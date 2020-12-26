Праздничное заливное с судаком и красной икрой

Предлагаю вам приготовить красивое и вкусное заливное из судака с икрой. Уверена, что оно станет настоящим украшением праздничного стола.

В рецепте я использовала красную икру горбуши ТМ «Восточный берег».

Время приготовления указано без учета времени, затраченного на охлаждение.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 9 ПОРЦИЙ

Основные

судак филе 750 г судак 450 г морковь 3 шт. лук репчатый 1 шт. перец горошком 3 шт. перец душистый горошком 3 шт. лавровый лист 2 шт. икра красная 1 банка яйца перепелиные 20 шт. рукола 1 пучок соль по вкусу желатин 30 г вода 3 л

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/9

Подготовить, разморозить, почистить и промыть рыбу. Для рецепта я использовала одного целого судачка и два филе рыбы. Вы также можете взять для приготовления две целиковые рыбины.

ШАГ 2/9

Филе судака разрезать на небольшие кусочки.

ШАГ 3/9

Отварить рыбу 15 минут в подсоленной воде вместе с морковью, луковицей, горьким и душистым перцем горошком. За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист. С помощью шумовки аккуратно выньте кусочки рыбы на тарелку.

ШАГ 4/9

В этом же бульоне отварите предварительно очищенного целикового судачка. Вам потребуется 25–30 минут в зависимости от размера рыбы.

ШАГ 5/9

Готовую рыбу выньте из бульона, разберите на кусочки, удаляя кости. Бульон процедите. В отдельной небольшой емкости разведите бульоном желатин, дайте настояться и введите в кастрюлю с бульоном.

Отварите и почистите перепелиные яйца. Каждое разрежьте пополам. Морковь отварите до готовности, почистите и нарежьте кружочками. Руколу помойте и просушите.

ШАГ 6/9

На дно формы для заливного налейте немного бульона, выложите часть икры ТМ «Восточный берег». Поместите в холодильник примерно на 20 минут для застывания.

ШАГ 7/9

Затем разложите кусочки рыбы, кружочки моркови, перепелиные яйца и залейте наполовину бульоном. Поставьте в холодильник и дайте застыть. Затем выложите немного икры, руколы, залейте оставшимся бульоном и выставьте на холод для полного застывания.

ШАГ 8/9

У меня получилось 2 формы с заливным. Каждый вариант, по-моему, получился очень красивым, ну и, конечно же, вкусным.

ШАГ 9/9

Угощайтесь, приятного вам аппетита!