картофель разминаем, приправляем солью и мускатным орехом, добавляем масло, сливки и молоко. Все хорошенько перемешиваем.3.) Пюре выкладываем поверх шпината в форму ровным слоем. Яйца выкладываем поверх пюре, чтобы получилась большая яичница. Ставим форму в духовку - 30 минут при 180 °C.4.) Готовое блюдо украшаем кусочками зеленого лука, посолим и поперчим.