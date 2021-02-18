Яблочный торт. Диетический и легкий

Сегодняшний яблочный торт - это рецепт для тех, кто любит сладкое, ужасно любит, но по причинам борьбы с лишними сантиметрами на талии вынужден отказывать себе в подобном удовольствии. Несмотря на диеты и ограничения, все равно ж хочется периодически съесть порцию десерта - и иногда так сильно хочется, что терпеть не выходит никак! И, наверное, не стоит: лучше изредка позволять себе небольшие, крошечные удовольствия, чем потом срываться и корить себя за несдержанность. В общем, я предлагаю вариант, который не сильно будет издеваться над вашей совестью. Знаю-знаю, сейчас может набежать толпа критиков и заявить, что для ПП- и диетического питания в рецепте яблочного торта совсем все неправильно, калорий много, жира много, муки много, вообще всего много, но, слушайте, если сравнить этот яблочный торт на аммонии с, например, баварским яблочным тортом, то разница в калорийности и диетичности будет настолько очевидной, что и говорить не о чем. Количество сливочного масла в тесте стремится к нулю, крем - сверхполезный и просто с минимальной калорийностью, да и делается все достаточно просто и очень быстро. В общем, очень рекомендую попробовать.

Аммоний (карбонат аммония) - это не очень распространенный, но все же широко используемый разрыхлитель для теста, который дает великолепную пористую структуру изделиям. При нагревании выделяется аммиак и углекислый газ, чем достигается отличный эффект разрыхления. После остывания характерный запах аммиака не идентифицируется, данный разрыхлитель вообще не меняет цвет изделия, однако, стоит строго соблюдать дозировку, чтобы не испортить тесто.

И пару слов про безвредность (или вредность) продукта. Добавка E 503 широко используется в пищевой промышленности и разрешена в абсолютном большинстве стран - в частности, Государственная организация Великобритании (FSA), занимающаяся пищевыми стандартами, признала ее безопасной для человека. Карбонат аммония при вступлении в реакцию с остальными продуктами в тесте распадается на безвредные компоненты, а аммиак улетучивается.

Рецептом этого яблочного торта поделилась со мной подруга, которая родилась и выросла на территории западной Украины - кухня там особенная: очень грамотная, богатая, щедрая и вкусная. Каждый рецепт оттуда для меня - словно жемчужина, я его берегу и лелею и рассказываю вам о нем с огромным трепетом: верю, вы оцените. В моей семье в восторге от рецепта лишь я и Новенькая дочь, муж обозвал торт постным, Младшая - не сладким, Старшная - слишком яблочным. В общем, они ничего не понимают! Десерт - очень легкий, почти воздушный. Сдержанный, действительно почти не сладкий (что легко регулируется добавлением сахара в крем!), совершенно не ощутимый в желудке.

Ингредиенты для теста:

4 стакана муки;

4 яйца;

50 г сливочного масла;

1 стакан сахара;

1/2 ч. л. соли;

1 пакетик аммония (7 г).

Ингредиенты для крема:

1,2 кг яблок;

ванилин, корица, сахар, сливочное масло - исключительно по желанию и по вкусу.

Сначала - будущий крем. Очищаем яблоки (на самом деле можно и не очищать - мне нравится, когда начинка нежная, поэтому я снимаю шкурку, но можно этого и не делать), удаляем сердцевину.

Натираем на мелкой терке и выкладываем в кастрюлю с толстым дном или сотейник.

Тушим на небольшом огне до мягкости яблок - 25-30 минут. При желании можно в сковороду добавить сахар (если яблоки кажутся вам недостаточно сладкими) и 50-100 г сливочного масла (для великолепного сливочного послевкусия). Корица или ваниль - тоже на ваше усмотрение.

Тесто. Выкладываем в чашу кухонного комбайна размягченное сливочное масло. Туда же разбиваем яйца, всыпаем соль, сахар, аммоний. Всыпаем муку.

Замешиваем не очень плотное тесто.

Припылив руки мукой, собираем тесто в шарик.

Делим его на 10 равных частей.

На листе бумаги для выпечки раскатываем каждый кусочек теста в тончайший блинчик.

Выпекаем при температуре 200 градусов около 7-10 минут. Горячим, обрезаем корж по кругу (берем для этого тарелку подходящего диаметра).

Готовые коржи складываем друг на друга и ждем остывания.

После того, как все будет испечено и готово, перемазываем кремом.

Последний корж - смазываем.

Обрезки перемалываем в крошку, посыпаем ими верх торта (и бока - по желанию).

Оставляем пропитаться на 2-5 часов, после этого разрезаем и подаем.

Приятного аппетита!