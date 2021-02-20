Мясные котлеты — это классика. А вы знали, что их можно приготовить без мяса? Да, вы не ослышались. Сегодня я хочу показать вам, как это можно сделать. Столь оригинальный рецепт я позаимствовала у своей тетки. Попробовав котлеты из сала впервые, я поразилась их сочности и нежности. И не сразу поверила, что они полностью состоят из этого продукта.

Остальные ингредиенты такие же, как в обычных котлетах. При желании вы можете добавить немного мяса или взять подчеревок с мясными прожилками. Но сало обязательно должно быть свежим, без посторонних запахов. Даже если вы сейчас настроены скептически, первая же котлета из сала и хлеба развеет все сомнения.

Ингредиенты

Сало 600 шт. Картофель 3 шт. Батон 250 г Молоко 200 мл Подсолнечное масло 30 мл Панировочные сухари 100 г Яйцо 1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Возьмите не слишком свежий батон и залейте его молоком. Дайте хорошо размокнуть. Сало без шкурки нарежьте на кусочки среднего размера. Очистите картофель и лук и разрежьте на четвертинки. Пропустите нарезанные продукты вместе с отжатым батоном через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте руками до однородности. Отделите небольшое количество фарша и сформируйте котлету. Обваляйте ее в панировочных сухарях. Проделайте то же с остальной массой. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите на нее котлеты. Жарьте на умеренном огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Не переживайте, что во время жарки жир начнет плавиться и растекаться по сковороде. Если вы хорошо разогреете поверхность, то весь сок мгновенно запечатается внутри. От этого домашние котлетки станут еще вкуснее. Убедитесь сами!