8 простых и очень вкусных рецептов запеканки: идеально на каждый день (есть видео)

Запеканка - картофельная, мясная, макаронная - настоящее спасение, когда нужно накормить семью, а продуктов, да и времени у нас немного. Именно поэтому рецептов запеканки в кулинарной книге не может быть слишком много. А уж в холодную погоду лучше быстрого горячего и сытного блюда на ужин ничего и быть не может. И сегодня мы собрали целых 8 рецептов запеканки на любой вкус.
Все рецепты в одном видео:
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Рецепт №1. Блинная запеканка с курицей
Вкусное и сытное блюдо, в котором есть все для полноценного ужина, - это просто находка для тех, кто готовит каждый день. А если это блюдо будет еще и оригинальным, красивым и простым, то такому рецепту просто цены нет.
Ингредиенты:
Для блинов:
• 3 яйца
• 200 г муки
• 350 мл теплого молока
• 50 г растопленного сливочного масла
• 1/4 чайной ложки соли
Для начинки:
• 3 куриные грудки
• соль и перец
• 150 г творожного сыра
• 150 г сладкой кукурузы
• 10 помидоров черри
• 20 г мелко нарезанной петрушки
Кроме того:
• 100 г творожного сыра
• 9 ломтиков сыра
Приготовление:
1. Сначала смешиваем тесто и печем блинчики. Нам нужно как минимум 9 блинов (точное количество будет зависеть от размера формы для выпечки).
2. Для начинки обжариваем курицу, остужаем и режем (или рвем) на мелкие кусочки.
3. Затем добавляем к курице остальные ингредиенты: творожный сыр, кукурузу, мелко нарезанные помидоры и петрушку.
4. Теперь выкладываем по порции начинки в центр каждого блина и заворачиваем так, чтобы получился прямоугольный "конвертик" с начинкой внутри. Выкладываем "конвертики" вплотную друг к другу в смазанную маслом форму для выпечки.
5. Когда форма заполнится, смазываем каждый блин творожным сыром и накрываем ломтиком сыра. Затем на 20 минут ставим форму в разогретую до 180°C духовку.
Вот так обычные блинчики с начинкой превращаются в сытное и оригинальное блюдо, которое будет отлично смотреться даже на праздничном столе.
Приятного аппетита!
Рецепт №2. Картофельная запеканка с мясом и капустой
Блюдо для большой семьи должно быть питательным, сытным, простым в приготовлении и вкусным. И вот такой рецепт подойдет просто идеально. Эта вкусная и сытная запеканка еще и красиво смотрится. Готовим немедленно!
Ингредиенты:
• 350 г брюссельской капусты
• 75 г моцареллы
Для фарша:
• 300 г фарша
• 1 луковица
• 1 столовая ложка паприки
Для пюре:
• 350 г вареного картофеля
• 125 мл молока
• 20 г сливочного масла
• 1/2 чайной ложки мускатного ореха
• 1 яйцо
• соль и перец
Приготовление:
1. Помоем брюссельскую капусту и крест-накрест надрежем каждую кочерыжку, а затем отварим в подсоленной воде 6-8 минут.
2. Фарш смешиваем с мелко нарезанным луком и паприкой, а потом формируем из него шарики размером с нашу брюссельскую капусту. Обжариваем их на сковороде.
3. Отварим картофель, а потом сделаем пюре: разминаем и смешиваем с молоком, маслом, добавляем мускатный орех, соль и перец. Добавим яйцо и хорошенько перемешаем.
4. В круглую форму для пирога на дно кладем шарики из фарша и брюссельскую капусту, чередуя их друг с другом. А поверх них выкладываем пюре. Посыпаем моцареллой и запекаем: 15 минут при 185 °C.
Красиво, просто, а еще полезно и вкусно! Идеально для семейного ужина!
Приятного аппетита!
Рецепт №3. Мясная запеканка с картофелем
Признаемся честно, не каждый день у нас есть время и желание готовить какие-нибудь экзотические блюда. Чаще всего нам хочется чего-нибудь вкусного, сытного, но простого. И это как раз такой рецепт. Идеально подойдет на каждый день.
