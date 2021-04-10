Лакомство к чаю. Корзиночки с творожно–ягодной начинкой

Нашла классный рецепт ПП десерта - корзиночки с творожно–ягодной начинкой. С лета у меня в морозилке лежит смородина, очень хотелось найти ей вкусное применение :) Корзиночки получились классные. С радостью делюсь рецептом.
Ингредиенты для 4-5 небольших корзинок:
- Овсяная мука 70 г
- Арахисова паста 2 ст.л. (можно меньше, чтобы уменьшить калорийность)
- Вода 4-5 ст.л.
- Мягкий творог 0% 125 г
- Ягоды по вкусу
- Подсластитель по вкусу (я делаю с заменителем сахара)
Калорийность и БЖУ на 100 грамм
Калории: 250.96 ккал
Белки: 15.97
Жиры: 11.98
Углеводы: 22.45
1. Смешиваем муку с арахисовой пастой, водой и заменителем сахара. Я беру примерно половину чайной ложки заменителя эритритол и сукралоза (названия, может быть, и страшные, но это натуральный подсластитель из волокон кукурузы, подсказала мне его купить @Cestclaire Спасибо огромное, крутая штука! ).
У нас должно получиться тесто, чем-то похоже на медовое. Если крошится, то нужно добавить ещё воды.
2. Теперь формируем корзиночки прямо в форме для выпечки. Если форма силиконовая, то можно сразу в ней, если форма железная (как у меня), то я ещё кладу бумажные формочки для выпечки.
3. Когда корзинки готовы, слегка протыкаем их вилочкой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
4. Для начинки просто смешиваем творог с подсластителем (у меня половина чайной ложки сахарозаменителя, я сладкоежка) и с ягодами. Я ягоды не добавляю в творог, потому что они у меня из холодильника и могут дать много воды, я просто ягодками украшаю сверху)
5. В готовые корзинки кладу начинку, украшаю ягодами и ещё раз в духовку 180 градусов на 10 минут.
Приятного чаепития :) Арахисовая паста придает корзинкам такой вкусный ореховый вкус, но её можно положить и поменьше, тоже будт вкусно :)
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