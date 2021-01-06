Нежный десерт без выпечки

Сегодня у меня очень простой в приготовлении, но невероятно нежный и очень вкусный десерт. Он получается очень легким и не приторным. Рекомендую.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 6 ПОРЦИЙ
Крем
|400 мл
|3 шт.
|6 ст. л.
|10 г
|1 ст. л.
|1 ст. л.
Основа
|24 шт.
|60 г
|1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
# ШАГ 1/8
Молоко подогреть. В миске смешать венчиком желтки, сахар, ванильный сахар, муку и крахмал. Затем добавить подогретое молоко, быстро перемешать венчиком, перелить в сотейник, поставить на огонь и варить крем на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовый крем переложить в контейнер, накрыть пленкой в контакт и остудить.
# ШАГ 2/8
Форму диаметром 20 см застелить пищевой пленкой. В блендере измельчить печенье в очень мелкую крошку.
# ШАГ 3/8
Пересыпать крошку в миску, добавить растопленное масло и хорошо перемешать. Переложить массу в форму и хорошо утрамбовать. Отправить форму с коржом в холодильник на 10–15 мин.
# ШАГ 4/8
Спустя указанное время банан нарезать тонкими пластинками (если у вас бананы маленькие, то можно взять 2 шт.) и равномерно распределить по шоколадному коржу.Сверху покрыть кремом и разровнять.
# ШАГ 5/8
Поставить десерт в холодильник минимум на 3–4 часа.
# ШАГ 6/8
Готовый десерт можно посыпать крошкой из печенья или украсить ягодами.
# ШАГ 7/8
Невероятно нежный и очень вкусный десерт.
# ШАГ 8/8
Приятного аппетита!
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