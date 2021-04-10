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Лакомство к чаю. Корзиночки с творожно–ягодной начинкой

304Нашла классный рецепт ПП десерта - корзиночки с творожно–ягодной начинкой. С лета у меня в морозилке лежит смородина, очень хотелось найти ей вкусное применение :) Корзиночки получились классные. С радостью делюсь рецептом.

Ингредиенты для 4-5 небольших корзинок:

  • Овсяная мука 70 г
  • Арахисова паста 2 ст.л. (можно меньше, чтобы уменьшить калорийность)
  • Вода 4-5 ст.л.
  • Мягкий творог 0% 125 г
  • Ягоды по вкусу
  • Подсластитель по вкусу (я делаю с заменителем сахара)

Калорийность и БЖУ на 100 грамм

Калории: 250.96 ккал

Белки: 15.97

Жиры: 11.98

Углеводы: 22.45

1. Смешиваем муку с арахисовой пастой, водой и заменителем сахара. Я беру примерно половину чайной ложки заменителя эритритол и сукралоза (названия, может быть, и страшные, но это натуральный подсластитель из волокон кукурузы, подсказала мне его купить @Cestclaire  Спасибо огромное, крутая штука! ).

У нас должно получиться тесто, чем-то похоже на медовое. Если крошится, то нужно добавить ещё воды.

Лакомство к чаю. Корзиночки с творожно–ягодной начинкой

2. Теперь формируем корзиночки прямо в форме для выпечки. Если форма силиконовая, то можно сразу в ней, если форма железная (как у меня), то я ещё кладу бумажные формочки для выпечки.

Лакомство к чаю. Корзиночки с творожно–ягодной начинкой

3. Когда корзинки готовы, слегка протыкаем их вилочкой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

Лакомство к чаю. Корзиночки с творожно–ягодной начинкой

4. Для начинки просто смешиваем творог с подсластителем (у меня половина чайной ложки сахарозаменителя, я сладкоежка) и с ягодами. Я ягоды не добавляю в творог, потому что они у меня из холодильника и могут дать много воды, я просто ягодками украшаю сверху)

5. В готовые корзинки кладу начинку, украшаю ягодами и ещё раз в духовку 180 градусов на 10 минут.

Лакомство к чаю. Корзиночки с творожно–ягодной начинкой

Приятного чаепития :) Арахисовая паста придает корзинкам такой вкусный ореховый вкус, но её можно положить и поменьше, тоже будт вкусно :)

 

 

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сладкая выпечкахудеем
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