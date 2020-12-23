Клюква на коньяке за 2 часа

Рецепт подойдет тем, кому клюквенная настойка нужна срочно и нет времени ждать, пока она будет созревать. Уже через несколько часов вы получите готовый напиток.

Ингредиенты:

клюква – 250 грамм;

коньяк – 0,5 литра;

сахар – 150 грамм;

вода – 150 мл.

Приготовление:

1. Ягоды клюквы засыпать в банку и добавить сахар. Размять клюкву.

2. Добавить коньяк, перемешать, закрыть банку крышкой и на 2-3 часа поставить в теплое место.

3. Процедить настойку через марлю и вату. Добавить теплую (35-40°C) кипяченую воду, хорошо перемешать.

4. Охладить клюкву на коньяке до комнатной температуры, разлить в бутылку и плотно закрыть пробкой. В холодильнике напиток может храниться до 12 месяцев.

Все хорошо, что в меру!

Приятного аппетита!