Ингредиенты:
• 800 г вареного картофеля
• 3 помидора
• 2 столовые ложки растительного масла
• 500 г фарша
• 1 щепотка соли
• 1 щепотка перца
• 250 г сметаны
• 1 столовая ложка свежего орегано
• 100 г тертой моцареллы
• орегано в листьях
Приготовление:
1. Отварим картофель, почистим и нарежем ломтиками примерно по 1 см толщиной. Затем такими же ломтиками режем помидоры.
2. Мясо обжариваем в оливковом масле, приправляем солью и перцем.
3. Выкладываем все ингредиенты в смазанную маслом форму для запекания. Начинаем с картофеля - выкладываем кусочками дно так, чтобы они частично лежали друг на друге. Поверх выкладываем фарш, затем ровным слоем кладем сметану и посыпаем орегано. Поверх выкладываем ломтики помидоров и посыпаем моцареллой.
4. Запекаем блюдо 15 минут при 180° C. Украшаем листьями орегано.
Простое, но безумно вкусное блюдо на каждый день. Приятного аппетита!
Рецепт №4. Запеканка с мясом по-гречески
Запеканка с мясом по-гречески "Гирос" - просто, оригинально, сытно и вкусно. Идеальный рецепт!
Ингредиенты:
• 500 г свинины
• 1 луковица
• 3 зубчика чеснока
• 2 чайные ложки тимьяна
• 3 чайные ложки майорана
• 1 чайная ложка тмина
• 60 мл оливкового масла
• 3 столовые ложки лимонного сока
• 1 желтый и 1 красный сладкий перец
• 30 г оливок
• 20 г халапеньо
• 200 г вареного риса
• 50 г томатной пасты
• 600 г сметаны
• 200 г моцареллы
Приготовление:
1. Режем свинину тонкими полосками, смешиваем их с кусочками лука, чеснока, добавляем приправы, оливковое масло, лимонный сок и все обжариваем на сковороде.
2. Готовую свинину "гирос" выкладываем в форму для запекания. Добавляем кусочки перца, оливок и халапеньо.
3. Вареный рис смешиваем с томатным соусом и выкладываем ровным слоем поверх мяса. Сверху добавляем слой сметаны и посыпаем все моцареллой.
4. Запекаем блюдо 30 минут при 175 °C.
Просто, экзотично и очень вкусно! Приятного аппетита!
Рецепт №5. Запеканка из цветной капусты
А вы слышали про такое блюдо как сэндвич Монте Кристо. Название красивое, но суть проста - жареный сэндвич с сыром и ветчиной. Мы тоже вдохновились этой идеей, но решили сделать что-то менее калорийное и более оригинальное. Смотрим и пробуем!
Ингредиенты:
• соль и перец
• сок половинки лимона
• 1 кочан цветной капусты
• 150 г панировочных сухарей
• 50 г тертого пармезана
• 1 яйцо
• 1 зубчик чеснока
• 1/2 чайной ложки приправ (итальянские травы)
• 1 щепотка мускатного ореха
• 4 ломтика вареной ветчины
• 12 ломтиков сыра (например, "Эдам")
• 100 г тертой моцареллы
Приготовление:
1.) Ставим кастрюлю воды на плиту, добавляем в нее соль и лимонный сок. Режем кочан цветной капусты на кусочки и отвариваем.
2.) Вареную капусту измельчим и смешиваем с панировочными сухарями, пармезаном, яйцом, чесноком, итальянскими травами, солью, перцем и мускатным орехом.
3.) Все хорошенько перемешиваем и выкладываем на противень (примерно 30х40 см) ровными слоем. Выпекаем 15 минут при 220 °C.
4.) Режем получившийся корж на три части и кладем одну часть на дно подходящей по размеру формы для выпечки. Кладем сверху половину ветчины и сыра, затем кладем вторую часть коржа. Сверху выкладываем оставшуюся ветчину и сыр и накрываем последним коржом. Посыпаем моцареллой.
5.) Ставим форму в духовку - 30 минут при 180 °C.
Оригинальное, вкусное, некалорийное блюдо. Идеально в любое время дня!
Рецепт №6. Картофельная запеканка с сыром и ветчиной
Картофель, немного сыра, ветчина... - даже из самых обычных продуктов можно приготовить потрясающе вкусное блюдо. Да и на вид - просто загляденье!
Ингредиенты:
• 1 кг вареного картофеля
• 80 г муки
• 1 яйцо
• 60 г сливочного масла
• 150 г тертого пармезана
• соль и перец
• 300 г ветчины в ломтиках
• 250 г сыра в кубиках
Приготовление:
1. Разминаем картофель в пюре, добавляем муку, яйцо, растопленное сливочное масло и тертый пармезан. Посолим и поперчим.
