Нежный десерт без выпечки

Сегодня у меня очень простой в приготовлении, но невероятно нежный и очень вкусный десерт. Он получается очень легким и не приторным. Рекомендую.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ

Крем

молоко 400 мл яичные желтки 3 шт. сахар 6 ст. л. сахар ванильный 10 г мука 1 ст. л. кукурузный крахмал 1 ст. л.

Основа

печенье Oreo 24 шт. сливочное масло 60 г бананы 1 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/8

Молоко подогреть. В миске смешать венчиком желтки, сахар, ванильный сахар, муку и крахмал. Затем добавить подогретое молоко, быстро перемешать венчиком, перелить в сотейник, поставить на огонь и варить крем на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовый крем переложить в контейнер, накрыть пленкой в контакт и остудить.

# ШАГ 2/8

Форму диаметром 20 см застелить пищевой пленкой. В блендере измельчить печенье в очень мелкую крошку.

# ШАГ 3/8

Пересыпать крошку в миску, добавить растопленное масло и хорошо перемешать. Переложить массу в форму и хорошо утрамбовать. Отправить форму с коржом в холодильник на 10–15 мин.

# ШАГ 4/8

Спустя указанное время банан нарезать тонкими пластинками (если у вас бананы маленькие, то можно взять 2 шт.) и равномерно распределить по шоколадному коржу.

# ШАГ 5/8

Сверху покрыть кремом и разровнять.

Поставить десерт в холодильник минимум на 3–4 часа.

# ШАГ 6/8

Готовый десерт можно посыпать крошкой из печенья или украсить ягодами.

# ШАГ 7/8

Невероятно нежный и очень вкусный десерт.

# ШАГ 8/8

Приятного аппетита!