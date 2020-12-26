Праздничное заливное с судаком и красной икрой

Предлагаю вам приготовить красивое и вкусное заливное из судака с икрой. Уверена, что оно станет настоящим украшением праздничного стола.
В рецепте я использовала красную икру горбуши ТМ «Восточный берег».
Время приготовления указано без учета времени, затраченного на охлаждение.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 9 ПОРЦИЙ
Основные
|750 г
|450 г
|3 шт.
|1 шт.
|3 шт.
|3 шт.
|2 шт.
|1 банка
|20 шт.
|1 пучок
|по вкусу
|30 г
|3 л
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/9
Подготовить, разморозить, почистить и промыть рыбу. Для рецепта я использовала одного целого судачка и два филе рыбы. Вы также можете взять для приготовления две целиковые рыбины.
ШАГ 2/9
Филе судака разрезать на небольшие кусочки.
ШАГ 3/9
Отварить рыбу 15 минут в подсоленной воде вместе с морковью, луковицей, горьким и душистым перцем горошком. За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист. С помощью шумовки аккуратно выньте кусочки рыбы на тарелку.
ШАГ 4/9
В этом же бульоне отварите предварительно очищенного целикового судачка. Вам потребуется 25–30 минут в зависимости от размера рыбы.Готовую рыбу выньте из бульона, разберите на кусочки, удаляя кости. Бульон процедите. В отдельной небольшой емкости разведите бульоном желатин, дайте настояться и введите в кастрюлю с бульоном.
ШАГ 5/9
Отварите и почистите перепелиные яйца. Каждое разрежьте пополам. Морковь отварите до готовности, почистите и нарежьте кружочками. Руколу помойте и просушите.
ШАГ 6/9
На дно формы для заливного налейте немного бульона, выложите часть икры ТМ «Восточный берег». Поместите в холодильник примерно на 20 минут для застывания.
ШАГ 7/9
Затем разложите кусочки рыбы, кружочки моркови, перепелиные яйца и залейте наполовину бульоном. Поставьте в холодильник и дайте застыть. Затем выложите немного икры, руколы, залейте оставшимся бульоном и выставьте на холод для полного застывания.
ШАГ 8/9
У меня получилось 2 формы с заливным. Каждый вариант, по-моему, получился очень красивым, ну и, конечно же, вкусным.
ШАГ 9/9
Угощайтесь, приятного вам аппетита!
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