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Нежный десерт без выпечки

Нежный десерт без выпечки

Сегодня у меня очень простой в приготовлении, но невероятно нежный и очень вкусный десерт. Он получается очень легким и не приторным. Рекомендую. 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ

Крем

 400 мл
3 шт.
6 ст. л.
10 г
1 ст. л.
1 ст. л.

 

Основа

 24 шт.
60 г
1 шт.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/8

Нежный десерт без выпечки

Молоко подогреть. В миске смешать венчиком желтки, сахар, ванильный сахар, муку и крахмал. Затем добавить подогретое молоко, быстро перемешать венчиком, перелить в сотейник, поставить на огонь и варить крем на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовый крем переложить в контейнер, накрыть пленкой в контакт и остудить.

# ШАГ 2/8

Нежный десерт без выпечки

Форму диаметром 20 см застелить пищевой пленкой. В блендере измельчить печенье в очень мелкую крошку.

# ШАГ 3/8

Нежный десерт без выпечки

Пересыпать крошку в миску, добавить растопленное масло и хорошо перемешать. Переложить массу в форму и хорошо утрамбовать. Отправить форму с коржом в холодильник на 10–15 мин.

# ШАГ 4/8

Нежный десерт без выпечки

Спустя указанное время банан нарезать тонкими пластинками (если у вас бананы маленькие, то можно взять 2 шт.) и равномерно распределить по шоколадному коржу.

Сверху покрыть кремом и разровнять.

# ШАГ 5/8

Нежный десерт без выпечки

Поставить десерт в холодильник минимум на 3–4 часа.

# ШАГ 6/8

Нежный десерт без выпечки

Готовый десерт можно посыпать крошкой из печенья или украсить ягодами.

# ШАГ 7/8

Нежный десерт без выпечки

Невероятно нежный и очень вкусный десерт.

# ШАГ 8/8

Нежный десерт без выпечки

Приятного аппетита!

 

 

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