2. Нам потребуется круглая форма для кекса. Смажем ее маслом и выложим дно и стенки ломтиками ветчины.
3. Следом выкладываем в форму 2/3 картофельной массы и ложкой формируем желобок, который заполняем кусочками сыра. Затем выкладываем в форму остатки картофеля.
4. Сверху покрываем картофель ломтиками ветчины и ставим форму в духовку: 35 минут при 160 °C.
Просто, вкусно и очень красиво. Приятного аппетита!
Рецепт №7. Картофельная запеканка с капустой, мясом и соусом
Простой, сытный, вкусный - именно такой ужин мы приготовим сегодня. В меню - картофельная запеканка с капустой, колбасками и сырным соусом. Пальчики оближешь!
Ингредиенты:
Для капусты:
• растительное масло
• 2 морковки
• луковица
• 700 г белокочанной капусты
• 1 столовая ложка паприки
• соль и перец
• 1 столовая ложка тмина
Для сырного соуса:
• 400 г творожного сыра
• 3 яйца
• соль и перец
• 2 столовые ложки свежей петрушки
Для картофельного пюре:
• 1 кг вареного картофеля
• 150 мл горячих сливок (15-33%)
• 40 г сливочного масла
• 1 чайная ложка мускатного ореха
• соль и перец
Для запеканки:
• растительное масло
• 16 колбасок (например, нюрнбергские)
• веточка розмарина
• 150 г тертой моцареллы
Приготовление:
1.) Обжариваем овощи - капусту, морковь и лук. А потом накрываем крышкой и тушим около 10 минут на слабом огне. Снимаем сковороду с плиты и остужаем.
2.) Для сырного соуса смешиваем творожный сыр с яйцами, солью, перцем и петрушкой. Должна получиться однородная масса. А для картофельного пюре разминаем вареный картофель, добавляя сливки и сливочное масло, приправляем.
3.) Теперь берем прямоугольную форму для запекания и выкладываем в нее пюре, поверх кладем слой капусты и все заливаем сырным соусом. Посыпаем моцареллой.
4.) Колбаски слегка обжариваем на сковороде, добавляем розмарин. Когда колбаски станут золотисто-коричневыми, выкладываем их в форму поверх запеканки.
5.) Наконец, ставим запеканку в духовку - 30 минут при 180 °C.
Класс! Даже если на кухне только картофель, хлеб и сосиски, есть шанс приготовить на ужин кое-что вкусненькое.
Рецепт №8. Запеканка со шпинатом и яйцами
А вот этот рецепт - просто находка. Просто, быстро и красиво! И, конечно, очень вкусно.
Картофельное пюре - настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. А если добавить пару штрихов, то простое, оригинальное, но очень вкусное угощение на любой день. Вот как мы приготовили картофельное пюре со шпинатом и яйцом в духовке.
Ингредиенты:
Для шпината:
• 50 г сливочного масла
• 1 луковица
• 1,5 кг свежего шпината
• соль и перец
• мускатный орех
• сахар
• 100 мл сливок (30%)
Для картофельного пюре:
• соль
• 1,5 кг картофеля
• мускатный орех
• 50 г сливочного масла
• 150 мл сливок (30%)
• 150 мл молока
Дополнительно:
• 8 яиц
• соль и перец
• свежий зеленый лук
Приготовление:
1.) Для начала приготовим шпинат: обжариваем его на большой сковороде в сливочном масле, добавляем кусочки лука, соль и перец, мускатный орех и сахар. Добавляем сливки и продолжаем обжаривать, постоянно помешивая. Готовую смесь выкладываем ровным слоем на дно неглубокой формы для выпечки.
2.) Доводим до кипения подсоленную воду и отвариваем в ней картофель. Готовый картофель разминаем, приправляем солью и мускатным орехом, добавляем масло, сливки и молоко. Все хорошенько перемешиваем.
3.) Пюре выкладываем поверх шпината в форму ровным слоем. Яйца выкладываем поверх пюре, чтобы получилась большая яичница. Ставим форму в духовку - 30 минут при 180 °C.
4.) Готовое блюдо украшаем кусочками зеленого лука, посолим и поперчим.
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